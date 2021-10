Lorsque vous modifiez votre fond d'écran, l'ensemble de l'expérience Android 12 change pour correspondre à ses couleurs, grâce à des algorithmes avancés d'extraction de couleurs et à Material You design. Personnalisez facilement l'apparence de l'ensemble de votre téléphone, y compris l'écran de verrouillage, les notifications, les paramètres, les widgets et même les applications. Cette nouvelle expérience de couleur dynamique est d'abord disponible sur Pixel et sera bientôt disponible pour davantage de fabricants d'appareils et de téléphones. Place aux nouveaux widgets ! Material You apporte des widgets repensés qui sont plus dynamiques et personnalisables que jamais. D'ici la fin de ce mois, vous pourrez essayer plus d'une douzaine de widgets totalement nouveaux ou actualisés à partir de vos applications Google préférées directement sur votre écran d'accueil. De nouvelles fonctionnalités de visibilité rendent Android 12 plus accessible que jamais. Une nouvelle loupe de fenêtre vous permet de zoomer sur une partie de votre écran tout en préservant le reste du contexte de l'écran. Google assure que l'éclairage très faible de l'écran est parfait pour le défilement nocturne ou d'autres situations lorsque même le réglage de luminosité le plus bas est trop lumineux. Vous pouvez même ajuster le texte en gras ou les couleurs en niveaux de gris pour une lecture plus facile.





Hibernation des applications : Dans Android 12, Google s'appuie sur la réinitialisation automatique des autorisations en mettant intelligemment en veille les applications qui sont restées inutilisées pendant une période prolongée – en optimisant le stockage, les performances et la sécurité de l'appareil. La mise en veille prolongée non seulement révoque les autorisations accordées précédemment par l'utilisateur, mais elle arrête également de force l'application et récupère la mémoire, le stockage et d'autres ressources temporaires. Dans cet état, le système empêche également les applications d'exécuter des tâches en arrière-plan ou de recevoir des notifications push, ce qui contribue à assurer la sécurité des utilisateurs. La mise en veille prolongée doit être transparente pour la plupart des applications, mais si nécessaire, dirigez les utilisateurs vers les paramètres pour désactiver cette fonctionnalité pour votre application.

Dans Android 12, Google s'appuie sur la réinitialisation automatique des autorisations en mettant intelligemment en veille les applications qui sont restées inutilisées pendant une période prolongée – en optimisant le stockage, les performances et la sécurité de l'appareil. La mise en veille prolongée non seulement révoque les autorisations accordées précédemment par l'utilisateur, mais elle arrête également de force l'application et récupère la mémoire, le stockage et d'autres ressources temporaires. Dans cet état, le système empêche également les applications d'exécuter des tâches en arrière-plan ou de recevoir des notifications push, ce qui contribue à assurer la sécurité des utilisateurs. La mise en veille prolongée doit être transparente pour la plupart des applications, mais si nécessaire, dirigez les utilisateurs vers les paramètres pour désactiver cette fonctionnalité pour votre application. Autorisations des appareils à proximité : auparavant, le scan Bluetooth exigeait que les applications disposent de l'autorisation de localisation, ce qui était un défi pour les applications qui devaient être associées à des appareils à proximité, mais n'avaient pas réellement besoin de l'emplacement de l'appareil. Google autorise désormais les applications à rechercher les appareils à proximité sans avoir besoin d'une autorisation de localisation. Les applications ciblant Android 12 peuvent scanner à l'aide de la nouvelle autorisation BLUETOOTH_SCAN avec l'attribut usesPermissionFlags= "neverForLocation" . Après le jumelage avec un périphérique, utilisez l'autorisation BLUETOOTH_CONNECT pour interagir avec celui-ci. Ces autorisations favorisent la conception d'applications respectueuses de la confidentialité tout en réduisant les frictions pour les applications.

