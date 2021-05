Widgets repensés : parallèlement aux modifications apportées à la conception d'Android 12, Google a actualisé les widgets d'application pour les rendre plus utiles, plus beaux et plus visibles. L'éditeur a ajouté de nouveaux contrôles interactifs tels que des cases à cocher, des commutateurs et des boutons radio et simplifié la personnalisation des widgets. « Les widgets Android 12 ont fière allure avec notre interface utilisateur et nos thèmes système, avec des coins arrondis et un rembourrage automatiquement adaptés à chaque lanceur et écran d'accueil. Les mises en page réactives vous permettent d'adapter les widgets aux téléphones, tablettes, pliables et autres écrans », estime Dave Burke, VP of Engineering . Google a également ajouté des API de couleurs dynamiques afin que vos widgets puissent utiliser les couleurs système pour créer un look personnalisé mais cohérent. L'éditeur rend les widgets plus faciles à découvrir grâce à un sélecteur de widgets amélioré et à une intégration avec l'Assistant.





Stretch overscroll: Google ajoute également un nouvel effet de défilement "étirement" à l'échelle du système pour informer les utilisateurs qu'ils ont fait défiler au-delà de la fin du contenu disponible dans l'interface utilisateur. L'effet d'étirement fournit un indicateur d'arrêt de défilement vertical et horizontal naturel qui est commun à toutes les applications, et il est activé par défaut pour faire défiler les conteneurs sur la plateforme et AndroidX. Le nouveau sur-défilement extensible remplace le sur-défilement de l'éclat pris en charge dans les versions précédentes. Transitions audio plus fluides : l'interface utilisateur ne concerne pas seulement les éléments visuels. Google a également amélioré la façon dont la mise au point audio est gérée. Lorsqu'une application perd le focus audio, son audio est automatiquement atténué, offrant une transition plus fluide entre les applications qui lisent de l'audio et empêchant les applications de se lire les unes sur les autres. Ceci est particulièrement pertinent dans les environnements Android pliables et multiécrase.

Privé de par sa conception

Hibernation des applications : l'année dernière, Google a lancé la réinitialisation automatique des autorisations et, au cours des deux dernières semaines, Android a réinitialisé les autorisations pour plus de 8,5 millions d'applications qui n'étaient pas utilisées – de sorte que les applications que les gens ont oubliées ne peuvent toujours pas accéder à leurs données. Dans Android 12, Google s'appuie sur la réinitialisation automatique des autorisations en mettant intelligemment en veille les applications qui sont restées inutilisées pendant une période prolongée – en optimisant le stockage, les performances et la sécurité de l'appareil. La mise en veille prolongée non seulement révoque les autorisations accordées précédemment par l'utilisateur, mais elle arrête également de force l'application et récupère la mémoire, le stockage et d'autres ressources temporaires. Dans cet état, le système empêche également les applications d'exécuter des tâches en arrière-plan ou de recevoir des notifications push, ce qui contribue à assurer la sécurité des utilisateurs. La mise en veille prolongée doit être transparente pour la plupart des applications, mais si nécessaire, dirigez les utilisateurs vers les paramètres pour désactiver cette fonctionnalité pour votre application.

