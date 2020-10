Google publie la liste des trois moteurs de recherche alternatifs proposés par pays de l'UE sur Android au quatrième trimestre 2020 DuckDuckGo est éjecté de la liste de plusieurs pays 4PARTAGES 6 0 En réponse à une amende de 5 milliards de dollars qui lui a été infligée par la Commission européenne pour abus de position dominante avec son système d’exploitation pour appareils mobiles Android, Google a prévenu en mars 2019 son intention de demander aux utilisateurs d’Android en Europe quel moteur de recherche ils veulent utiliser par défaut sur leurs mobiles. La société a également présenté aux utilisateurs d’Android une option permettant de télécharger des applications de recherche et de navigateur supplémentaires dans Google Play.



Plus tard, en août 2019, l'entreprise a déclaré dans un communiqué : « L’année prochaine, nous proposerons aux utilisateurs d’Android un nouveau moyen de sélectionner un moteur de recherche pour alimenter un champ de recherche sur leur écran d’accueil et par défaut dans Chrome (si installé). Les fournisseurs de recherche peuvent demander à faire partie du nouvel écran de sélection qui apparaitra lorsque quelqu’un configurera un nouveau smartphone ou tablette Android en Europe ».



L’entreprise a indiqué que « les fournisseurs de recherche éligibles devront remplir un formulaire de candidature et pourront enchérir pour une inclusion basée sur une enchère ».



À priori, quatre options (incluant le moteur de recherche de Google et trois alternatives déterminées au terme d’une sélection payante) devaient être proposées dans un ordre aléatoire aux utilisateurs. Les alternatives éligibles devaient participer à des enchères par pays et faire une offre par pays en précisant le montant qu’elles consentent à verser à la firme de Mountain View pendant la période de grâce - de janvier à décembre 2020 pour la première phase - chaque fois qu’un client utilisera leur moteur de recherche sur Android à la place Google. Le moteur de recherche défini durant cette étape obligatoire avant la poursuite du premier démarrage d’un dispositif tournant sous Android sera utilisé par défaut dans le champ de recherche d’Android et dans Chrome (si l’application est installée).



Google a prévu une offre minimale par pays pour figurer dans la short-liste et expliqué que les trois offres les plus élevées atteignant ou dépassant le seuil d’enchère minimal pour un pays donné apparaitront dans l’écran sélection de ce pays. L’entreprise a assuré qu’en cas d’égalité des voix, elle « attribuera les créneaux horaires de manière aléatoire entre les soumissionnaires liés ». Et si moins de trois fournisseurs de recherche éligibles atteignent ou dépassent le seuil d’enchères, elle « remplira les emplacements restants de manière aléatoire à partir du pool de fournisseurs de recherche éligibles. Le groupe de fournisseurs éligibles comprendra ceux qui ont demandé à participer à l’écran de choix, mais n’ont pas soumis d’offre ».



En janvier 2020, la liste des moteurs de recherche alternatifs par pays suivante a été publiée :

Autriche : DuckDuckGo, GMX, Info.com

Belgique : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Bulgarie : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Croatie : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

République tchèque : DuckDuckGo, Info.com, Seznam

Danemark : DuckDuckGo, Givero, Info.com

Estonie : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Finlande : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

France : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Allemagne : DuckDuckGo, GMX, Info.com

Grèce : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Hongrie : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Islande : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Ireland : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Italie : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Lettonie : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Liechtenstein : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Lituanie : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Luxembourg : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Malte : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Pays-Bas : DuckDuckGo, GMX, Info.com

Norvège : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Pologne : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Portugal : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

République de Chypre : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Roumanie : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Slovaquie : DuckDuckGo, Info.com, Seznam

Slovénie : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Espagne : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Suède : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Royaume-Uni : Bing, DuckDuckGo, Info.com

Google a précisé que son propre moteur de recherche n’a pas participé aux enchères. Sa solution a néanmoins été systématiquement proposée aux internautes lors de la configuration, en plus des trois autres services. L’entreprise américaine indique que ces places concernent la période courant du 1er mars 2020 au 30 juin 2020.





De nouvelles enchères, une liste modifiée des moteurs de recherche alternatifs proposés par défaut



Fin septembre, Google a mis à jour la liste des moteurs de recherche alternatifs par pays sur la période de grâce allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 :

Autriche : Bing, info.com, PrivacyWall

Belgique : Bing, info.com, PrivacyWall

Bulgarie : DuckDuckGo, GMX, info.com, PrivacyWall, Yandex

Croatie : DuckDuckGo, GMX, info.com

République tchèque : info.com, PrivacyWall, Seznam.cz

Danemark : Bing, info.com, PrivacyWall

Estonie : GMX, info.com, Yandex

Finlande : Bing, info.com, PrivacyWall

France : Bing, info.com, PrivacyWall

Allemagne : Bing, info.com, PrivacyWall

Grèce : GMX, info.com, PrivacyWall, Yandex

Hongrie : GMX, info.com, PrivacyWall, Yandex

Islande : DuckDuckGo, GMX, info.com

Irlande : Bing, info.com, PrivacyWall

Italie : Bing, info.com, PrivacyWall

Lettonie : info.com, PrivacyWall, Yandex

Liechtenstein : DuckDuckGo, GMX, info.com

Lituanie : GMX, info.com, PrivacyWall

Luxembourg : GMX, info.com, Qwant

Malte : GMX, info.com, PrivacyWall

Pays-Bas : Bing, info.com, PrivacyWall

Norvège : Bing, info.com, PrivacyWall

Pologne : GMX, info.com, PrivacyWall

Portugal : GMX, info.com, Yandex

République de Chypre : GMX, info.com, Yandex

Roumanie : GMX, info.com, PrivacyWall, Yandex

Slovaquie : GMX, info.com, Seznam.cz

Slovénie : Ecosia, GMX, info.com

Espagne : Bing, info.com, PrivacyWall

Suède : Bing, info.com, PrivacyWall

Royaume-Uni : Bing, info.com, PrivacyWall

Comme l'indique la liste, en France, les moteurs de recherche aléatoires qui seront proposés sont désormais Bing, info.com, PrivacyWall. Notons que seule info.com figure toujours dans la liste (la précédente était constituée par DuckDuckGo, Info.com et Qwant).



