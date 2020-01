Google a publié la liste des trois moteurs de recherche alternatifs proposés par pays de l'UE sur Android. En France ce sont DuckDuckGo, Info.com et Qwant qui remportent les enchères 0PARTAGES 4 0 En réponse à une amende de 5 milliards de dollars qui lui a été infligée par la Commission européenne pour abus de position dominante avec son système d’exploitation pour appareils mobiles Android, Google a prévenu en mars dernier qu’elle va



Dans un communiqué, l'entreprise a déclaré en août : « L’année prochaine, nous proposerons aux utilisateurs d’Android un nouveau moyen de sélectionner un moteur de recherche pour alimenter un champ de recherche sur leur écran d’accueil et par défaut dans Chrome (si installé). Les fournisseurs de recherche peuvent demander à faire partie du nouvel écran de sélection qui apparaitra lorsque quelqu’un configurera un nouveau smartphone ou tablette Android en Europe ».



L’entreprise a indiqué que « les fournisseurs de recherche éligibles devront remplir un formulaire de candidature et pourront enchérir pour une inclusion basée sur une enchère ».



À priori, quatre options (incluant le moteur de recherche de Google et trois alternatives déterminées au terme d’une sélection payante) devaient être proposées dans un ordre aléatoire aux utilisateurs. Les alternatives éligibles devaient participer à des enchères par pays et faire une offre par pays en précisant le montant qu’elles consentent à verser à la firme de Mountain View pendant la période de grâce - de janvier à décembre 2020 pour la première phase - chaque fois qu’un client utilisera leur moteur de recherche sur Android à la place Google. Le moteur de recherche défini durant cette étape obligatoire avant la poursuite du premier démarrage d’un dispositif tournant sous Android sera utilisé par défaut dans le champ de recherche d’Android et dans Chrome (si l’application est installée).



Google a prévu une offre minimale par pays pour figurer dans la short-liste et expliqué que les trois offres les plus élevées atteignant ou dépassant le seuil d’enchère minimal pour un pays donné apparaitront dans l’écran sélection de ce pays. L’entreprise a assuré qu’en cas d’égalité des voix, elle « attribuera les créneaux horaires de manière aléatoire entre les soumissionnaires liés ». Et si moins de trois fournisseurs de recherche éligibles atteignent ou dépassent le seuil d’enchères, elle « remplira les emplacements restants de manière aléatoire à partir du pool de fournisseurs de recherche éligibles. Le groupe de fournisseurs éligibles comprendra ceux qui ont demandé à participer à l’écran de choix, mais n’ont pas soumis d’offre ».





Nous connaissons désormais la liste des moteurs de recherche alternatifs par pays. Il s'agit notamment de :

Autriche DuckDuckGo, GMX, Info.com

Belgique DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Bulgarie DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Croatie DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

République tchèque DuckDuckGo, Info.com, Seznam

Danemark DuckDuckGo, Givero, Info.com

Estonie DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Finlande DuckDuckGo, Info.com, Yandex

France DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Allemagne DuckDuckGo, GMX, Info.com

Grèce DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Hongrie DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Islande DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Ireland DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Italie DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Lettonie DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Liechtenstein DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Lituanie DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Luxembourg DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Malte DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Pays-Bas DuckDuckGo, GMX, Info.com

Norvège DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Pologne DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Portugal DuckDuckGo, Info.com, Qwant

République de Chypre DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Romania DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Slovaquie DuckDuckGo, Info.com, Seznam

Slovénie DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Espagne DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Suède DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Royaume-Uni Bing, DuckDuckGo, Info.com

Google précise que son propre moteur de recherche n’a pas participé aux enchères — il est de toute façon très probable qu’il rafle à chaque fois une place, au regard de sa puissance financière. Sa solution sera néanmoins systématiquement proposée aux internautes lors de la configuration, en plus des trois autres services. L’entreprise américaine indique que ces places concernent la période courant du 1er mars 2020 au 30 juin 2020. Autrement dit, de nouvelles enchères seront dérouleront bientôt.



