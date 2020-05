Android Studio 4.0 s'accompagne d'une interface pour l'édition de mouvement, propose la validation de la mise en page Et apporte la prise en charge de Clangd pour le développement C++ 5PARTAGES 6 0 Adarsh Fernando, chef de produit, a annoncé la disponibilité d’Android Studio 4.0 qui arrive dans un contexte de crise sanitaire :



« Que vous travailliez à partir de votre table de cuisine sur un ordinateur portable ou à partir d'un bureau à domicile, vous avez besoin d'outils qui vous suivent. Android Studio 4.0 est le résultat de notre volonté de vous proposer des outils nouveaux et améliorés pour coder plus intelligemment, construire plus rapidement et concevoir les applications dont vos utilisateurs dépendent, et il est maintenant disponible sur le canal stable.



« Certains points forts d'Android Studio 4.0 incluent un nouvel éditeur de mouvement pour aider à donner vie à vos applications, un analyseur de build pour rechercher les causes des temps de construction plus lents et des API en langage Java 8 que vous pouvez utiliser quel que soit le niveau d'API minimum de votre application. Sur la base de vos commentaires, nous avons également révisé l'interface utilisateur de CPU Profiler pour fournir un flux de travail plus intuitif et une analyse côte à côte plus facile de l'activité des threads. Et l'inspecteur de mise en page amélioré fournit désormais des données en direct sur l'interface utilisateur de votre application, afin que vous puissiez facilement déboguer exactement ce qui est affiché sur l'appareil. »



Fonctionnalités de design d'Android Studio 4.0



Éditeur de mouvement



L'API MotionLayout étend les riches capacités de ConstraintLayout pour aider les développeurs Android à gérer les mouvements complexes et les animations de widgets dans leurs applications. Dans Android Studio 4.0, l'utilisation de cette API est facilitée avec le nouvel éditeur de mouvement, une interface puissante pour créer, éditer et prévisualiser des animations MotionLayout. Vous n'avez plus besoin de créer et de modifier des fichiers XML complexes; l'éditeur de mouvement les génère pour vous, avec la prise en charge de la modification des jeux de contraintes, des transitions, des images clés et des attributs de vue. Et si vous voulez voir le code que l'éditeur crée, c'est en un clic. Et tout aussi commodément, pour les développeurs qui utilisent déjà ConstraintLayout, l'EDI peut facilement les convertir en MotionLayout.





Inspecteur de mise en page amélioré



Avez-vous déjà voulu rechercher d'où provenait une valeur pour un attribut particulier? Ou voir une représentation 3D en direct des vues imbriquées pour inspecter plus facilement votre hiérarchie de vues ? Avec le nouvel inspecteur de mise en page, le débogage de votre interface utilisateur est beaucoup plus intuitif en vous donnant accès à des données qui restent à jour avec votre application en cours d'exécution et en fournissant des informations sur la façon dont les ressources sont résolues.



Utilisez l'inspecteur de présentation en direct en sélectionnant Affichage> Fenêtres d'outils> Inspecteur de présentation dans le menu principal. Si vous déployez sur un appareil exécutant le niveau API 29 ou supérieur, vous avez accès à des fonctionnalités supplémentaires, telles qu'une hiérarchie de mise en page dynamique qui se met à jour à mesure que les vues changent, des attributs de vue détaillés qui vous aident également à déterminer comment les valeurs des ressources sont résolues et un live Modèle 3D de l'interface utilisateur de votre application en cours d'exécution. Naviguez, animez et passez d'une vue à l'autre sur votre application en cours d'exécution tout en ayant toujours la possibilité de déboguer votre interface utilisateur à la perfection en pixels.



Validation de la mise en page



Lorsque vous développez pour plusieurs formats, tailles d'écran et résolutions, vous devez vérifier que les modifications que vous apportez à votre interface utilisateur sont superbes sur chaque écran que vous prenez en charge. Avec la fenêtre de validation de la mise en page, vous pouvez prévisualiser les mises en page sur différents écrans et configurations simultanément, de sorte que vous pouvez facilement vous assurer que votre application a fière allure sur une gamme d'appareils. Pour commencer, cliquez sur l'onglet Validation de la mise en page dans le coin supérieur droit de l'EDI.