La réaction de DuckDuckGo



Le moteur de recherche, qui se veut le champion de la vie privée, n'a pas manqué d'indiquer qu'il était persuadé de ne pas figurer dans la liste des gagnants des enchères :



« Comme expliqué dans cette série, nous pensons que les menus de préférences de recherche - ceux qui modifient tous les paramètres de recherche par défaut et incluent les alternatives Google les plus courantes - peuvent permettre aux consommateurs d'exprimer facilement leurs préférences de recherche et d'accroître considérablement la concurrence sur le marché de la recherche. Nos tests d'utilisateurs sur grand échantillon les plus récents montrent que lorsqu'un menu de préférences de recherche est correctement conçu, la part de marché de Google sur les mobiles de recherche pourrait immédiatement baisser d'environ 20 % (avec un changement de marché potentiellement plus important au fil du temps).



« Cependant, le menu de préférences de recherche actuel de Google dans l'UE n'est pas correctement conçu, comme en témoignent les résultats des enchères du quatrième trimestre 2020 qui viennent d'être publiés, indiquant quels moteurs de recherche apparaitront dans le menu. DuckDuckGo, bien qu'il s'agisse de l'alternative à Google que les consommateurs souhaitent le plus sélectionner, n'apparaitra plus dans la plupart des pays. En conséquence, de nombreux résidents de l'UE qui achètent un nouvel appareil Android n'auront plus un moyen facile d'adopter un moteur de recherche privé.



« Le principal problème avec le menu des préférences de recherche de Google est qu’il s’agit d’une enchère payante dans laquelle seuls ceux qui proposent les enchères les plus élevées figurent sur le menu. Ce format d'enchères incite les participants à proposer un montant qu'ils peuvent espérer gagner par sélection d'utilisateur. Le résultat à long terme est que les alternatives de Google qui participent aux enchères doivent donner la plupart de leurs bénéfices de menu de préférences à Google! L'enchère de Google incite encore plus les moteurs de recherche à être moins respectueux de la vie privée, à augmenter les annonces et à ne pas faire de dons à de bonnes causes, car s'ils font ces choses, ils pourraient alors se permettre de faire une offre plus élevée ».



Et d'expliquer que :



« Bien que DuckDuckGo soit solidement rentable depuis 2014, nous avons été exclus de cette vente aux enchères parce que nous choisissons de ne pas maximiser nos profits en exploitant nos utilisateurs. Concrètement, cela signifie que notre engagement envers la confidentialité et une expérience de recherche plus propre se traduisent par moins d'argent par recherche. Cela signifie que nous devons enchérir moins par rapport aux autres entreprises qui maximisent les profits.



« Nous avons prédit ce résultat, mais avons choisi de participer aussi longtemps que possible, car offrir aux consommateurs un moyen facile d'obtenir une protection simple de la vie privée est plus important qu'un boycott. Nous n’avons pas été éliminés plus tôt pour deux raisons. Premièrement, les prix ont été temporairement vus à la baisse en raison de la diminution du nombre de soumissionnaires, car nous pensons que toutes les entreprises éligibles n'ont pas soumis les documents initiaux à temps pour participer aux premières rondes. Deuxièmement, nous n'avions pas de données adéquates sur les résultats des enchères et leur impact sur nos activités jusqu'à ce tour. Avec ces informations, nous avons proposé ce qui est durable à long terme et nous avons été éliminés ».



DuckDuckGo propose une alternative aux enchères et demande à l'UE de prendre des mesures



Pour DuckDuckGo, il y a de meilleurs moyens de proposer un menu de préférence de recherche qui donne plus de pouvoir au consommateur tout en augmentant la concurrence :



« Dans notre proposition, il n'y a pas d'enchères. Les moteurs de recherche alternatifs avec la plus grande part de marché sur chaque marché sont affichés sur le premier écran, classés au hasard. Les autres moteurs de recherche alternatifs sont disponibles par défilement, également classés aléatoirement.



« Nos recherches montrent qu'un tel menu de préférence peut être une excellente solution. La Commission européenne devrait agir maintenant et demander à Google de revoir la conception de son menu de préférences. La solution actuelle n'en est pas du tout une - elle est fondamentalement truquée par Google au profit de Google. La Commission a déclaré qu'elle attendait des données pour agir : ces données sont désormais disponibles. Pour accélérer ce processus, nous envoyons à la Commission nos données qui démontrent exactement comment le processus actuel élimine inévitablement DuckDuckGo ».









DuckDuckGo a enregistré plus de 2 milliards de recherches et 4 millions d'installations d'applications / d'extensions, et la société a également déclaré qu'elle comptait plus de 65 millions d'utilisateurs actifs.



Même si DuckDuckGo se développe rapidement, il contrôle toujours moins de 2 % de tout le volume de recherches en France. Cependant, la tendance de croissance de DuckDuckGo s'est poursuivie tout au long de l'année, principalement en raison du scandale de confidentialité de Google et d'autres entreprises.



Source : DuckDuckGo



Et vous ?



Source : Google

Quelle lecture faites-vous de cette situation ?