Comme l'indique la liste, en France, les moteurs de recherche aléatoires qui seront proposés sont DuckDuckGo, Info.com, Qwant :



DuckDuckGo : ce moteur n'est plus à présenter. Lancé en 2008, DuckDuckGo se distingue par le respect de la vie privée des internautes et se positionne comme un concurrent direct du moteur Google. Le moteur de recherche utilise d’ailleurs le slogan « Google vous piste, pas nous », et avait effectué des enquêtes pour montrer qu’il n’existe plus de résultats standards sur Google. Il a profité des critiques lancées entre autres par le président Donald Trump contre Google pour attirer des utilisateurs. Rappelons que Trump a estimé que l’entreprise a truqué les résultats de recherche pour donner la priorité aux « fake news » sur lui.



En octobre 2019, DuckDuckGo avait déjà enregistré plus de 11,6 milliards de requêtes dont



Qwant : À l’image de DuckDuckGo, le français fournit un moteur de recherche du même nom qui donne la priorité à la vie privée de l’utilisateur. Il évite les résultats de recherche personnalisés, de profiler ses utilisateurs ou de stocker les informations personnelles les concernant (adresses IP et traces numériques comme la signature du navigateur). Il se présente comme une alternative qui serait plus axée sur la protection de la vie privée et qui se veut neutre dans l’affichage des résultats comparé à la solution concurrente de Google souvent présenté comme un aspirateur notoire des données de ses utilisateurs.



Qwant affirme utiliser uniquement les données fournies volontairement et publiquement par les internautes. Par exemple lorsqu’un internaute publie de son plein gré sur un réseau social, l’avis est réutilisé par Qwant pour le vendre à des clients qui ont besoin de ces données. De cette manière, une marque peut se rapprocher des internautes, une ville voire une région peut utiliser ces données pour constituer un ensemble d’informations pertinentes, informations récoltées de manière « transverse, globale, sociale et complète ».



Info.com : Moins connu du public, la page Au sujet de renvoie sur infospace.com sur lequel il est indiqué : « InfoSpace est un leader de la recherche et de la découverte depuis plus de 20 ans. Nous offrons des expériences de recherche de classe mondiale qui aident les gens à trouver ce qu'ils veulent rapidement et facilement. Nous aidons également les entreprises à se connecter à leurs clients grâce à une publicité à haute intention. Nos sites Web et applications sont alimentés par des technologies innovantes et l'apprentissage automatique. Nos équipes de science des données et d'ingénierie proviennent d'organisations qui sont à la pointe du monde en matière de technologie ». La société est sise aux États-Unis, en Californie plus exactement.



En réalité, le site est un peu plus jeune : en 2004, la revue PC Mag indiquait le lancement d’un nouveau moteur de recherche ou, plus exactement, d’un métamoteur de recherche, c’est-à-dire qu’il va chercher ailleurs — sur d’autres moteurs de recherche — les réponses aux requêtes des internautes. À l’époque, nos confrères indiquaient que Info.com agrégeait des résultats venant de sites comme Google, Ask Jeeves, Yahoo, AltaVista et d’une dizaine d’autres de concurrents. Le site ne dit pas quels moteurs il utilise aujourd’hui, hormis la présence d’une mention à la fin d’une page (« Quelques résultats de Microsoft ») de résultats suggérant qu’il s’appuie sur Bing. Il va sans dire que cette liste a évolué depuis, dans la mesure où certains des noms évoqués plus haut ont disparu.



Côté trafic, en 2016 le baromètre SearchEngineWatch estimait son trafic mensuel a près de 13,8 millions d’internautes.



Source :



Et vous ?



Quel moteur de recherche utilisez-vous sur mobile ?

S'il fallait choisir entre l'un de ces moteurs alternatifs, pour lequel auriez-vous opté ?



