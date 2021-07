Interopérabilité : Compose est conçu pour interagir avec votre application existante. Vous pouvez intégrer les interfaces utilisateur de Compose dans des "Views" ou des "Views" dans Compose. Vous pouvez ajouter un simple bouton à un écran, ou conserver la View personnalisée que vous avez créée dans un écran Compose.

Intégration de Jetpack : Compose est conçu pour s'intégrer aux bibliothèques Jetpack. Avec l'intégration de Navigation, Paging, LiveData (ou Flow/RxJava), ViewModel et Hilt, Compose fonctionne avec votre architecture existante.

Material : Compose offre une mise en œuvre des composants et des thèmes Material Design, ce qui permet de créer facilement de superbes applications. Le système de thématisation Material est plus facile à comprendre et à retracer, sans avoir à consulter de multiples fichiers XML.

Lists : les composants Lazy de Compose offrent un moyen simple, succinct mais puissant d'afficher efficacement des listes de données, avec un minimum de texte passe-partout.

Animation : grâce aux API d'animation simples et cohérentes de Compose, il est beaucoup plus facile pour les développeurs d'enchanter les utilisateurs de leur application.

« Aujourd'hui, nous lançons la version 1.0 de Jetpack Compose, la boîte à outils d'interface utilisateur native et moderne d'Android pour vous aider à créer de meilleures applications plus rapidement. Elle est stable et prête à être adoptée en production », a déclaré dans un billet de blog Anna-Chiara Bellini, chef de produit. « Nous avons conçu Compose pour accélérer et faciliter la création d'applications Android natives. Grâce à une approche entièrement déclarative, vous décrivez simplement votre interface utilisateur, et Compose s'occupe du reste. Lorsque l'état de l'application change, votre interface utilisateur est automatiquement mise à jour, ce qui simplifie considérablement la création rapide d'interfaces utilisateur ».Alors que les applications Android sont généralement construites à l'aide de "Views" qui intègrent souvent des fichiers XML pour définir comment un élément particulier doit être conçu, Jetpack Compose permet aux développeurs d'écrire leur interface utilisateur directement en Kotlin de manière déclarative. Plus important encore, Jetpack Compose est conçu pour s'intégrer de manière transparente aux applications et bibliothèques Android existantes, ce qui signifie que les développeurs peuvent convertir progressivement leurs applications pièce par pièce.Après avoir été en version bêta pendant cinq mois, Jetpack Compose passe officiellement sa version 1.0. Bien que Google considère généralement que les offres bêta sont prêtes pour la production, il y a sûrement de nombreux développeurs prudents qui ont attendu cette version stable officielle avant de travailler avec Jetpack Compose. Cela dit, Google est fier de partager qu'il y a plus de 2 000 applications dans le Play Store qui sont construites au moins en partie avec Compose, y compris le Play Store lui-même !Bien qu'il soit excitant de penser au téléchargement d'une application et à son apparence, quel que soit le type d'appareil que vous utilisez, Jetpack Compose présente d'autres avantages. Comme le détaille Google : « De puissantes API de mise en page et une interface utilisateur pilotée par code facilitent la prise en charge de différents facteurs de forme, comme les tablettes et les appareils pliables, et la prise en charge de Compose est à venir pour WearOS, les widgets d'écran d'accueil et bien d'autres choses encore ! »Cette version 1.0 est prête à être utilisée en production et offre les fonctionnalités clés suivantes, décrites par Google :Maintenant que Jetpack Compose n'est officiellement plus en version bêta, Google a publié sa feuille de route pour les fonctionnalités à venir de Compose. Pour s'assurer que Compose est prêt à être utilisé par les développeurs, le framework est livré avec une variété de composants "Material Design" prêts à l'emploi. Google a également annoncé précédemment que la prise en charge du nouveau "Material You" serait bientôt disponible. Parmi les autres éléments de la feuille de route de Jetpack Compose figurent la prise en charge complète de WearOS, l'amélioration des performances et, plus surprenant encore, la possibilité de créer des widgets pour l'écran d'accueil d'Android.Comme un autre outil déjà prêt, Compose propose également un outil spécialisé "Compose Preview", intégré à Android Studio Arctic Fox. Grâce à cet outil, vous pouvez vous faire une idée de l'apparence de votre application ou de certaines modifications sans avoir à recompiler votre code. De même, les chaînes du code de votre application Compose peuvent être modifiées et les résultats deviennent immédiatement visibles sur votre dispositif de débogage sans recompilation.Pour vous aider à aller plus vite avec Compose, Google a préparé un ensemble complet de ressources pour les équipes de développeurs. Vous pouvez apprendre davantage sur le framework grâce à un tutoriel remanié ; de la documentation, y compris des guides sur les API clés comme les mises en page, la navigation ou les tests, l'ergonomie pour les développeurs ou les fonctionnalités d'outils ; neuf codelabs pour vous apprendre concrètement tout ce qu'il faut savoir sur Compose ; et des vidéos.Pour démarrer avec Jetpack Compose et utiliser les derniers outils proposés par Google, assurez-vous de passer à la nouvelle version d'Android Studio Arctic Fox, qui a également été lancée mercredi. Jusqu'à présent, Android Studio Arctic Fox se trouvait dans le canal de la version bêta d'Android Studio. Pendant sa période de développement, Google a ajouté de nouvelles fonctionnalités comme Accessibility Scanner, Test Matrix, le support natif des Macs M1, et le support complet de Jetpack Compose.En plus des habituelles corrections de bogues, Arctic Fox change également le schéma de version d'Android Studio. Au lieu de la version 4.3, Arctic Fox est la version 2020.3.1. Ce nouveau système de versions permet aux versions d'Android Studio de correspondre aux versions d'IntelliJ IDEA sur lesquelles elles sont basées. Par exemple, Arctic Fox 2020.3.1 est basé sur IntelliJ IDEA 2020.3.1. La version actuelle de Canary, Bumblebee 2021.1.1, est basée sur IntelliJ IDEA 2021.1.1.Source : Google Que pensez-vous de la version 1.0 de Jetpack Compose ?Allez-vous l’adopter ? Pour quelles raisons ?