Fonctionnalités développement



Mises à niveau de l'interface utilisateur de CPU Profiler



Le profileur de processeur est conçu pour fournir une grande quantité d'informations sur l'activité des threads et les enregistrements de trace de votre application. Ainsi, lorsque les développeurs ont fourni des commentaires sur la façon dont l’équipe pouvait rendre l'interface utilisateur encore plus intuitive et les données plus faciles à comprendre, elle les a implémentés. Dans Android Studio 4.0, les enregistrements CPU sont désormais séparés de la chronologie principale du profileur et organisés en groupes pour permettre une analyse plus facile. Vous pouvez déplacer des groupes vers le haut ou vers le bas ou faire glisser et déposer des éléments individuels au sein d'un groupe pour une personnalisation supplémentaire.



Pour une analyse côte à côte plus facile, vous pouvez désormais afficher toutes les activités de thread dans la chronologie des activités de thread (y compris les méthodes, fonctions et événements) et essayer de nouveaux raccourcis de navigation pour vous déplacer facilement dans les données, comme l'utilisation de W, A, S et les touches D pour un zoom et un panoramique à grain fin. L’équipe a également repensé l'interface utilisateur de la trace du système afin que les événements soient de couleur unique pour une meilleure distinction visuelle, les threads sont triés pour faire apparaître les plus occupés en premier, et vous pouvez désormais vous concentrer sur la visualisation des données uniquement pour les threads que vous sélectionnez. Enfin l’équipe a investi dans la qualité du profileur de processeur et, par conséquent, a constaté une baisse significative des taux d'erreur signalés par les utilisateurs sur les enregistrements depuis Android Studio 3.6.





Fonctions de l'éditeur intelligent lors de l'écriture de règles pour la réduction de code



R8 a été introduit dans le plug-in Android Gradle 3.4.0 pour combiner le desugaring, la réduction, l'obscurcissement, l'optimisation et le dexing en une seule étape, ce qui entraîne des améliorations notables des performances de build. Lors de la création de fichiers de règles pour R8, Android Studio fournit désormais des fonctionnalités d'éditeur intelligent, telles que la mise en évidence de la syntaxe, la complétion et la vérification des erreurs. L'éditeur s'intègre également à votre projet Android pour fournir une complétion complète des symboles pour toutes les classes, méthodes et champs, et comprend une navigation et une refactorisation rapides.





Mise à jour de la plateforme IntelliJ IDEA 2019.3



L'IDE Android Studio de base a été mis à jour avec des améliorations par rapport aux versions IntelliJ IDEA 2019.3 et 2019.3.3. Ces améliorations se concentrent principalement sur les améliorations de la qualité et des performances à travers l'EDI.



Kotlin Android live templates



Les live templates sont une fonctionnalité IntelliJ pratique qui vous permet d'insérer des constructions communes dans votre code en tapant des mots clés simples. Android Studio comprend désormais des live templates spécifiques à Android pour votre code Kotlin. Par exemple, tapez simplement toast et appuyez sur la touche Tab pour insérer rapidement le code passe-partout pour un toast. Pour une liste complète des live templates disponibles, accédez à Éditeur> live templates dans la boîte de dialogue Paramètres (ou Préférences).



Prise en charge de Clangd pour C++



Pour les développeurs écrivant C ++, l’EDI est passé à clangd en tant que moteur d'analyse de langage principal pour la navigation, la complétion, l'inspection et l'affichage des erreurs de code et des avertissements. L’équipe a regroupé également désormais Clang-Tidy avec Android Studio. Pour configurer le comportement de Clangd ou Clang-Tidy, accédez à la boîte de dialogue Paramètres (ou Préférences) EDI, accédez à Langages et framework > C / C ++> Clangd ou Clang-Tidy et configurez les options.



Build



Le plug-in Android Gradle 4.0.0 inclut la prise en charge de Build Analyzer d'Android Studio en utilisant les API du langage Java 8 (quel que soit le niveau d'API minimal de votre application) et en créant des dépendances fonctionnalité sur fonctionnalité entre les modules Dynamic Feature.



Télécharger Android Studio 4.0



Pour configurer le comportement de Clangd ou Clang-Tidy, accédez à la boîte de dialogue Paramètres (ou Préférences) EDI, accédez à Langages et framework > C / C ++> Clangd ou Clang-Tidy et configurez les options.Le plug-in Android Gradle 4.0.0 inclut la prise en charge de Build Analyzer d'Android Studio en utilisant les API du langage Java 8 (quel que soit le niveau d'API minimal de votre application) et en créant des dépendances fonctionnalité sur fonctionnalité entre les modules Dynamic Feature.

Mais c'est magnifique ça. Hâte de le tester.

A part le "tweening", ce serai bien aussi un de ces jours de pouvoir faire de l'anim image par image directement dans l'IDE

