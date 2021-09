L'autorité de régulation s'inquiète du fait que la restriction de ces bifurcations du système d'exploitation a empêché l'émergence de concurrents viables à Android, tels qu'Amazon et Alibaba. Android est actuellement le système d'exploitation mobile le plus populaire au monde, et est installé sur plus de 80 % des smartphones dans le monde. Bien que le cœur d'Android soit open-source, les fabricants doivent signer un accord de partenariat pour bénéficier d'avantages tels que l'accès anticipé au système d'exploitation ainsi que l'accès au Google Play Store, un élément essentiel de l'expérience Android pour la plupart des utilisateurs de smartphones.La Commission coréenne des pratiques commerciales loyales (KFTC) a déclaré que les conditions contractuelles de Google avec les fabricants d'appareils constituaient un abus de sa position dominante sur le marché qui limitait la concurrence sur le marché des systèmes d'exploitation mobiles.Google a déclaré dans un communiqué avoir l'intention de faire appel de cette décision, affirmant qu'elle ignorait les avantages offerts par la compatibilité d'Android avec d'autres programmes et portait atteinte aux avantages dont bénéficient les consommateurs., a déclaré Joh Sung-wook, président de la KFTC, dans un communiqué.L'autorité antitrust a déclaré qu'il pourrait s'agir de la neuvième plus grosse amende qu'elle ait jamais imposée.La KFTC a déclaré que Google avait entravé la concurrence en obligeant les fabricants d'appareils à se conformer à un "accord anti-fragmentation" (AFA) lorsqu'ils signaient des contrats clés avec elle concernant les licences des magasins d'applications.Google a précédemment déclaré que ses AFA étaient nécessaires pour garantir que les applications fonctionnent sur un plus grand nombre de téléphones Android.En vertu de la décision, il est interdit à Google de forcer les fabricants d'appareils à signer des contrats AFA, permettant ainsi à ces derniers d'adopter des versions modifiées du système d'exploitation Android sur leurs appareils., a également déclaré le président Joh Sung-wook.Par exemple, Samsung Electronics Co Ltd,(005930.KS) a lancé une smartwatch avec un système d'exploitation personnalisé en 2013, mais est passé à un autre système d'exploitation après que Google a considéré cette initiative comme une violation de l'AFA, a indiqué la KFTC. Samsung Electronics s'est refusé à tout commentaire.L'amende intervient le jour de l'entrée en vigueur d'un amendement à la loi sud-coréenne sur les entreprises de télécommunications, communément appelée "loi anti-Google".Adoptée fin août, cette loi interdit aux opérateurs de magasins d'applications tels que Google d'exiger des développeurs de logiciels qu'ils utilisent leurs systèmes de paiement. Cette exigence avait effectivement empêché les développeurs de prélever une commission sur les achats in-app.L'année dernière, l'organisme antitrust indien a ordonné une enquête sur les allégations selon lesquelles Google abusait de sa position sur le marché pour promouvoir son application de paiement et forçait les développeurs d'applications à l'utiliser.Source : Régulateur antitrust de la Corée du SudQue pensez-vous de ces décisions prises à l'encontre de Google ?