Performance

Sameer Samat,a indiqué dans un billet :« Depuis le début, Android a toujours été axé sur la personnalisation et vous permet de sélectionner l'appareil, le service et l'expérience qui vous conviennent. En fournissant un écosystème ouvert qui vous donne le choix, Android est passé à plus de 3 milliards d'appareils actifs dans le monde.« Android 12 s'appuie sur tout ce que vous aimez d'Android et se concentre sur la création d'un téléphone profondément personnel qui s'adapte à vous, le développement d'un système d'exploitation sécurisé par défaut et privé par conception, et l'amélioration du fonctionnement de tous vos appareils.« Aujourd'hui, nous lançons la première version bêta d'Android 12 et vous présentons certaines des fonctionnalités qui seront disponibles dans les prochaines versions ».Il y a beaucoup à explorer dans la version bêta 1, à commencer par la mise à jour de l'interface utilisateur la plus importante pour Android à ce jour, créée avec un langage de conception que Google appelle Material You. Il existe également de nouvelles fonctionnalités de confidentialité à essayer, comme l'emplacement approximatif, et une nouvelle norme appelée Classe de performance qui permet aux applications et aux utilisateurs d'identifier les appareils très performants.À partir d'Android 12 sur les appareils Pixel, vous pourrez personnaliser complètement votre téléphone avec une palette de couleurs personnalisée et des widgets repensés. En utilisant ce que Google appelle l'extraction de couleurs, vous choisissez votre papier peint, et le système détermine automatiquement quelles couleurs sont dominantes, lesquelles sont complémentaires et celles qui ont juste fière allure. Il applique ensuite ces couleurs sur l'ensemble du système d'exploitation: la nuance de notification, l'écran de verrouillage, les commandes de volume, les nouveaux widgets et bien plus encore.« La confidentialité est au cœur de tout ce que nous faisons, et dans Android 12, nous continuons à donner aux gens plus de transparence et de contrôle tout en protégeant leurs appareils et leurs données. Aujourd'hui, nous avons annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités de confidentialité à venir dans la version bêta 2 – Tableau de bord de confidentialité, indicateurs de microphone et de caméra, et commutateurs de microphone et de caméra ».Voici les nouveautés de la version bêta 1 :« Android 12 inclut de nouvelles fonctionnalités qui vous donnent plus de transparence sur les applications qui accèdent à vos données, et plus de contrôles pour que vous puissiez faire des choix éclairés sur la quantité d'informations privées auxquelles vos applications peuvent accéder.« Le nouveau tableau de bord de confidentialité offre une vue unique de vos paramètres d'autorisations ainsi que des données auxquelles vous accédez, à quelle fréquence et par quelles applications. Il vous permet également de révoquer facilement les autorisations des applications directement depuis le tableau de bord.« Nous avons ajouté un nouvel indicateur en haut à droite de votre barre d'état pour que vous sachiez quand vos applications accèdent à votre microphone ou à votre caméra. Et si vous souhaitez supprimer l'accès des applications à ces capteurs pour l'ensemble du système, nous avons ajouté deux nouvelles bascules dans les paramètres rapides.« Nous vous donnons également plus de contrôle sur la quantité d'informations que vous partagez avec les applications. Avec les nouvelles autorisations de localisation approximative, les applications peuvent être limitées à voir uniquement votre emplacement approximatif au lieu d'une position précise. Par exemple, les applications météo n'ont pas besoin de votre emplacement précis pour offrir une prévision précise.« Au-delà de ces nouvelles fonctionnalités de confidentialité d'Android 12, nous intégrons également des protections de confidentialité directement dans le système d'exploitation. Il y a plus d'opportunités que jamais d'utiliser l'IA pour créer de nouvelles fonctionnalités utiles, mais ces fonctionnalités doivent être associées à une confidentialité puissante. C'est pourquoi, dans cette version, nous présentons Android Private Compute Core. Cela nous permet d'introduire de nouvelles technologies privées de par leur conception, nous permettant de garder vos informations personnelles en sécurité, privées et locales sur votre téléphone.« Private Compute Core active des fonctionnalités telles que Live Caption, Now Playing et Smart Reply. Tout le traitement audio et linguistique se fait sur l'appareil, isolé du réseau pour préserver votre vie privée. Comme le reste d'Android, les protections de Private Compute Core sont open source et entièrement inspectables et vérifiables par la communauté de la sécurité ».Avec Android 12, Google a fait des investissements importants et profonds dans les performances, des performances de base qui rendent le système et les applications plus rapides et plus fluides à une nouvelle norme pour les appareils hautes performances qui aide les développeurs à offrir des expériences plus riches sur ces appareils.Google a réduit de 22 % le temps processeur nécessaire aux services système de base, de sorte que les appareils seront plus rapides et plus réactifs. Google indique avoir également amélioré l'efficacité énergétique d'Android en réduisant de 15 % l'utilisation de gros cœurs par le serveur système pour aider les appareils à fonctionner plus longtemps avant de devoir se recharger.Source : Google