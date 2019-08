Android : toutes les nouvelles applications nécessitent une approbation de trois jours sur le store, Afin de mieux protéger les utilisateurs 69PARTAGES 8 0 « Lors de la sortie du plus récent jeu d’aujourd’hui, Psy High 2 : High Summer, notre application a été accueillie par une bannière d’avertissement : « Pour aider à mieux protéger nos utilisateurs, nous prendrons plus de temps pour examiner en profondeur votre application ». La plainte est celle d’un développeur Android.



En effet, lors d’une récente sortie, Google a annoncé que pour certains comptes de développeur, ils prendront plus de temps pour examiner attentivement les applications afin de mieux protéger les utilisateurs. « Vous recevrez une notification sur le tableau de bord de votre application indiquant la durée de cette opération. Nous vous recommandons d'ajuster votre calendrier de manière à inclure une période tampon d'au moins trois jours entre l'envoi de votre application et sa mise en ligne ».





La mesure ne semble pas plaire à certains développeurs qui estiment que planifier quelques jours à l'avance n’est pas un problème pour des développeurs professionnels, mais selon eux, cela pose un autre problème plus important. Il n’existe maintenant aucun moyen de planifier la sortie d'une nouvelle application. Lorsque vous soumettez une application à la révision, elle sera automatiquement mise en ligne dès son approbation, même si l'application est approuvée plusieurs jours avant la date de sortie prévue. Vous devez toujours prévoir trois jours de mémoire tampon pour promouvoir une sortie d’alpha fermé en production.



Google propose une fonctionnalité de « publication chronométrée », mais elle ne fonctionne que pour les mises à jour d'applications. « Nous avons discuté de l’utilisation du processus (alpha fermé), qui fait également l’objet d’une vérification par Google, mais les alpha fermés sont soumis à un processus d’examen distinct.



Les développeurs n'ont pas été informés de ce changement à l'avance



En avril, Google a annoncé sur son blog de développeur Android qu’ils envisageaient de passer plus de temps à examiner certaines applications.





« Séparément, nous prendrons bientôt plus de temps (quelques jours, pas plusieurs semaines) pour analyser les applications des développeurs qui n’ont pas encore fait leurs preuves. Cela nous permettra d'effectuer des vérifications plus approfondies avant d'approuver la mise en ligne des applications dans le store et nous aidera à prendre encore moins de décisions inexactes concernant les comptes de développeur ». Il se pourrait qu’au lieu de se limiter aux « développeurs qui n’ont pas encore fait leurs preuves », toutes les nouvelles applications fassent l’objet d’un examen supplémentaire.



Évidemment si la mesure n’est pas du goût de certains développeurs, elle semble satisfaire les utilisateurs de Google Play store.

« Je pense qu’une période d’examen en douceur de trois jours est très raisonnable, même si cela a pour prix de rendre le marketing de lancement plus difficile pour les développeurs », déclare l’un d’eux. Même si Apple, dispose également d’un processus d’examen sur plusieurs jours pour les nouvelles applications, le processus semble plus raisonnable.



Pour certains développeurs Android, la mesure n’est pas tout à fait professionnelle



« Nous surprendre le jour de sortie n’est vraiment pas professionnel. La bannière d'avertissement « nous prendrons plus de temps » n'apparaît qu'une fois que vous avez soumis l'application. Il n’existe aucun moyen de savoir que nous devions tenir compte de ce délai avant qu'il ne soit déjà trop tard pour agir ».



Et vous ?



Que pensez-vous de cette mesure de Google ?



Comment appréciez-vous les réactions des développeurs Android ?



- Google n'a pas communiqué en amont sur cette règle. Du coup c'est la surprise au moment de publier son application. Dans certains domaines (tourisme, événementiel), il est facile de rater un weekend de fortes affluence à cause de ce manque de communication. Ou encore d'avoir prévu de montrer son application lors d'un salon professionnel. Certaines personnes ont pu se retrouver dans l'embarras.

- Moins important, mais toute personne associée au planning doit l'avoir en tête : il faut prévoir 3 jours de tampon pour passer d'une version alpha interne à une version publique. J'imagine que si on pouvait choisir la date de publication (précisément, et non "dès" que l'application est approuvée), tout serait plus simple (même si la période de tampon est là !).



Dans le fond par contre, vouloir mieux protéger les utilisateurs par contre, c'est une très bonne chose 5 0 Si j'ai bien compris, deux soucis sur la forme :- Google n'a pas communiqué en amont sur cette règle. Du coup c'est la surprise au moment de publier son application. Dans certains domaines (tourisme, événementiel), il est facile de rater un weekend de fortes affluence à cause de ce manque de communication. Ou encore d'avoir prévu de montrer son application lors d'un salon professionnel. Certaines personnes ont pu se retrouver dans l'embarras.- Moins important, mais toute personne associée au planning doit l'avoir en tête : il faut prévoir 3 jours de tampon pour passer d'une version alpha interne à une version publique. J'imagine que si on pouvait choisir la date de publication (précisément, et non "dès" que l'application est approuvée), tout serait plus simple (même si la période de tampon est là !).Dans le fond par contre, vouloir mieux protéger les utilisateurs par contre, c'est une très bonne chose Membre confirmé https://www.developpez.com 1 0 C'est quoi le soucis de devoir attendre 3 jours avant que l'application ne soit réellement publiée ? Rédacteur/Modérateur https://www.developpez.com 2 1 Ca reste toujours plus rapide qu'Apple, non ? C'est quoi le soucis alors ?

