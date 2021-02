Galaxy XCover series : XCover4s, XCover FieldPro, XCover Pro ;

Galaxy Foldable devices : Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G ;

Galaxy M series : M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51 ;

Galaxy Note series : Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G ;

Galaxy S series : S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G ;

Galaxy Tab series: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+ ;

Galaxy A series : A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G.

Samsung Electronics a annoncé le 22 février que les appareils Galaxy recevront désormais des mises à jour de sécurité régulières au moins quatre ans après la sortie initiale du téléphone. En étendant la prise en charge des mises à jour de sécurité fournies sur une base mensuelle ou trimestrielle, Samsung offre aux utilisateurs la tranquillité d'esprit de savoir que leurs données sont protégées aussi longtemps qu'ils utilisent leur appareil Galaxy.Samsung Electronics Co. est une société électronique multinationale sud-coréenne dont le siège est situé dans le district de Yeongtong, à Suwon. Elle possède des usines d'assemblage et des réseaux de vente dans 74 pays et emploie environ 290 000 personnes. Elle est considérée comme l'une des plus importantes vendeuses de tablettes informatiques, en particulier sa collection Samsung Galaxy Tab sous Android.Les produits Galaxy lancés depuis 2019, notamment les séries Z, S, Note, A, M, XCover et Tab, recevront désormais des mises à jour de sécurité Android pour au moins quatre ans. Dans l'annonce, Samsung déclare : « Au cours des dix dernières années, Samsung a fait des progrès significatifs dans la rationalisation et l'accélération de ses mises à jour de sécurité régulières. Samsung a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires pour les systèmes d'exploitation et les jeux de puces, ainsi qu'avec plus de 200 opérateurs dans le monde, pour s'assurer que des milliards d'appareils Galaxy reçoivent des correctifs de sécurité en temps voulu ».Samsung est un important fabricant de composants électroniques tels que les batteries lithium-ion, les semi-conducteurs, les capteurs d'images, les modules d'appareils photo et les écrans pour des clients comme Apple, Sony, HTC et Nokia. Elle a également mis au point des smartphones compatibles 5G, dont le Galaxy S20 et le Galaxy Note 20, et des téléphones pliables, dont le Galaxy Fold.« Chez Samsung, notre priorité numéro un est d'offrir à nos utilisateurs la meilleure expérience mobile et la plus sûre possible, et nous optimisons constamment la sécurité de nos produits et services », a déclaré Seungwon Shin, vice-président et chef de l'équipe de sécurité de la division des communications mobiles de Samsung Electronics. « Les appareils mobiles jouent un rôle si important dans notre vie qu'il est naturel que nous voulions les conserver plus longtemps. C'est pourquoi, grâce aux dernières avancées technologiques, nous nous engageons à sécuriser les appareils Galaxy encore plus longtemps, afin que tout ce qui devrait être protégé reste protégé ».Pour Samsung, l'ouverture et la collaboration sont essentielles pour offrir les meilleures expériences mobiles auxquelles les gens peuvent faire confiance. Comme déclaré par l'entreprise, Samsung a travaillé en étroite collaboration avec plus de 1000 partenaires pour établir des normes de sécurité pour tous les appareils Android, y compris le programme de mise à jour régulière de la sécurité, le premier du genre, en 2015, et s'est associé à plus large communauté des chercheurs en sécurité pour garantir aux consommateurs l'expérience mobile la plus fiable possible.Rappelons qu’Android est un système d'exploitation mobile fondé sur le noyau Linux et développé par Google. Conçu à la base pour les smartphones et tablettes tactiles, il s'est diversifié dans les objets connectés et ordinateurs comme les télévisions (Android TV), les voitures (Android Auto), les Chromebook (Chrome OS qui utilise les applications Android) et les smartwatch (Wear OS).Au cours de la dernière décennie, Samsung a fait des progrès significatifs en rationalisant et en accélérant ses mises à jour de sécurité régulières. Samsung a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires sur les systèmes d'exploitation et les jeux de puces, afin de garantir que des milliards d'appareils Galaxy reçoivent des correctifs de sécurité en temps utile. Samsung s'engage à proposer des mises à jour de sécurité aussi rapidement que possible afin de toujours garder une longueur d'avance et d'assurer la sécurité de ses utilisateurs. Voici, ci-dessous, la liste complète des équipements éligible :L’année dernière, Samsung avait été interpellé par Google à la suite de changements apportés dans le noyau d'Android et qui ont créé des failles sur le Samsung Galaxy A50. Du code avait été ajouté au noyau système pris en charge par le Galaxy A50 (modèle SM-A505F). Selon les déductions de Jann Horn, membre de l’équipe de sécurité Project Zero de Google, ce code serait utilisé pour suivre l’état d’authentification des processus en fonction de l’exécutable qu’ils exécutent, en utilisant des attributs étendus pour décrire les contextes de sécurité des fichiers exécutables, puis en mettant ces informations à la disposition du code de l’hyperviseur.Avec cette nouvelle mesure adoptée par Samsung, Google se trouve maintenant dans la situation embarrassante de ne pas offrir le meilleur plan de mise à jour pour son propre système d'exploitation. Le code source d'Android reçoit toujours des mises à jour de sécurité mensuelles couvrant les quatre dernières versions d'Android, qui remontent à Android 8.1. Pour certains analystes, Samsung propose des mises à jour de sécurité Android plus longues que ses rivaux.Toutefois, la société reste l'un des principaux équipementiers les plus lents à fournir des mises à jour pour le système d'exploitation Android. La société a mis trois mois pour lancer le déploiement d'Android 11, tandis que Google, OnePlus, Oppo et Xiaomi ont tous été plus rapides. Samsung ne participe toujours pas au programme bêta d'Android de Google, qui est utilisé par toutes les entreprises les plus rapides, ce qui est surprenant. Samsung refuse également de suivre les meilleures pratiques d'Android et d'ajouter un support de mise à jour sans faille, ce qui permet aux utilisateurs d'appliquer toutes ces mises à jour sans subir d'importantes pannes de téléphone.Source : Samsung Utilisez-vous un appareil Android de marque Samsung ? Quel modèle ?Quel est votre avis sur cette annonce de Samsung ?