Voir aussi :



Google Assistant : le mode interprète débarque sur les smartphones Android et iOS compatibles, permettant de traduire en temps réel des conversations dans 44 langues

Facebook envisagerait de créer un système d'exploitation personnalisé pour alimenter ses dispositifs VR / AR et réduire sa dépendance vis-à-vis d'Android, l'OS mobile de Google

Google annonce que près de 60 % des applications Android du Top 1000 embarquent du code écrit en Kotlin et renouvelle ses engagements envers le langage

Une vulnérabilité affectant des millions de téléphones Android est activement exploitée par des malware, leur permettant de se faire passer pour des applications déjà installées En réponse à une amende de 5 milliards de dollars qui lui a été infligée par la Commission européenne pour abus de position dominante avec son système d’exploitation pour appareils mobiles Android, Google a prévenu en mars dernier qu’elle va demander aux utilisateurs d’Android en Europe quel moteur de recherche ils veulent utiliser par défaut sur leurs mobiles. La société a également présenté aux utilisateurs d’Android une option permettant de télécharger des applications de recherche et de navigateur supplémentaires dans Google Play.Dans un communiqué, l'entreprise a déclaré en août : « L’année prochaine, nous proposerons aux utilisateurs d’Android un nouveau moyen de sélectionner un moteur de recherche pour alimenter un champ de recherche sur leur écran d’accueil et par défaut dans Chrome (si installé). Les fournisseurs de recherche peuvent demander à faire partie du nouvel écran de sélection qui apparaitra lorsque quelqu’un configurera un nouveau smartphone ou tablette Android en Europe ».L’entreprise a indiqué que « les fournisseurs de recherche éligibles devront remplir un formulaire de candidature et pourront enchérir pour une inclusion basée sur une enchère ».À priori, quatre options (incluant le moteur de recherche de Google et trois alternatives déterminées au terme d’une sélection payante) devaient être proposées dans un ordre aléatoire aux utilisateurs. Les alternatives éligibles devaient participer à des enchères par pays et faire une offre par pays en précisant le montant qu’elles consentent à verser à la firme de Mountain View pendant la période de grâce - de janvier à décembre 2020 pour la première phase - chaque fois qu’un client utilisera leur moteur de recherche sur Android à la place Google. Le moteur de recherche défini durant cette étape obligatoire avant la poursuite du premier démarrage d’un dispositif tournant sous Android sera utilisé par défaut dans le champ de recherche d’Android et dans Chrome (si l’application est installée).Google a prévu une offre minimale par pays pour figurer dans la short-liste et expliqué que les trois offres les plus élevées atteignant ou dépassant le seuil d’enchère minimal pour un pays donné apparaitront dans l’écran sélection de ce pays. L’entreprise a assuré qu’en cas d’égalité des voix, elle « attribuera les créneaux horaires de manière aléatoire entre les soumissionnaires liés ». Et si moins de trois fournisseurs de recherche éligibles atteignent ou dépassent le seuil d’enchères, elle « remplira les emplacements restants de manière aléatoire à partir du pool de fournisseurs de recherche éligibles. Le groupe de fournisseurs éligibles comprendra ceux qui ont demandé à participer à l’écran de choix, mais n’ont pas soumis d’offre ».Nous connaissons désormais la liste des moteurs de recherche alternatifs par pays. Il s'agit notamment de :Google précise que son propre moteur de recherche n’a pas participé aux enchères — il est de toute façon très probable qu’il rafle à chaque fois une place, au regard de sa puissance financière. Sa solution sera néanmoins systématiquement proposée aux internautes lors de la configuration, en plus des trois autres services. L’entreprise américaine indique que ces places concernent la période courant du 1er mars 2020 au 30 juin 2020. Autrement dit, de nouvelles enchères seront dérouleront bientôt.Comme l'indique la liste, en France, les moteurs