En juin, la Commission européenne a déclaré que son enquête sectorielle sur les appareils connectés à Internet avait suscité des inquiétudes de la part des personnes interrogées concernant certaines pratiques d'exclusivité et de vente liée liées aux assistants vocaux, comme le fait d'empêcher les fabricants d'appareils intelligents d'installer un deuxième assistant vocal sur un appareil.Les assistants vocaux les plus populaires en Europe sont Alexa d'Amazon, Siri d'Apple, et Google Assistant, le marché mondial devant doubler pour atteindre 8,4 milliards d'appareils contre 4,2 milliards entre 2020 et 2024, selon la société d'études de marché Statista.Le gendarme de la concurrence de l'UE a demandé aux fabricants d'appareils de fournir toute preuve qu'ils sont forcés de préinstaller Google Assistant et si Google veut l'exclusivité en bannissant ses rivaux des appareils Android.Google a déclaré qu'Android offre plus de choix que toute autre plateforme mobile., a déclaré la société dans un courriel.La Commission s'est refusée à tout commentaire et a renvoyé à la conférence de presse de Margrethe Vestager, la responsable de la lutte antitrust de l'UE, qui s'est tenue en juin sur l'enquête sectorielle.La Commission veut également savoir si Google utilise son processus de certification des nouveaux appareils pour s'assurer l'exclusivité par un autre moyen, et l'importance du Google Play Store pour les différents écosystèmes.Le régulateur vérifie également si les utilisateurs peuvent utiliser au moins deux assistants vocaux en même temps.Google a déjà été condamné à une amende de plus de 8 milliards d'euros (9,5 milliards de dollars) par la Commission au cours de la dernière décennie dans trois affaires distinctes.La Commission a déclaré qu'elle publierait un rapport final sur son enquête sectorielle au cours du premier semestre de 2022, après quoi elle pourrait ouvrir des enquêtes.Source : Régulateurs antitrust de l'UEQu'en pensez-vous ?