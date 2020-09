Google annonce la disponibilité de la version générale d'Android 11 pour certains dispositifs comme les Pixel L'OS apporte de nombreuses nouveautés et améliorations 0PARTAGES 3 0 Google a annoncé la disponibilité de la version finale d'Android 11 pour certains Pixel, OnePlus, Xiaomi, OPPO ainsi que des téléphones realme. L'éditeur a indiqué que la version stable serait disponible bientôt sur d'autres dispositifs.



Améliorations au niveau des outils de conversation



Gérer vos conversations :



Pour rendre la communication plus facile et plus simple sur votre téléphone, Android 11 déplacera toutes vos conversations sur plusieurs applications de messagerie vers un espace dédié dans la section de notification. Cela vous permet de consulter, répondre et contrôler vos conversations sur plusieurs applications de messagerie au même endroit. Vous pouvez marquer une conversation comme prioritaire pour lui donner la préférence et la voir s'afficher même sur votre écran de verrouillage. Bien entendu, elles peuvent être affectées par un paramètre Ne pas déranger.



Bubble



Android 11 présente également Bubbles, une nouvelle fonctionnalité pour vous aider à répondre et à engager des conversations importantes sans basculer entre votre tâche actuelle et l'application de messagerie. Vous pouvez ouvrir une bulle pour votre conversation directement depuis la notification et effectuer plusieurs tâches sans rien rater. Les applications de messagerie et de chat doivent utiliser l'API Bubbles sur les notifications pour l'activer dans Android 11.





Enregistrement d'écran intégré



L'enregistrement d'écran intégré est enfin arrivé: vous pouvez désormais capturer et partager ce qui se passe sur votre téléphone. Enregistrez avec le son de votre micro, de votre appareil ou des deux tout en sachant qu'aucune application supplémentaire n'est requise.





De nouvelles façons de contrôler vos appareils et supports connectés



Avec Android 11, vous pouvez accéder et contrôler rapidement vos appareils intelligents en un seul endroit en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation. Le réglage de la température, l'allumage des lumières ou le déverrouillage de la porte d'entrée peuvent désormais se faire avec une pression du doigt sans avoir à ouvrir plusieurs applications.



Les commandes de votre appareil s'afficheront à côté d'autres éléments dont vous avez besoin, comme vos méthodes de paiement ou votre carte d'embarquement. Google aime à considérer ceci comme une « poche » pour votre portefeuille numérique, vos clés et plus encore.





Android 11 s’accompagne également de nouveaux contrôles multimédias qui vous permettent de changer rapidement et facilement l'appareil sur lequel votre contenu audio ou vidéo est en cours de lecture. Il est désormais plus facile d'emporter votre musique avec vous depuis vos écouteurs, vos haut-parleurs ou même votre téléviseur.



Android Auto fonctionne désormais sans fil avec les appareils exécutant Android 11. Recevez des alertes en temps réel avec Google Maps et Waze. Demandez même à Google Assistant de trouver une station en cours de route. Vous pouvez tout voir sur l'écran du tableau de bord de votre voiture, ce qui vous permet d'en savoir plus sur ce qui se trouve à proximité. Dites simplement où et puis allez-y. Avec l'Assistant Google sur Android Auto, gardez les yeux sur la route et les mains sur le volant. Utilisez votre voix pour obtenir de l'aide durant votre trajet. Vous pouvez trouver des itinéraires, écouter vos chansons préférées et même consulter la météo. Dites simplement « Hey Google » pour commencer.





Des éléments pour améliorer la confidentialité



Google explique que chaque version d'Android dispose de nouveaux contrôles de confidentialité et de sécurité qui vous permettent de décider comment et quand les données sur votre appareil sont partagées. Android 11 propose des contrôles encore plus granulaires pour les autorisations les plus sensibles. Avec des autorisations uniques, vous pouvez accorder aux applications l'accès à votre microphone, votre caméra ou votre emplacement, juste pour l’utilisation en cours. La prochaine fois que l'application aura besoin d'accéder à ces capteurs, elle devra à nouveau vous demander la permission.



De plus, si vous n'avez pas utilisé une application pendant une période prolongée, Android va « réinitialiser automatiquement » toutes les autorisations associées à cette application et vous en informer. Vous pouvez toujours choisir de renouveler les autorisations de l'application la prochaine fois que vous ouvrirez l'application.





En février, Google a annoncé que les développeurs devront obtenir l'approbation pour accéder à l'emplacement en arrière-plan dans leur application afin d'éviter toute utilisation abusive. Google accorde aux développeurs plus de temps pour apporter des modifications et ne va pas appliquer la politique pour les applications existantes avant 2021.



