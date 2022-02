Confidentialité et sécurité

La compatibilité des applications bascule dans les options pour les développeurs.

Conformément à sa feuille de route, Google a annoncé hier la première version développeur d'Android 13. Ces toutes premières versions, qui sont uniquement destinées aux développeurs et ne sont pas disponibles via des mises à jour en direct, n'incluent généralement pas trop de modifications destinées à l'utilisateur. Cette règle est encore vraie cette fois-ci. Toutefois, même dans cette première version, la société présente déjà quelques changements qui auront un impact sur la façon dont vous utiliserez votre téléphone Android.Contrairement à Android 12, Google prévoit d'avoir deux versions développeur, puis de lancer une version bêta en avril, un mois plus tôt qu'en 2021. La version finale pourrait arriver dès août, sur la base de la feuille de route de Google, alors qu'Android 12 a été lancé début octobre.Tout cela se produit alors qu'Android 12L, la version Android pour les appareils à grand écran, est également en cours de développement, bien que Google note qu'il apportera également certaines de ces fonctionnalités à Android 13. Celles-ci incluent une prise en charge améliorée des tablettes, des pliables et des applications Android sur les Chromebooks.Android 13 dispose d'un nouveau sélecteur de photos intégré, remplaçant le gestionnaire de fichiers qui s'affichait pour sélectionner des photos. Le but ici n'est pas que le sélecteur de photos ressemble ou fonctionne différemment du gestionnaire de fichiers ; au lieu de cela, il vous permet d'envoyer une seule photo à une application sans accorder à cette application l'accès à l'autorisation de stockage.Une application qui n'a pas accès au stockage peut appeler le sélecteur de documents du système (qui dispose d'un accès au stockage), et le sélecteur peut transférer l'accès au fichier unique que vous avez sélectionné. Il semble que le sélecteur de photos fournira la même chose pour les photos. Google indique que cette fonctionnalité nécessitera de nouvelles « API de sélection de photos », qu'une application devrait prendre en charge. Un système sans doute idéal pour des outils comme les applications de messagerie via lesquelles les utilisateurs veulent partager une image ou des applications qui n'ont besoin que d'une photo pour permettre à l'utilisateur d'étoffer son profil.Dave Burke, VP of Engineering, a fait ce message d'introduction :« Chaque jour, des milliards de personnes dans le monde sortent leur appareil Android pour les aider à faire avancer les choses. Le bon fonctionnement d'Android pour chacun d'entre eux est assuré en partie grâce à un processus collaboratif avec vous, notre communauté de développeurs, en partageant vos commentaires pour nous aider à renforcer Android.« Aujourd'hui, nous partageons une première préversion de la prochaine version d'Android, avec Android 13 Developer Preview 1. Avec Android 13, nous poursuivons certains thèmes importants : la confidentialité et la sécurité, ainsi que la productivité des développeurs. Nous nous appuierons également sur certaines des mises à jour les plus récentes que nous avons effectuées dans 12L pour vous aider à tirer parti des plus de 250 millions d'appareils Android à grand écran actuellement en cours d'exécution.« Ce n'est que le début d'Android 13, et nous aurons beaucoup plus à partager au fur et à mesure de la sortie de la version. Lisez la suite pour un avant-goût des nouveautés et visitez le site des développeurs Android 13 pour plus de détails sur les téléchargements pour Pixel et la chronologie des versions. Comme toujours, il est crucial d'obtenir vos commentaires tôt, pour nous aider à les inclure dans la version finale. Nous sommes impatients d'entendre ce que vous en pensez, et merci d'avance pour votre aide continue à faire d'Android une plateforme qui fonctionne pour tout le monde ! »Selon Google, « les gens veulent un système d'exploitation et des applications auxquels ils peuvent confier leurs informations les plus personnelles et les plus sensibles ».L'éditeur affirme que « la confidentialité est au cœur des principes de produit d'Android, et Android 13 se concentre sur la création d'une plateforme responsable et de haute qualité pour tous en offrant un environnement plus sûr sur l'appareil et plus de contrôles à l'utilisateur. Dans la version d'aujourd'hui, nous introduisons un sélecteur de photos qui permet aux utilisateurs de partager des photos et des vidéos en toute sécurité avec des applications, et une nouvelle autorisation Wi-Fi pour minimiser davantage la nécessité pour les applications d'avoir l'autorisation de localisation. Nous vous recommandons d'essayer les