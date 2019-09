Google lance un nouveau service appelé « Google Play Pass », Qui donne aux utilisateurs d'Android un accès à plus de 350 jeux et applications pour 4,99 $ par mois 0PARTAGES 7 0 Google avec son système d’exploitation Android et Apple avec iOS dominent le monde des systèmes d’exploitation pour mobile et suscitent davantage de développeurs spécialisés. Alors que ces développeurs iOS et Android se rivalisent pour attirer et entretenir l’attention des consommateurs d’applications, ils doivent aussi gérer la concurrence avec Google et Apple qui proposent leurs propres applications.



À la suite d’Apple qui a annoncé la semaine dernière le lancement de son propre service d’abonnement de jeu mobile



Google prévoit de donner 10 jours gratuits aux utilisateurs et envisage également d'offrir la première année à 1,99 USD par mois. « Tout comme Google Play Family Library, les abonnés peuvent partager leur abonnement Play Pass avec cinq autres membres de la famille au maximum. Chaque membre de la famille peut accéder à Play Pass individuellement, pour que votre expérience soit unique, Play Pass propose une grande sélection de contenus adaptés aux familles. Des classiques de Toca Boca à la série My Town », déclare Austin Shoemaker, chef de produit du groupe Google Play.





Google Play Pass propose des centaines de jeux et applications. « Play Pass encourage les gens à expérimenter de nouvelles expériences qu’ils ne vivraient pas autrement », a déclaré Maria Sayans, PDG de Ustwo games. Vous y trouverez des applications et des jeux bien connus tels que Terraria, Monument Valley, Risk, Star Wars : les chevaliers de l'ancienne République et AccuWeather. Et d'autres que vous connaissez peut-être moins, comme LIMBO, Lichtspeer, Mini Metro, Old Man's Journey et bien d'autres avec de nouveaux ajouts chaque mois.



Google Play Pass ou Apple Arcade ?



Le service proposé par Google est différent de celui d’Apple. Google Play Pass comprend des applications ainsi que des jeux alors que Apple Arcade, le service proposé par Apple ne comprend que des jeux. En payant les frais d’abonnement au service Apple Arcade, les abonnés auront accès à tous les jeux aussi longtemps qu’ils le souhaitent. Un service d’abonnement Android est confronté à deux problèmes. Le premier est que les utilisateurs d’Android ne sont pas disposés à dépenser autant pour des applications et des jeux que les utilisateurs d’iOS. D'une manière ou d'une autre, les utilisateurs iOS parviennent toujours à dépenser plus que les utilisateurs de Google Play, même s'il y a beaucoup, beaucoup plus d'utilisateurs de Google Play. L'autre problème est que les applications Android ne sont généralement pas aussi sophistiquées ni bien prises en charge que leurs homologues iOS.



La prise en charge multi-appareils du service Apple Arcade permet aux joueurs iOS de suspendre un jeu Apple Arcade sur leur téléphone, puis de reprendre la lecture de celui-ci sur un autre appareil, ou inversement. Le catalogue des jeux d’Apple bénéficiera d’une certaine exclusivité avec Apple Arcade. L'approche d'Apple diffère considérablement de certains des nouveaux services de jeux annoncés récemment, en particulier du service Stadia de Google, qui a été dévoilé à la conférence des développeurs de jeux de 2019 la semaine dernière. Stadia est destiné au streaming de jeux. Google affirme que la participation au programme se fait sur invitation uniquement. Toutefois, un formulaire web sur lequel les développeurs souhaitant participer peuvent exprimer leur intérêt sera disponible.





Source : Apple



Et vous ?



Quel est votre avis sur ce nouveau service de Google ?



Pensez-vous que les développeurs Android seront pénalisés par ce nouveau service ?



Les applications Android ne sont pas aussi sophistiquées que les applications iOS ?



