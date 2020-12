Microsoft contribue désormais activement au développement d'Android, étant déjà connu ces dernières années comme un allié de la communauté open source 4PARTAGES 5 0 Sous l'impulsion de Satya Nadella, Directeur général de Microsoft, la société est devenue un allié fidèle de la communauté de l’open source. Outre les projets open source tels que Chromium et GitHub, le géant de la technologie veut également aider Android à mieux interagir avec les matériels de nouvelle génération. En effet, comme Chromium, qui est également maintenu par Google, tout le monde peut prendre le code source d'Android et faire sa propre version d'Android. Nokia a créé sa propre plateforme "X" basée sur Android et Amazon a également créé sa propre version d'Android en utilisant le code de "Android Open Source Project (AOSP)".



Avec son implication dans le développement de l’open source, des données récentes prouvent que Microsoft est l’une des meilleures choses qui puissent arriver à Chrome. Avec le nouveau navigateur Edge, Microsoft a adopté l'approche "si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les" et il semble que cela fonctionne bien en faveur de l'entreprise en tenant compte des derniers rapports sur les parts de marché. Selon le rapport d'octobre 2020 sur les parts de marché des navigateurs, si Google Chrome a toujours une bonne avance sur Microsoft Edge, les derniers chiffres montrent que le navigateur de Microsoft a désormais une part de marché de 10,22 % sur le marché des ordinateurs de bureau, une part qui était de 8,84 % en septembre.





C'est un bond énorme par rapport aux statistiques du quatrième trimestre 2019, qui n'étaient que de 5,60 %, ce qui représente une augmentation impressionnante de 4,62 % d'une année sur l'autre. Google ne peut pas être trop satisfait de ces chiffres, bien qu’il garde une énorme avance. Selon le rapport, la part de Chrome est passée de 69,94 % à 69,25 % et celle de Firefox de 7,19 % à 7,22 %.



Au lieu de développer le navigateur avec un nouveau code source, Microsoft a décidé de construire un nouveau navigateur en utilisant Chromium, un projet open source développé par Google avec des contributions de partenaires industriels, tels qu'Intel et Nvidia. Chromium présente son lot de problèmes, notamment une mauvaise gestion de la mémoire et des batteries, mais Microsoft a travaillé sur de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la situation pour tous.



Une autre récente nouvelle donnée a révélé que 161 ingénieurs de l'équipe Microsoft Edge ont réalisé plus de 1835 commits dans le projet open source Chromium depuis novembre de l'année dernière. Microsoft a travaillé sur un large éventail de domaines, notamment la batterie, la mémoire, les performances, la confidentialité, la mise en page, la lecture des médias, les contrôles des formulaires HTML, etc. Les contributions de Microsoft au projet Chromium ont déjà apporté un certain nombre d'avantages à son propre Edge, à Google Chrome et à d'autres navigateurs.





Microsoft contribue toujours activement à un flux constant de nouvelles fonctionnalités pour Chromium. En fait, un commit de code sur lequel la société a travaillé jusqu’à la fin de de novembre a révélé que le géant de la technologie prévoyait d'améliorer la sécurité des navigateurs avec une nouvelle approche pour les autorisations "administrateur" ou élevées. Pour rappel, la fonction de permission élevée vous permet de lancer un programme et ses processus avec un jeton d'administrateur, ce qui permet d'accéder à des fonctions sensibles sans permission supplémentaire.



Android, une autre "cible" de Microsoft



Historiquement, Microsoft a été impliqué dans le développement d'Android. Ces dernières années, le fabricant de Windows est devenu un allié d'Android et Microsoft a publié plusieurs applications utiles pour la plateforme mobile. Le champion de l'open source Microsoft contribue maintenant activement au développement du système d’exploitation Android lui-même.



Depuis l'été, Microsoft a fait plus de 80 commits de code pour la plateforme Android, selon la page Android review de Google, et il apporte activement des modifications à Android pour permettre une meilleure intégration avec le matériel de la prochaine génération. Le 24 novembre, Microsoft a confirmé qu'il travaillait sur une nouvelle API ("Obscured Regions API") pour Android.



« Obscured Regions API ajoute des informations sur les régions de l'écran qui ont été obscurcies par d'autres tâches ou par l'interface utilisateur du système. L'API permettra au développeur de refluer l'expérience dans les régions visibles. Par exemple, un Launcher pourrait animer son tiroir du bas vers les régions non obscurcies afin de permettre à l'utilisateur de lancer une autre application », a noté Microsoft.





Parallèlement, Microsoft ajoute d'autres développeurs/ingénieurs Android à l'équipe interne travaillant sur Surface Duo, Surface Duo 2 et Android. Depuis l’année dernière, Microsoft a préparé quelque chose d'inhabituel et de résolument différent. Le plan ultime de Microsoft pour pousser Android dans un nouveau territoire, sur un smartphone à doubles écrans, pourrait avoir d'énormes implications non seulement pour l'avenir de la plateforme, mais aussi pour la technologie mobile en général.



Linux est également déjà intégré à Windows dans le cadre du "sous-système Windows pour Linux", et nous avons appris lundi que Microsoft



Le nouveau sous-système permettrait aux développeurs d'applications de faire fonctionner leurs applications Android sous Windows 10, et ce avec peu ou pas de modification de code. Pour cela, ils devront conditionner les applications sous forme de format de package d'application MSIX, et pourront ensuite les soumettre au Microsoft Store. Le projet porte le nom de code "Latte", selon Windows Central, qui précise que la mise en production serait pour l'an prochain.



Pour rappel, Microsoft avait déjà tenté de mettre des applications Android sous Windows 10 avec le projet Astoria, avorté depuis. Cette fois, le projet Latte est probablement alimenté par le sous-système Windows pour Linux (WSL). Mais Microsoft devra fournir son propre sous-système Android pour que les applications du système d’exploitation de Google puissent réellement fonctionner. Microsoft a annoncé que le WSL sera bientôt compatible avec l'accélération GPU, ce qui devrait améliorer les performances des applications s'exécutant via WSL.



Sources :Chromium Gerrit



