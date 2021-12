Déploiement d'Android 11

Le Chromebook est le nom donné par Google aux ordinateurs portables fonctionnant avec le système d'exploitation Chrome OS, lui-même basé sur Linux. Ces appareils sont destinés principalement à exécuter différentes tâches avec pour interface le navigateur web Google Chrome. « Les utilisateurs d'Android aiment beaucoup les grands écrans. Non seulement Chrome OS a connu une croissance de 92 % l'année dernière, mais plus de 250 millions d'appareils à grand écran fonctionnant sous Android sont actuellement actifs dans le monde.La plupart des applications et de leurs données résident dans le «cloud» plutôt que sur l'appareil lui-même. Pour cette raison, les Chromebooks sont généralement proposés avec un espace de stockage local bien plus petit que les ordinateurs portables habituels. Les Chromebooks ont plusieurs particularités : interface graphique unifiée, facilité de gestion des logiciels via le magasin d'applications, sauvegardes en ligne, migration facilitée, etc.). Comparés à leurs concurrents, ils stockent davantage de données personnelles de l'utilisateur chez une unique entreprise (Google), ce qui peut être vu comme un inconvénient.Qu'il s'agisse de libérer leur créativité sur Concepts, de jouer à des jeux comme Crypt of the NecroDancer ou de prendre des notes sur Squid, les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à vouloir vivre leurs expériences favorites sur smartphone sur des appareils à grand écran, tels que les Chromebooks, les tablettes et les ordinateurs pliables, estime Google.Pour aider les développeurs à créer des applications adaptées à tous les écrans et facteurs de forme, nous avons continué à partager de nouveaux outils et conseils tout au long de l'année 2021 pour étoffer votre boîte à outils Android. Qu'il s'agisse de créer des jeux qui s'adaptent instantanément à différents appareils ou de donner aux stylos l'impression de dessiner sur du papier, voici un récapitulatif des dernières améliorations apportées à Chrome OS :Google met régulièrement à jour les Chromebooks pour qu'ils prennent en charge Android 11, ce qui permet de tester les nouvelles améliorations du moteur d'exécution, telles que le redimensionnement, la mise à l'échelle et le rendu des applications. Et pour permettre de créer des expériences utilisateur plus stables, plus sûres et plus performantes, la firme de Mountain View a également fait passer Android d'un conteneur à une machine virtuelle.Les Chromebooks compatibles avec Android 11 sous Chrome OS 93 ou supérieur exécutent désormais automatiquement les applications mobiles dans une fenêtre verrouillée selon l'orientation du téléphone ou de la tablette. Selon la disposition qu'ils préfèrent, les utilisateurs peuvent désactiver la fonction de gestion des fenêtres en cliquant sur l'option "Redimensionnement". Ces mises à jour sont disponibles par défaut dans la plupart des applications du Play Store, sans intervention des développeurs.Le partage de contenu est devenu beaucoup plus rapide cette année, maintenant que la fonctionnalité Nearby Share d'Android est disponible dans les applications des appareils Chrome OS exécutant Chrome 96 ou une version ultérieure. Grâce à la prise en charge d'Android 9 et d'Android 11 sur Chrome OS, davantage de personnes peuvent partager des fichiers, des images et des liens instantanément avec d'autres utilisateurs d'Android et de Chrome OS.En mai, Google a indiqué que l'utilisation du système d'exploitation (Chrome OS), vieux de dix ans, avait augmenté de 92 % au cours de l'année écoulée, soit cinq fois plus vite que le marché des PC, ce qui en fait le système d'exploitation de bureau à la croissance la plus rapide et le deuxième plus populaire au monde. « D'ici la fin de l'année, nous allons lancer 50 nouveaux Chromebook dotés de fonctionnalités de pointe, notamment des écrans OLED 4k, de nouvelles entrées de stylet et la connectivité LTE », indique Google.Google donne donnent aux développeurs la possibilité de créer des applications qui non seulement fonctionnent sur n'importe quel appareil, mais qui sont également faciles à monétiser grâce à des abonnements et des achats in-app. Les développeurs peuvent désormais référencer leur PWA (Progressive Web Apps) dans Google Play sur Chrome OS ou l'utiliser dans une application Android. L’outil open-source Bubblewrap, disponible sur GitHub, peut aider à télécharger le PWA en seulement cinq minutes de travail.« Pour aider les développeurs à améliorer leur expérience sur Chrome OS et sur d'autres facteurs de forme, nous avons partagé un aperçu lors de notre session "Optimisez vos jeux et applications Android pour les exécuter sur Chrome OS" ». Le temps passé dans les applications Android sur les Chromebooks a triplé l'année dernière, et Google permet aux utilisateurs Chrome OS continue de profiter des applications qu'ils connaissent et aiment déjà sur leurs tablettes et leurs téléphones.Source : Google Que pensez-vous de Chromebooks ?Quel est votre avis sur l'initiative de Google vis-à-vis des développeurs Android ?