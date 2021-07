Un nouveau rapport de Canalys montre la part de marché de Xiaomi au deuxième trimestre 2021. Les ventes d'iPhone d'Apple ont été dépassées par les ventes de smartphones du géant coréen, Samsung et du fabricant chinois de smartphones Xiaomi. Xiaomi est désormais le deuxième plus grand fournisseur de smartphones sur la base des expéditions mondiales au deuxième trimestre de 2021, selon le rapport. L'entreprise chinoise s'est emparée de 17 % des parts de marché mondiales, selon le cabinet d'études, juste derrière les 19 % de Samsung, mais devant les 14 % d'Apple.Oppo et Vivo complètent la liste des cinq premiers fournisseurs avec 10 % chacun. Les cinq entreprises ont toutes augmenté leurs expéditions d'une année sur l'autre, mais ce qui est remarquable, c'est à quel point Xiaomi a réussi à augmenter son volume – il a expédié 83 % de téléphones de plus qu'au deuxième trimestre 2020, alors que Samsung a augmenté ses expéditions de 15 % et Apple de seulement 1 %.Xiaomi a fait un bond significatif et « développe rapidement ses activités à l'étranger », a déclaré Ben Stanton, directeur de recherche chez Canalys. Stanton cite également des boosts de ventes dans des régions comme l'Europe occidentale, l'Afrique et l'Amérique latine. « Par exemple, ses expéditions ont augmenté de plus de 300 % en Amérique latine, de 150 % en Afrique et de 50 % en Europe occidentale ».Stanton a également mentionné comment l'entreprise pourrait éventuellement détrôner Samsung de la première position, en suggérant qu'elle devrait peut-être augmenter son prix et vendre des appareils premium plus chers, car ces appareils fournissent beaucoup plus de bénéfices. « Elle reste cependant largement orientée vers le marché de masse, et par rapport à Samsung et Apple, son prix de vente moyen est respectivement environ 40 % et 75 % moins cher. L'une des grandes priorités de Xiaomi cette année est donc de développer les ventes de ses appareils haut de gamme, comme le Mi 11 Ultra ».La société basée à Pékin cherche désormais à pénétrer le marché haut de gamme. Plus tôt cette année, elle a lancé le Mi 11 Ultra, un smartphone haut de gamme dont le prix de départ est de 5 999 yuans (928 dollars). Elle a également lancé le Mi Mix Fold à 9 999 yuans (1 544 dollars), son premier téléphone pliable. Cette gamme de prix fait introduire Xiaomi dans le segment haut de gamme avec le fabricant coréen Samsung et le désormais troisième fournisseur de smartphones Apple. Mais ses rivaux nationaux Oppo et Vivo tentent également de percer sur le marché haut de gamme.« Ce sera une bataille difficile, avec Oppo et Vivo qui partagent le même objectif, et qui sont tous deux prêts à dépenser beaucoup sur le marketing haut de gamme pour construire leurs marques d'une manière que Xiaomi ne fait pas », a déclaré Stanton. « Tous les fournisseurs se battent durement pour sécuriser l'approvisionnement en composants dans un contexte de pénurie mondiale, mais Xiaomi a déjà les yeux rivés sur le prochain prix : déloger Samsung pour devenir le plus grand fournisseur mondial ».Selon Canalys, les expéditions mondiales de smartphones ont augmenté de 12 % au dernier trimestre. Xiaomi a profité des difficultés de Huawei. Le géant chinois de la technologie était autrefois le plus grand acteur de smartphones au monde, dépassant le fabricant américain de l’iPhone en 2019, mais les sanctions américaines ont coupé l'entreprise chinoise de fournitures essentielles, notamment de logiciels et de puces, ce qui a fait plonger ses ventes.Si les smartphones représentent toujours la majorité des revenus de Xiaomi, l'entreprise cherche à se lancer dans de nouveaux domaines. En mars, la société technologique a annoncé son intention de lancer une activité de véhicules électriques et d'investir 10 milliards de dollars au cours des dix prochaines années. La direction de l'entreprise chinoise a indiqué en mars que cet investissement impliquera la création d'une nouvelle filiale à part entière chargée de placer le géant chinois sur ce marché très concurrentiel. Le montant restant sera ensuite dépensé au cours des 10 prochaines années, a précisé Xiaomi.Pour le fondateur et PDG de Xiaomi, Lei Jun, le marché des véhicules électriques connectés constitue le « plus vaste circuit de course de la prochaine décennie ». Pour ce dernier, il s'agit d'un « itinéraire obligé pour étendre l'écosystème intégré de l'Internet des objets ; c'est aussi la seule voie pour nous de réaliser la vision de l'entreprise et d'apporter une meilleure vie à chacun grâce à la technologie ».Source : Canalys Xiaomi a dépasse Apple au 2T2021 pour devenir le deuxième fournisseur mondial de smartphones pour la première fois. Quel commentaire en faites-vous ?Xiaomi continuera-t-il à faire la course devant Apple, selon vous ?Le fabricant chinois pourra-t-il dépasser Samsung pour se positionner 1er du classement ?