Voir aussi :



Apple annonce les résultats financiers du 2T19 : les ventes d'iPhone continuent de chuter, alors que les services continuent de croître



Google supprime 85 applications publicitaires du Play Store, après qu'elles aient été téléchargées 9 millions de fois Google avec son système d’exploitation Android et Apple avec iOS dominent le monde des systèmes d’exploitation pour mobile et suscitent davantage de développeurs spécialisés. Alors que ces développeurs iOS et Android se rivalisent pour attirer et entretenir l’attention des consommateurs d’applications, ils doivent aussi gérer la concurrence avec Google et Apple qui proposent leurs propres applications.À la suite d’Apple qui a annoncé la semaine dernière le lancement de son propre service d’abonnement de jeu mobile Apple Arcade , Google a également annoncé ce lundi le lancement de Google Play Pass, un service d'abonnement permettant aux utilisateurs d'Android d'accéder à plus de 350 applications et jeux sans publicité ni achats intégrés. Le service de Google sera déployé exclusivement aux États-Unis cette semaine sur les téléphones Android et sera bientôt proposé dans d'autres pays, a annoncé la société dans un article sur son blog.Google prévoit de donner 10 jours gratuits aux utilisateurs et envisage également d'offrir la première année à 1,99 USD par mois. « Tout comme Google Play Family Library, les abonnés peuvent partager leur abonnement Play Pass avec cinq autres membres de la famille au maximum. Chaque membre de la famille peut accéder à Play Pass individuellement, pour que votre expérience soit unique, Play Pass propose une grande sélection de contenus adaptés aux familles. Des classiques de Toca Boca à la série My Town », déclare Austin Shoemaker, chef de produit du groupe Google Play.Google Play Pass propose des centaines de jeux et applications. « Play Pass encourage les gens à expérimenter de nouvelles expériences qu’ils ne vivraient pas autrement », a déclaré Maria Sayans, PDG de Ustwo games. Vous y trouverez des applications et des jeux bien connus tels que Terraria, Monument Valley, Risk, Star Wars : les chevaliers de l'ancienne République et AccuWeather. Et d'autres que vous connaissez peut-être moins, comme LIMBO, Lichtspeer, Mini Metro, Old Man's Journey et bien d'autres avec de nouveaux ajouts chaque mois.Le service proposé par Google est différent de celui d’Apple. Google Play Pass comprend des applications ainsi que des jeux alors que Apple Arcade, le service proposé par Apple ne comprend que des jeux. En payant les frais d’abonnement au service Apple Arcade, les abonnés auront accès à tous les jeux aussi longtemps qu’ils le souhaitent. Un service d’abonnement Android est confronté à deux problèmes. Le premier est que les utilisateurs d’Android ne sont pas disposés à dépenser autant pour des applications et des jeux que les utilisateurs d’iOS. D'une manière ou d'une autre, les utilisateurs iOS parviennent toujours à dépenser plus que les utilisateurs de Google Play, même s'il y a beaucoup, beaucoup plus d'utilisateurs de Google Play. L'autre problème est que les applications Android ne sont généralement pas aussi sophistiquées ni bien prises en charge que leurs homologues iOS.La prise en charge multi-appareils du service Apple Arcade permet aux joueurs iOS de suspendre un jeu Apple Arcade sur leur téléphone, puis de reprendre la lecture de celui-ci sur un autre appareil, ou inversement. Le catalogue des jeux d’Apple bénéficiera d’une certaine exclusivité avec Apple Arcade. L'approche d'Apple diffère considérablement de certains des nouveaux services de jeux annoncés récemment, en particulier du service Stadia de Google, qui a été dévoilé à la conférence des développeurs de jeux de 2019 la semaine dernière. Stadia est destiné au streaming de jeux. Google affirme que la participation au programme se fait sur invitation uniquement. Toutefois, un formulaire web sur lequel les développeurs souhaitant participer peuvent exprimer leur intérêt sera disponible.Source : Reuters Quel est votre avis sur ce nouveau service de Google ?Pensez-vous que les développeurs Android seront pénalisés par ce nouveau service ?Les applications Android ne sont pas aussi sophistiquées que les applications iOS ?