Les mises à jour du système Google Play, lancées l'année dernière, permettent d'accélérer les mises à jour des principaux composants du système d'exploitation vers les appareils de l'écosystème Android. Dans Android 11, Google a plus que doublé le nombre de modules pouvant être mis à jour, et ces 12 nouveaux modules aideront à améliorer la confidentialité, la sécurité et la cohérence pour les utilisateurs et les développeurs.



Amélioration des outils de prédiction



Smart Reply



Obtenez des suggestions de réponses dans les conversations. Sur les appareils Pixel, les réponses sont suggérées de manière intelligente en fonction de ce qui a été dit dans la conversation. Ainsi, les mots dont vous avez besoin et l'emoji adéquat sont toujours à portée de main.



Certaines fonctionnalités rappellent celles qui sont disponibles sur iPhone



L'un des nouveaux changements les plus notables dans Android 11 est la disponibilité des commandes de la domotique au niveau du système d'exploitation via une longue pression du doigt sur le bouton d'alimentation. Tout comme sur iOS (qui a ajouté le contrôle des appareils HomeKit au menu du centre de contrôle d'Apple dans iOS 10), vous pourrez contrôler facilement vos appareils intelligents connectés à Google Home depuis n'importe où dans Android.



Introduit via Apple dans l'iOS 13 de l'année dernière, Android 11 a également la possibilité d'approuver des autorisations pour des éléments tels que l'emplacement ou l'accès à la caméra au cas par cas. Ainsi, au lieu d'accorder des autorisations à long terme, Android 11 vous permettra de donner accès à la ressource protégée une seule fois pour l’utilisation. La version de Google va cependant plus loin : si vous accordez des autorisations étendues, mais que vous n'avez pas utilisé l'application depuis un certain temps, Android 11 réinitialisera toutes ces autorisations accordées.



De même, Google facilite également la commutation entre le matériel multimédia (comme les haut-parleurs Google Home ou les appareils Bluetooth) via le menu déroulant de notification d'Android 11. Pensez-y comme à l'icône AirPlay dans le centre de contrôle iOS, mais pour les haut-parleurs Google.



Android 11 apporte une interface de capture d'écran légèrement modifiée, qui est similaire à l'interface utilisateur remaniée introduite dans iOS 11. Prendre une capture d'écran entraînera désormais un aperçu de celle-ci dans le coin inférieur de l'écran, sur lequel vous pouvez appuyer pour basculer vers un outil d'édition pour annoter et partager votre image. (Auparavant, les captures d'écran et leurs options d'édition étaient lancées dans la barre de notification)



