Android Q va s'appeler Android 10 : Google décide d'abandonner les noms des desserts et confiseries Et procède aussi à un changement sur le logo 13PARTAGES 6 0 Google a nommé chaque version d'Android d'après un dessert ou une confiserie. Avec Android Q, cela va changer. En plus d'introduire un nouveau schéma de nommage, Google met également à jour la stratégie de marque pour Android. Android Q va s'appeler Android 10, ce qui alignera le système d'exploitation mobile de Google sur celui de Microsoft Windows 10 et de l'iPhone X d'Apple. Le nouveau nom est accompagné d'un nouveau logo et d'un nouveau jeu de couleurs.



Sans un billet de blog, Google a expliqué que :



« Au cours des dix dernières années, la plateforme Android a créé une communauté florissante de fabricants et de développeurs qui atteignent un public mondial avec leurs appareils et leurs applications. Cette solution s'étend désormais aux tablettes, aux voitures, aux montres, aux téléviseurs et plus encore, avec plus de 2,5 milliards d'appareils actifs dans le monde. Alors que nous continuons à développer Android pour tous les membres de la communauté, notre marque doit être aussi inclusive et accessible que possible - et nous pensons pouvoir faire mieux de plusieurs manières.



« Premièrement, nous changeons la façon dont nous nommons nos versions. Notre équipe d'ingénierie a toujours utilisé des noms de code internes pour chaque version, basés sur des friandises ou des desserts savoureux, dans l'ordre alphabétique. Cette tradition de nommage est également devenue une partie amusante de la publication chaque année en externe. Mais au fil des ans, nous avons entendu dire que les noms n’étaient pas toujours compris par tous les membres de la communauté mondiale.





« Par exemple, il n’est pas possible de faire une distinction entre L et R lorsqu’ils sont prononcés dans certaines langues. Ainsi, lorsque certaines personnes nous ont entendu dire à haute voix Android Lollipop, il n’était pas intuitivement clair qu’il faisait référence à la version qui suit KitKat. Il est encore plus difficile pour les nouveaux utilisateurs d’Android, qui ne connaissent pas la convention de dénomination, de savoir si leur téléphone utilise la dernière version. Nous savons également que les tartes ne sont pas un dessert à certains endroits et que les guimauves, bien que délicieuses, ne sont pas un régal populaire dans de nombreuses régions du monde.



« En tant que système d’exploitation mondial, il est important que ces noms soient clairs et accessibles à tous dans le monde. Ainsi, cette prochaine version d'Android utilisera simplement le numéro de version et s'appellera Android 10. Nous pensons que ce changement contribue à rendre les noms de version plus simples et plus intuitifs pour notre communauté mondiale. Et bien que de nombreux desserts «Q» aient été tentants, nous pensons qu’avec les versions 10 et 2,5 milliards d’appareils actifs, il était temps de procéder à ce changement.



Un autre changement est le logo Android. Le lettrage passe du vert au noir et le célèbre robot Android fait désormais partie du logo. Google utilise une vidéo pour mettre en évidence l'évolution de l'identité de marque d'Android:





« La marque Android a évolué au fil du temps. En 2014, nous avons mis à jour notre logo et la couleur de notre marque. Cette année, nous présentons un look plus moderne et plus accessible.



« La conception du logo s’inspire du membre non humain le plus reconnaissable de la communauté, le robot Android. Le robot appartient à tous les membres de la communauté et symbolise depuis longtemps le plaisir et la curiosité au cœur d'Android. Maintenant, il occupe une place particulière dans notre logo.



« Nous avons également changé le logo du vert au noir. C’est un petit changement, mais nous avons constaté que le vert était difficile à lire, en particulier pour les personnes malvoyantes. Le logo est souvent associé à des couleurs qui peuvent rendre la vision difficile. Nous avons donc créé un nouvel ensemble de combinaisons de couleurs qui améliorent le contraste.



« Nous allons officiellement commencer à utiliser le logo mis à jour dans les semaines à venir avec la version finale d'Android 10. Merci à la communauté de soutenir Android et de nous inspirer au fil des ans ».



L'utilisateur au contrôle



En mars, Google a publié une première préversion d'Android 10. Un changement majeur à venir dans cette version est un paramètre de confidentialité supplémentaire pour l'accès à un emplacement, qui permettra aux utilisateurs de limiter la diffusion de cette information à une application uniquement lorsque ladite application est en cours d’utilisation, au lieu de se baser uniquement sur un commutateur général pour autoriser ou non le partage de cette information à toutes les applications.



À ce propos, Google a expliqué que



« Android Q donne aux utilisateurs plus de contrôle sur le moment où les applications peuvent accéder à l'emplacement de l'appareil. Lorsqu'une application sous Android Q demande l'accès à l'emplacement, la boîte de dialogue illustrée à la figure 1 s'affiche. Cette boîte de dialogue permet aux utilisateurs d'accorder l'accès à l'emplacement à deux étendues différentes: en cours d'utilisation (avant-plan uniquement) ou à tout moment (avant-plan et arrière-plan).



« Pour prendre en charge le contrôle supplémentaire dont disposent les utilisateurs sur l'accès d'une application aux informations de localisation, Android Q introduit une nouvelle autorisation de localisation, ACCESS_BACKGROUND_LOCATION. Contrairement aux autorisations ACCESS_FINE_LOCATION et ACCESS_COARSE_LOCATION existantes, la nouvelle autorisation affecte uniquement l'accès d'une application à l'emplacement lorsqu'il est exécuté en arrière-plan. À moins que l'une de ses activités soit visible ou si l'application exécute un service de premier plan, une application est considérée comme étant en arrière-plan ».