de recherche aléatoires qui seront proposés sont DuckDuckGo, Info.com, Qwant :ce moteur n'est plus à présenter. Lancé en 2008, DuckDuckGo se distingue par le respect de la vie privée des internautes et se positionne comme un concurrent direct du moteur Google. Le moteur de recherche utilise d’ailleurs le slogan « Google vous piste, pas nous », et avait effectué des enquêtes pour montrer qu’il n’existe plus de résultats standards sur Google. Il a profité des critiques lancées entre autres par le président Donald Trump contre Google pour attirer des utilisateurs. Rappelons que Trump a estimé que l’entreprise a truqué les résultats de recherche pour donner la priorité aux « fake news » sur lui.En octobre 2019, DuckDuckGo avait déjà enregistré plus de 11,6 milliards de requêtes dont 933 millions, pour le seul mois d'octobre alors qu'il n'était même pas encore achevé. Le moteur est donc bien loin des 50 millions de requêtes par mois qu'il affichait en 2013. Il faut aussi souligner que le moteur de recherche a franchi la barre du milliard de requêtes sur un an en 2013. En 2019, le moteur enregistrait désormais ce résultat... sur un mois.À l’image de DuckDuckGo, le français fournit un moteur de recherche du même nom qui donne la priorité à la vie privée de l’utilisateur. Il évite les résultats de recherche personnalisés, de profiler ses utilisateurs ou de stocker les informations personnelles les concernant (adresses IP et traces numériques comme la signature du navigateur). Il se présente comme une alternative qui serait plus axée sur la protection de la vie privée et qui se veut neutre dans l’affichage des résultats comparé à la solution concurrente de Google souvent présenté comme un aspirateur notoire des données de ses utilisateurs.Qwant affirme utiliser uniquement les données fournies volontairement et publiquement par les internautes. Par exemple lorsqu’un internaute publie de son plein gré sur un réseau social, l’avis est réutilisé par Qwant pour le vendre à des clients qui ont besoin de ces données. De cette manière, une marque peut se rapprocher des internautes, une ville voire une région peut utiliser ces données pour constituer un ensemble d’informations pertinentes, informations récoltées de manière « transverse, globale, sociale et complète ».Moins connu du public, la pagerenvoie sur infospace.com sur lequel il est indiqué : « InfoSpace est un leader de la recherche et de la découverte depuis plus de 20 ans. Nous offrons des expériences de recherche de classe mondiale qui aident les gens à trouver ce qu'ils veulent rapidement et facilement. Nous aidons également les entreprises à se connecter à leurs clients grâce à une publicité à haute intention. Nos sites Web et applications sont alimentés par des technologies innovantes et l'apprentissage automatique. Nos équipes de science des données et d'ingénierie proviennent d'organisations qui sont à la pointe du monde en matière de technologie ». La société est sise aux États-Unis, en Californie plus exactement.En réalité, le site est un peu plus jeune : en 2004, la revue PC Mag indiquait le lancement d’un nouveau moteur de recherche ou, plus exactement, d’un métamoteur de recherche, c’est-à-dire qu’il va chercher ailleurs — sur d’autres moteurs de recherche — les réponses aux requêtes des internautes. À l’époque, nos confrères indiquaient que Info.com agrégeait des résultats venant de sites comme Google, Ask Jeeves, Yahoo, AltaVista et d’une dizaine d’autres de concurrents. Le site ne dit pas quels moteurs il utilise aujourd’hui, hormis la présence d’une mention à la fin d’une page (« Quelques résultats de Microsoft ») de résultats suggérant qu’il s’appuie sur Bing. Il va sans dire que cette liste a évolué depuis, dans la mesure où certains des noms évoqués plus haut ont disparu.Côté trafic, en 2016 le baromètre SearchEngineWatch estimait son trafic mensuel a près de 13,8 millions d’internautes.Source : Android Quel moteur de recherche utilisez-vous sur mobile ?S'il fallait choisir entre l'un de ces moteurs alternatifs, pour lequel auriez-vous opté ?