auparavant, le scan Bluetooth exigeait que les applications disposent de l'autorisation de localisation, ce qui était un défi pour les applications qui devaient être associées à des appareils à proximité, mais n'avaient pas réellement besoin de l'emplacement de l'appareil. Google autorise désormais les applications à rechercher les appareils à proximité sans avoir besoin d'une autorisation de localisation. Les applications ciblant Android 12 peuvent scanner à l'aide de la nouvelle autorisation avec l'attribut . Après le jumelage avec un périphérique, utilisez l'autorisation pour interagir avec celui-ci. Ces autorisations favorisent la conception d'applications respectueuses de la confidentialité tout en réduisant les frictions pour les applications. Emplacement approximatif : récemment, Google a offert aux utilisateurs de meilleures façons de gérer l'accès à l'emplacement, par exemple grâce à des autorisations distinctes pour l'accès au premier plan et en arrière-plan et une option « Seulement cette fois ». Désormais, pour les applications ciblant Android 12, Google offre encore plus de contrôle avec une nouvelle option « localisation approximative ». Lorsque les applications demandent des données de localisation précises, les utilisateurs peuvent désormais choisir d'accorder une localisation précise ou approximative. Les utilisateurs peuvent également modifier la précision de localisation d'une application à tout moment à partir des paramètres. Si votre application demande des données de localisation précises ( ACCESS_FINE_LOCATION ), gardez ces changements à l'esprit et assurez-vous que votre application fonctionne correctement avec une localisation approximative uniquement. Pour presque toutes les utilisations générales de la localisation, Google recommande de demander uniquement la localisation approximative ( ACCESS_COARSE_LOCATION ). Vous pouvez donc garder votre emplacement précis privé puisqu'Android 12 vous permet de choisir entre donner aux applications l'accès à votre emplacement précis ou à un emplacement approximatif à la place.

récemment, Google a offert aux utilisateurs de meilleures façons de gérer l'accès à l'emplacement, par exemple grâce à des autorisations distinctes pour l'accès au premier plan et en arrière-plan et une option « Seulement cette fois ». Désormais, pour les applications ciblant Android 12, Google offre encore plus de contrôle avec une nouvelle option « localisation approximative ». Lorsque les applications demandent des données de localisation précises, les utilisateurs peuvent désormais choisir d'accorder une localisation précise ou approximative. Les utilisateurs peuvent également modifier la précision de localisation d'une application à tout moment à partir des paramètres. Si votre application demande des données de localisation précises ( ), gardez ces changements à l'esprit et assurez-vous que votre application fonctionne correctement avec une localisation approximative uniquement. Pour presque toutes les utilisations générales de la localisation, Google recommande de demander uniquement la localisation approximative ( ). Vous pouvez donc garder votre emplacement précis privé puisqu'Android 12 vous permet de choisir entre donner aux applications l'accès à votre emplacement précis ou à un emplacement approximatif à la place. Vous pouvez désormais voir quand une application utilise votre microphone ou votre appareil photo grâce à un nouvel indicateur dans la barre d'état de votre téléphone. Et si vous ne souhaitez pas qu'aucune application accède à votre microphone ou à votre caméra, vous pouvez désactiver complètement ces capteurs à l'aide de deux nouvelles bascules dans les paramètres rapides. Basculez simplement le commutateur.





Vérifiez vos autorisations de confidentialité en un coup d'œil. Un nouveau tableau de bord de confidentialité vous donne une vue claire et complète du moment où les applications accèdent à votre position, à votre caméra ou à votre micro au cours des dernières 24 heures. Si vous voyez quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez gérer les autorisations directement à partir du tableau de bord.

Ce n'est pas parce que vous atteignez la fin de votre écran que vous devez atteindre la fin de votre capture d'écran. De nouvelles captures d'écran défilantes vous permettront de capturer tout le contenu de la page en une seule image.

Passez plus de temps à jouer et moins de temps à attendre les téléchargements de jeux. Dans Android 12, certains jeux vous permettront de jouer pendant que vous téléchargez, vous pouvez donc passer directement au jeu sans avoir à attendre la fin du téléchargement complet.