Source : Google a annoncé la disponibilité de la version finale d'Android 11 pour certains Pixel, OnePlus, Xiaomi, OPPO ainsi que des téléphones realme. L'éditeur a indiqué que la version stable serait disponible bientôt sur d'autres dispositifs.Pour rendre la communication plus facile et plus simple sur votre téléphone, Android 11 déplacera toutes vos conversations sur plusieurs applications de messagerie vers un espace dédié dans la section de notification. Cela vous permet de consulter, répondre et contrôler vos conversations sur plusieurs applications de messagerie au même endroit. Vous pouvez marquer une conversation comme prioritaire pour lui donner la préférence et la voir s'afficher même sur votre écran de verrouillage. Bien entendu, elles peuvent être affectées par un paramètreAndroid 11 présente également Bubbles, une nouvelle fonctionnalité pour vous aider à répondre et à engager des conversations importantes sans basculer entre votre tâche actuelle et l'application de messagerie. Vous pouvez ouvrir une bulle pour votre conversation directement depuis la notification et effectuer plusieurs tâches sans rien rater. Les applications de messagerie et de chat doivent utiliser l'API Bubbles sur les notifications pour l'activer dans Android 11.L'enregistrement d'écran intégré est enfin arrivé: vous pouvez désormais capturer et partager ce qui se passe sur votre téléphone. Enregistrez avec le son de votre micro, de votre appareil ou des deux tout en sachant qu'aucune application supplémentaire n'est requise.Avec Android 11, vous pouvez accéder et contrôler rapidement vos appareils intelligents en un seul endroit en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation. Le réglage de la température, l'allumage des lumières ou le déverrouillage de la porte d'entrée peuvent désormais se faire avec une pression du doigt sans avoir à ouvrir plusieurs applications.Les commandes de votre appareil s'afficheront à côté d'autres éléments dont vous avez besoin, comme vos méthodes de paiement ou votre carte d'embarquement. Google aime à considérer ceci comme une « poche » pour votre portefeuille numérique, vos clés et plus encore.Android 11 s’accompagne également de nouveaux contrôles multimédias qui vous permettent de changer rapidement et facilement l'appareil sur lequel votre contenu audio ou vidéo est en cours de lecture. Il est désormais plus facile d'emporter votre musique avec vous depuis vos écouteurs, vos haut-parleurs ou même votre téléviseur.Android Auto fonctionne désormais sans fil avec les appareils exécutant Android 11. Recevez des alertes en temps réel avec Google Maps et Waze. Demandez même à Google Assistant de trouver une station en cours de route. Vous pouvez tout voir sur l'écran du tableau de bord de votre voiture, ce qui vous permet d'en savoir plus sur ce qui se trouve à proximité. Dites simplement où et puis allez-y. Avec l'Assistant Google sur Android Auto, gardez les yeux sur la route et les mains sur le volant. Utilisez votre voix pour obtenir de l'aide durant votre trajet. Vous pouvez trouver des itinéraires, écouter vos chansons préférées et même consulter la météo. Dites simplement « Hey Google » pour commencer.Google explique que chaque version d'Android dispose de nouveaux contrôles de confidentialité et de sécurité qui vous permettent de décider comment et quand les données sur votre appareil sont partagées. Android 11 propose des contrôles encore plus granulaires pour les autorisations les plus sensibles. Avec des autorisations uniques, vous pouvez accorder aux applications l'accès à votre microphone, votre caméra ou votre emplacement, juste pour l’utilisation en cours. La prochaine fois que l'application aura besoin d'accéder à ces capteurs, elle devra à nouveau vous demander la permission.De plus, si vous n'avez pas utilisé une application pendant une période prolongée, Android va « réinitialiser automatiquement » toutes les autorisations associées à cette application et vous en informer. Vous pouvez toujours choisir de renouveler les autorisations de l'application la prochaine fois que vous ouvrirez l'application.En février, Google a annoncé que les développeurs devront obtenir l'approbation pour accéder à l'emplacement en arrière-plan dans leur application afin d'éviter toute utilisation abusive. Google accorde aux développeurs plus de temps pour apporter des modifications et ne va pas appliquer la politique pour les applications existantes avant 2021.Les mises à jour du système Google Play, lancées l'année dernière, permettent d'accélérer les mises à jour des principaux composants du système d'exploitation vers les appareils de l'écosystème Android. Dans Android 11, Google a plus que doublé le nombre de modules pouvant être mis à jour, et ces 12 nouveaux modules aideront à améliorer la confidentialité, la sécurité et la cohérence pour les utilisateurs et les développeurs.Obtenez des suggestions de réponses dans les conversations. Sur les appareils Pixel, les réponses sont suggérées de manière intelligente en fonction de ce qui a été dit dans la conversation. Ainsi, les mots dont vous avez besoin et l'emoji adéquat sont toujours à portée de main.L'un des nouveaux changements les plus notables dans Android 11 est la disponibilité des commandes de la domotique au niveau du système d'exploitation via une longue pression du doigt sur le bouton d'alimentation. Tout comme sur iOS (qui a ajouté le contrôle des appareils HomeKit au menu du centre de contrôle d'Apple dans iOS 10), vous pourrez contrôler facilement vos appareils intelligents connectés à Google Home depuis n'importe où dans Android.Introduit via Apple dans l'iOS 13 de l'année dernière, Android 11 a également la possibilité d'approuver des autorisations pour des éléments tels que l'emplacement ou l'accès à la caméra au cas par cas. Ainsi, au lieu d'accorder des autorisations à long terme, Android 11 vous permettra de donner accès à la ressource protégée une seule fois pour l’utilisation. La version de Google va cependant plus loin : si vous accordez des autorisations étendues, mais que vous n'avez pas utilisé l'application depuis un certain temps, Android 11 réinitialisera toutes ces autorisations accordées.De même, Google facilite également la commutation entre le matériel multimédia (comme les haut-parleurs Google Home ou les appareils Bluetooth) via le menu déroulant de notification d'Android 11. Pensez-y comme à l'icône AirPlay dans le centre de contrôle iOS, mais pour les haut-parleurs Google.Android 11 apporte une interface de capture d'écran légèrement modifiée, qui est similaire à l'interface utilisateur remaniée introduite dans iOS 11. Prendre une capture d'écran entraînera désormais un aperçu de celle-ci dans le coin inférieur de l'écran, sur lequel vous pouvez appuyer pour basculer vers un outil d'édition pour annoter et partager votre image. (Auparavant, les captures d'écran et leurs options d'édition étaient lancées dans la barre de notification)Source : Google Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 3 commentaires Poster une réponse Signaler un problème