Google Pixel 4 : radar intégré pour une détection gestuelle à distance Et scan du visage pour le déverrouillage 30PARTAGES 6 0 « Aujourd’hui, nous vous présentons la technologie qui sous-tend les deux nouvelles fonctionnalités de Pixel 4 qui rendront votre téléphone plus utile et représenteront une nouvelle étape de notre vision ».



C’est en ces termes que Google confirme les rumeurs selon lesquelles l'appareil intégrerait la technologie Project soli (un radar à détection de mouvement) : « Pixel 4 sera le premier appareil doté de Soli, alimentant nos nouvelles fonctionnalités « sens du mouvement » pour vous permettre de sauter des chansons, de répéter des alarmes et de mettre en sourdine les appels téléphoniques, simplement en agitant la main. Ces fonctionnalités ne représentent qu'un début et, au fur et à mesure que Pixel 4 s’améliorera, la fonctionnalité « sens du mouvement » évoluera également ».



Sens du mouvement



Soli, ou « sens du mouvement » comme on l'appelle dans le contexte de Pixel 4, est alimenté par un radar (technologie utilisée depuis des décennies pour détecter des avions et d’autres objets volumineux). L’équipe ATAP (Advanced Technology and Projects) de Google s’efforce de réduire la taille du radar à une minuscule puce depuis cinq ans. Comme à l'origine, Soli était capable de détecter un certain nombre de gestes fins, comme taper le pouce et l’index ensemble pour appuyer sur un bouton virtuel ou frotter les deux doigts pour faire défiler ou tourner un cadran virtuel.





L'ancienne vidéo YouTube de Google, présentait comment la technologie Soli est capable de suivre « des mouvements inférieurs au millimètre avec une vitesse et une précision élevées », mais dans ce premier appareil grand public, la vidéo montre que vous passez votre main sur tout le visage pour passer de la musique. Des gestes comme celui-ci ont déjà été réalisés sur des téléphones Samsung et Motorola équipés d'un appareil photo et d'autres capteurs optiques, et ils n'ont pas été suffisamment reçus pour être transférés à de futurs appareils.



scanner le visage pour déverrouiller le téléphone



Google indique que déverrouiller le téléphone sera plus facile, rapide et sécurisé. Selon la firme de Mountain View, votre appareil devrait pouvoir vous reconnaître, et vous seul, sans difficulté. « Le déverrouillage du visage est peut-être une fonctionnalité familière pour les smartphones, mais nous le gérons différemment ». Pour les autres téléphones, vous devez soulever l'appareil au maximum, poser d'une certaine manière, attendre qu'il soit déverrouillé, puis faire glisser votre doigt pour accéder à l'écran d'accueil.



Pixel 4 fait tout cela de manière beaucoup plus simple. Lorsque vous atteignez Pixel 4, Soli active de manière proactive les capteurs de déverrouillage du visage, en reconnaissant que vous souhaitez peut-être déverrouiller votre téléphone. Si les capteurs et algorithmes de déverrouillage par le visage vous reconnaissent, le téléphone s'ouvrira dès que vous le prendrez, tout ceci en seul mouvement. Mieux encore, le déblocage des visages fonctionne dans presque toutes les orientations, même si vous le tenez à l'envers, et vous pouvez également l'utiliser pour des paiements sécurisés et l'authentification d'applications.



Sécurité des données



Les ingénieurs Google auraient accordé du prix à la sécurité sur Pixel. Le déverrouillage du visage utilise la technologie de reconnaissance faciale traitée sur l’appareil, de sorte que les données d'image ne quittent jamais le téléphone. Les images utilisées pour le déverrouillage de visage ne sont jamais enregistrées ni partagées avec d'autres services Google. Pour protéger la vie privée et la sécurité de ses utilisateurs, les données faciales sont stockées de manière sécurisée dans la puce de sécurité Titan M de Pixel. De même, les données du capteur Soli sont également traitées sur le téléphone et ne sont jamais enregistrées ni partagées avec d'autres services Google.



« Nous sommes en train de construire ces fonctionnalités pour Pixel 4 et sommes impatients d'en partager davantage avec vous… », déclare Google.





Que pensez-vous des nouvelles fonctionnalités de Pixel 4 ?



Je sais que j'ai un mauvais esprit, mais peut on raisonnablement faire confiance à Google pour la sécurité des données ?

Est-ce que l'utilisateur a accès à ses données stockées par Google en clair dans le téléphone ?