Le partage d'informations d'identification Wi-Fi devient beaucoup plus facile. Pas besoin de retrouver ce vieux post-it avec vos mots de passe ou de demander à votre ami de saisir une combinaison compliquée de caractères pour se connecter à votre WiFi. Avec Partage à proximité, ouvrez simplement vos paramètres Wi-Fi, sélectionnez le réseau souhaité et appuyez sur « Partager ».

Android 12 facilite plus que jamais le transfert de tous vos essentiels, souvenirs, messages et données vers un nouveau téléphone Android. Tout ce dont vous avez besoin est une connexion Wi-Fi pour transférer depuis votre ancien téléphone, ou le câble de votre téléphone si vous passez d'un iPhone.

L'une des caractéristiques parmi les plus notables d'Android 12 est le nouveau design Material You, qui vous permet d'aller un peu plus loin pour modifier l'apparence de l'écran d'accueil à votre guise. Il est plus expressif que les versions précédentes d'Android, avec des outils pour vous permettre de coordonner les couleurs qui peuvent s'étendre sur les icônes d'application, les menus déroulants, les widgets, etc. En parlant de widgets, beaucoup d'entre eux ont été mis à jour pour correspondre au nouveau look, et Google a annoncé que d'ici la fin octobre, il prévoyait d'avoir plus d'une douzaine de widgets nouveaux ou actualisés disponibles pour ses applications propriétaires.Voici quelques points clés concernant la personnalisation :En plus d'avoir ajouté des API de couleurs dynamiques afin que vos widgets puissent utiliser les couleurs système pour créer un look personnalisé mais cohérent, Google a actualisé les widgets d'application pour les rendre plus utiles, plus beaux et plus visibles. L'éditeur a ajouté de nouveaux contrôles interactifs tels que des cases à cocher, des commutateurs et des boutons radio et simplifié la personnalisation des widgets. « Les widgets Android 12 ont fière allure avec notre interface utilisateur et nos thèmes système, avec des coins arrondis et un rembourrage automatiquement adaptés à chaque lanceur et écran d'accueil. Les mises en page réactives vous permettent d'adapter les widgets aux téléphones, tablettes, pliables et autres écrans », estime Dave Burke, VP of Engineering. L'éditeur rend les widgets plus faciles à découvrir grâce à un sélecteur de widgets amélioré et à une intégration avec l'Assistant.« La confidentialité est au cœur de tout ce que nous faisons, et dans Android 12, nous continuons à donner aux gens plus de transparence et de contrôle tout en protégeant leurs appareils et leurs données », a expliqué Dave Burke. Voici quelques fonctionnalités apportées par Android 12 :Au-delà de ces nouvelles fonctionnalités de confidentialité d'Android 12, Google a également intégré des protections de confidentialité directement dans le système d'exploitation. À ce propos, Dave Burke expliquait : « Il y a plus d'opportunités que jamais d'utiliser l'IA pour créer de nouvelles fonctionnalités utiles, mais ces fonctionnalités doivent être associées à une confidentialité puissante. C'est pourquoi, dans cette version, nous présentons Android Private Compute Core. Cela nous permet d'introduire de nouvelles technologies privées de par leur conception, nous permettant de garder vos informations personnelles en sécurité, privées et locales sur votre téléphone. Private Compute Core active des fonctionnalités telles que Live Caption, Now Playing et Smart Reply. Tout le traitement audio et linguistique se fait sur l'appareil, isolé du réseau pour préserver votre vie privée. Comme le reste d'Android, les protections de Private Compute Core sont open source et entièrement inspectables et vérifiables par la communauté de la sécurité ».Source : Android Sur quel système d'exploitation mobile êtes-vous ?Quels sont les éléments qui vous intéressent le plus dans ces mises à jour ?Allez-vous passer à la mise à jour si votre dispositif le permet ?