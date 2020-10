Android Studio 4.1 est disponible et apporte une meilleure prise en charge de l'apprentissage automatique Grâce à la prise en charge des modèles TensorFlow Lite dans les projets Android 0PARTAGES 4 0 L'équipe derrière le développement de l'EDI Android Studio de Google a publié la version stable d'Android Studio 4.1.Certains points forts d'Android Studio 4.1 incluent un nouvel inspecteur de base de données pour interroger la base de données de votre application, la prise en charge de la navigation dans les projets qui utilisent Dagger ou Hilt pour l'injection de dépendances et une meilleure prise en charge de l'apprentissage automatique sur appareil avec la prise en charge des modèles TensorFlow Lite dans les projets Android. L'équipe a également mis à jour l'application des modifications pour accélérer le déploiement. Sur la base des commentaires des développeurs, elle a apporté plusieurs modifications pour apporter aux développeurs de jeux un nouveau profileur de mémoire natif et des outils de profilage autonomes.



Design



Mises à jour de Material Design Components



Les modèles Android Studio de la boîte de dialogue Créer un nouveau projet utilisent désormais des Material Design Components (MDC) et se conforment aux instructions mises à jour pour les thèmes et les styles par défaut. Ces modifications faciliteront l'utilisation des modèles de style de matériaux recommandés et prendront en charge les fonctionnalités d'interface utilisateur modernes telles que les thèmes sombres.



Les mises à jour incluent:

MDC: les projets dépendent de com.google.android.material:material dans build.gradle. Les thèmes d'application de base utilisent les parents Theme.MaterialComponents.* et remplacent la couleur MDC mise à jour et les attributs «on».

les projets dépendent de dans build.gradle. Les thèmes d'application de base utilisent les parents et remplacent la couleur MDC mise à jour et les attributs «on». Ressources de couleur: les ressources de couleur dans colors.xml utilisent des noms littéraux (par exemple, purple_500 au lieu de colorPrimary ).

les ressources de couleur dans utilisent des noms littéraux (par exemple, au lieu de ). Ressources de thème : les ressources de thème sont dans themes.xml (au lieu de styles.xml ) et utilisent des noms Theme.<ApplicationName> .

: les ressources de thème sont dans (au lieu de ) et utilisent des noms . Thème sombre: les thèmes d'application de base utilisent les parents DayNight et sont répartis entre res/values et res/values-night .

les thèmes d'application de base utilisent les parents et sont répartis entre et . Attributs de thème: les ressources de couleur sont référencées en tant qu'attributs de thème (par exemple, ?attr/colorPrimary ) dans les mises en page et les styles pour éviter les couleurs codées en dur.

Développement



Inspecteur de base de données



L'équipe voulait faciliter l'inspection, l'interrogation et la modification des bases de données des applications des développeurs à l'aide du nouvel inspecteur de base de données. Pour commencer, déployez votre application sur un appareil exécutant des API au moins de niveau 26 et sélectionnez Affichage> Outil Windows> Inspecteur de base de données dans la barre de menus. Que votre application utilise directement la bibliothèque Jetpack Room ou la version de la plateforme Android de SQLite, vous pouvez désormais facilement inspecter les bases de données et les tables de votre application en cours d'exécution ou exécuter des requêtes personnalisées.



Étant donné qu'Android Studio maintient une connexion en direct pendant que vous inspectez votre application, vous pouvez également modifier les valeurs à l'aide de l'inspecteur de base de données et voir ces modifications dans votre application en cours d'exécution. Si vous utilisez la bibliothèque de persistance Room, Android Studio place également des boutons d'exécution à côté de chaque requête dans l'éditeur de code pour vous aider à exécuter rapidement les requêtes que vous définissez dans vos annotations @Query.





