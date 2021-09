Ce conseil extraordinaire intervient après qu'un rapport du gouvernement a révélé que les téléphones produits par Xiaomi et Huawei comportent une fonction permettant de détecter et de censurer certains mots et certaines phrases. Sur la liste noire figurent des termes tels que "Tibet libre", "vive l'indépendance de Taïwan" ou "mouvement pour la démocratie". Bien que la fonctionnalité de censure ait été désactivée pour le marché européen, il est possible qu'elle soit activée à distance à tout moment.Le rapport fait suite à une enquête sur trois téléphones portables fabriqués en Chine : le Huawei P40 5G, le Xiaomi Mi 10T 5G et le OnePlus 8T 5G. Si aucun problème n'a été constaté avec le téléphone OnePlus, les combinés Huawei et Xiaomi présentent des risques de sécurité inquiétants, notamment la possibilité de censurer plus de 400 mots et phrases.Le Dr Tautvydas Bakšys, chef de la division Innovation et formation du Centre national de cybersécurité du ministère de la Défense nationale, a déclaré : "."En présentant le rapport, le vice-ministre de la Défense nationale, Margiris Abukevičius, a lancé un avertissement :Source : Gouvernement lituanienQue pensez-vous de ces recommendations du gouvernement lituanien ?