Google met également de nouvelles limites sur l'accès des applications aux contenus tels que les photos, les vidéos et l'audio, ainsi que tous les fichiers téléchargés sur les appareils.



« Pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs fichiers et limiter l'encombrement des fichiers, Android Q modifie la manière dont les applications peuvent accéder aux fichiers du stockage externe de l'appareil. Android Q remplace les autorisations READ_EXTERNAL_STORAGE et WRITE_EXTERNAL_STORAGE par des autorisations plus détaillées, spécifiques au support, et les applications accédant à leurs propres fichiers sur un périphérique de stockage externe ne nécessitent pas d'autorisations spécifiques. Ces modifications affectent la manière dont votre application enregistre et accède aux fichiers sur le stockage externe ».

Sandbox de stockage isolé pour les fichiers privés de l'application : Android 10 attribue à chaque application un sandbox de stockage isolé sur un périphérique de stockage externe, tel que / sdcard. Aucune autre application ne peut accéder directement aux fichiers en mode bac à sable de votre application. Étant donné que les fichiers sont privés dans votre application, vous n’avez plus besoin d’autorisations pour accéder à vos propres fichiers et les enregistrer au sein d’un stockage externe. Cette modification facilite la protection de la confidentialité des fichiers des utilisateurs et permet de réduire le nombre d'autorisations nécessaires à votre application.

Android 10 attribue à chaque application un sandbox de stockage isolé sur un périphérique de stockage externe, tel que / sdcard. Aucune autre application ne peut accéder directement aux fichiers en mode bac à sable de votre application. Étant donné que les fichiers sont privés dans votre application, vous n’avez plus besoin d’autorisations pour accéder à vos propres fichiers et les enregistrer au sein d’un stockage externe. Cette modification facilite la protection de la confidentialité des fichiers des utilisateurs et permet de réduire le nombre d'autorisations nécessaires à votre application. Collections partagées pour les fichiers multimédias : si votre application crée des fichiers qui appartiennent à l'utilisateur et que celui-ci s'attend à conserver, lors de la désinstallation de votre application, enregistrez-les dans l'une des collections de médias courantes, également appelées collections partagées. Les collections partagées incluent: Photos et vidéos, Musique et Téléchargements.

Source :



Et vous ?



Ces modifications affectent la manière dont votre application enregistre et accède aux fichiers sur le stockage externe ».Source : Google Que pensez-vous de ces évolutions ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 6 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Nouveau membre du Club https://www.developpez.com Envoyé par grunk Envoyé par Je vois pas bien en quoi passer d'une lettre à un chiffre va aider à savoir si on à la dernière version ou pas.

Je pense aussi que plus de gens sont "dyslexiques" ou "analphabète" (je ne sais pas comment les appeller) que nul en math au point de ne pas savoir lequel des 2 chiffres est le plus petit (j'entends par la 8 et 10 ou 8 et 11, pas 290749153507034 et 50129873586565 bien sur).

Et surtout, plus homogène. Si tu es en Lollipop, tu es en quelle version ? Lollipop.1, Lollipop.2.7 ? Tu dois te reporter aux nombres, et la gymnastique mentale entre les noms de versions et les numéros peut ne pas être évident non plus ! 1 0 C'est simple, tout le monde n'a pas le même alphabet (donc déjà connaître l'ordre alphabétique selon le pays, compliqué ^^).Je pense aussi que plus de gens sont "dyslexiques" ou "analphabète" (je ne sais pas comment les appeller) que nul en math au point de ne pas savoir lequel des 2 chiffres est le plus petit (j'entends par la 8 et 10 ou 8 et 11, pas 290749153507034 et 50129873586565 bien sur).Et surtout, plus homogène. Si tu es en Lollipop, tu es en quelle version ? Lollipop.1, Lollipop.2.7 ? Tu dois te reporter aux nombres, et la gymnastique mentale entre les noms de versions et les numéros peut ne pas être évident non plus ! Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com Google décide d'abandonner les noms des desserts et confiseries Google décide d'abandonner les noms des desserts et confiseries 0 1 Avec quoi google va continuer à attirer les enfants pour leur montrer son gros droid ? Modérateur https://www.developpez.com qui ne connaissent pas la convention de dénomination, de savoir si leur téléphone utilise la dernière version. qui ne connaissent pas la convention de dénomination, de savoir si leur téléphone utilise la dernière version.



Nous savons également que les tartes ne sont pas un dessert à certains endroits et que les guimauves, bien que délicieuses, ne sont pas un régal populaire dans de nombreuses régions du monde. Nous savons également que les tartes ne sont pas un dessert à certains endroits et que les guimauves, bien que délicieuses, ne sont pas un régal populaire dans de nombreuses régions du monde.



Qu'il passe sur des chiffres parce que tout le monde fait comme ça et que ca fait sans doute plus "pro" qu'un nom de dessert ça semble cohérent , mais si c'est juste pour éviter de bousculer ceux qui n'aime pas la guimauve ou les sucettes .... 0 2 Je vois pas bien en quoi passer d'une lettre à un chiffre va aider à savoir si on à la dernière version ou pas.La quête d'inclusion de google devient ridiculeQu'il passe sur des chiffres parce que tout le monde fait comme ça et que ca fait sans doute plus "pro" qu'un nom de dessert ça semble cohérent , mais si c'est juste pour éviter de bousculer ceux qui n'aime pas la guimauve ou les sucettes .... Membre éprouvé https://www.developpez.com 0 2 Y' a pas le son sur Android.