Exécutez l'émulateur Android directement dans Android Studio



Vous pouvez maintenant exécuter l'émulateur Android directement dans Android Studio. Utilisez cette fonctionnalité pour conserver la surface de l'écran, pour naviguer rapidement entre l'émulateur et la fenêtre de l'éditeur à l'aide de raccourcis clavier et pour organiser votre flux de travail EDI et émulateur dans une seule fenêtre d'application. Vous pouvez gérer les snapshots et les actions courantes de l'émulateur telles que la rotation et la prise de captures d'écran à partir d'Android Studio, mais l'accès à l'ensemble complet d'options nécessite toujours d'exécuter l'émulateur stable. Vous pouvez choisir d'utiliser cette fonctionnalité en allant dans Fichier → Paramètres → Outils → Émulateur → Lancer dans la fenêtre d'outils.





Support de la navigation Dagger



Dagger est une bibliothèque populaire pour l'injection de dépendances sur Android. Android Studio facilite la navigation entre votre code lié à Dagger en fournissant de nouvelles actions et en étendant la prise en charge dans la fenêtre Rechercher des utilisations.



Utiliser les modèles TensorFlow Lite



Les développeurs Android utilisent l'apprentissage automatique pour créer des expériences innovantes et utiles. TensorFlow Lite est une bibliothèque populaire pour l'écriture de modèles d'apprentissage automatique mobiles, et l'équipe voulait faciliter l'importation de ces modèles dans les applications Android. Semblable à la liaison de vue, Android Studio génère des classes faciles à utiliser afin que vous puissiez exécuter votre modèle avec moins de code et une meilleure sécurité de type. L'implémentation actuelle de ML Model Binding prend en charge les modèles de classification d'image et de transfert de style, à condition qu'ils soient améliorés avec des métadonnées.



Pour afficher les détails d'un modèle importé et obtenir des instructions sur son utilisation dans votre application, double-cliquez sur le fichier de modèle .tflite dans votre projet pour ouvrir la page de la visionneuse de modèle.



Build et tests



Émulateur Android - Prise en charge de la charnière pliable



En plus de l'ajout récent de la prise en charge des tests cellulaires 5G, l'équipe a ajouté la prise en charge des dispositifs pliables dans l'émulateur Android. Dès l'émulateur Android 30.0.26, vous pouvez configurer des appareils pliables avec une variété de conceptions et de configurations de pliage. Lorsqu'un appareil pliable est configuré, l'émulateur publie les mises à jour du capteur d'angle de charnière et les changements de posture, afin que vous puissiez tester la façon dont votre application répond à ces dispositifs.





Exporter les dépendances C/C ++ à partir des AAR



Android Gradle Plugin 4.0 a ajouté la possibilité d'importer des packages Prefab dans les dépendances AAR. L'équipe voulait étendre la capacité de cette fonctionnalité pour prendre également en charge le partage de bibliothèques natives. AGP version 4.1 permet d'exporter des bibliothèques à partir de votre version native externe dans un AAR (Android Archive) pour un projet de bibliothèque Android. Pour exporter vos bibliothèques natives, ajoutez ce qui suit au bloc Android du fichier build.gradle de votre projet de bibliothèque:



buildFeatures { prefabPublishing true } prefab { mylibrary { headers "src/main/cpp/mylibrary/include" } myotherlibrary { headers "src/main/cpp/myotherlibrary/include" } }

Les autres fonctionnalités d'Android Studio 4.1 incluent:

La symbolisation des rapports de plantage natifs.

Les mises à jour pour appliquer les modifications qui permettent des builds plus rapides.

Le profileur de mémoire Android Studio comprend désormais un profileur de mémoire natif pour les applications déployées sur des appareils physiques exécutant Android 10 ou une version ultérieure. Le Native Memory Profiler suit les allocations et les désallocations d'objets dans le code natif pendant une période de temps spécifique et offre des informations sur les allocations totales et la taille de tas restante.

Les dépendances C/C ++ peuvent être exportées à partir de fichiers AAR (Android Archive).

Les profileurs Android Studio sont accessibles dans une fenêtre distincte de la fenêtre principale d'Android Studio, ce qui est utile pour les développeurs de jeux.

Des améliorations de l'interface utilisateur de System Trace.

2 370 bogues ont été corrigés et 275 problèmes publics ont été résolus.



Télécharger Android Studio 4.1