nouvelles API et de tester comment les modifications peuvent affecter votre application ».Pour aider à protéger la confidentialité des photos et des vidéos des utilisateurs, Android 13 ajoute un sélecteur de photos système - un moyen standard et optimisé pour les utilisateurs de partager en toute sécurité des photos locales et basées sur le cloud. Le sélecteur de documents de longue date d'Android permet à un utilisateur de partager des documents spécifiques de tout type avec une application, sans que cette application ait besoin d'une autorisation pour afficher tous les fichiers multimédias sur l'appareil. Le sélecteur de photos étend cette capacité avec une expérience dédiée à la sélection de photos et de vidéos. Les applications peuvent utiliser les API de sélection de photos pour accéder aux photos et vidéos partagées sans avoir besoin d'autorisation pour afficher tous les fichiers multimédias sur l'appareil.Google prévoit d'offrir l'expérience du sélecteur de photos à davantage d'utilisateurs d'Android via les mises à jour du système Google Play, dans le cadre d'une mise à jour du module MediaProvider pour les appareils (à l'exception des appareils Go) exécutant Android 11 et versions ultérieures.Android 13 introduit l'autorisation d'exécution(qui fait partie du groupe d'autorisations) pour les applications qui gèrent les connexions d'un appareil aux points d'accès à proximité via Wi-Fi. La nouvelle autorisation sera requise pour les applications qui appellent de nombreuses API Wi-Fi couramment utilisées et permet aux applications de découvrir et de se connecter aux appareils à proximité via Wi-Fi sans avoir besoin d'une autorisation de localisation. Auparavant, les exigences d'autorisation de localisation étaient un défi pour les applications qui devaient se connecter à des appareils Wi-Fi à proximité mais n'avaient pas réellement besoin de l'emplacement de l'appareil. Les applications ciblant Android 13 pourront désormais demander l'autorisationavec le drapeau "neverForLocation", ce qui devrait aider à promouvoir une conception d'application respectueuse de la vie privée tout en réduisant les frictions pour les développeurs.Android 13 apporte également de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux outils pour la productivité des développeurs.À ce propos, Google indique : « Vous aider à créer de belles applications qui s'exécutent sur des milliards d'appareils est l'une de nos principales missions, que ce soit dans Android 13 ou via nos outils de développement Android modernes, comme un langage que vous aimez dans Kotlin ou des API opiniâtres avec Jetpack. En vous aidant à travailler de manière plus productive, nous visons à réduire vos coûts de développement afin que vous puissiez vous concentrer sur la création d'expériences incroyables ».Voici quelques-unes des nouveautés d'Android 13.Les paramètres rapides dans la nuance de notification sont un moyen pratique pour les utilisateurs de modifier les paramètres ou d'effectuer des actions rapides sans quitter le contexte d'une application. Pour les applications qui fournissent des vignettes personnalisées, l'éditeur facilite la découverte et l'ajout de vos vignettes aux paramètres rapides pour les utilisateurs. À l'aide d'une nouvelle API de placement de vignettes, votre application peut désormais inviter l'utilisateur à ajouter directement votre vignette personnalisée à l'ensemble de vignettes de paramètres rapides actives. Une nouvelle boîte de dialogue système permet à l'utilisateur d'ajouter la vignette en une seule étape, sans quitter votre application, plutôt que d'avoir à accéder aux paramètres rapides pour ajouter la vignette.Dans Android 13, Google étend la couleur dynamique Material You au-delà des applications Google à toutes les icônes d'application, permettant aux utilisateurs d'opter pour des icônes qui héritent de la teinte de leur fond d'écran et d'autres préférences de thème. Tout ce que votre application doit fournir est une icône d'application monochrome (par exemple, votre notification pouvant être dessinée) et une modification de l'icône adaptative XML.L'éditeur encourage tous les développeurs à fournir des icônes compatibles pour aider à offrir une expérience cohérente aux utilisateurs qui se sont inscrits. Les icônes d'application thématiques sont initialement prises en charge sur les appareils Pixel et Google travaille avec ses partenaires fabricants d'appareils pour les proposer à plus d'appareils.Certaines applications permettent aux utilisateurs de choisir une langue différente de la langue du système, pour répondre aux besoins des utilisateurs multilingues. Ces applications peuvent désormais appeler une nouvelle API de plateforme pour définir ou obtenir la langue préférée de l'utilisateur, ce qui permet de réduire le code passe-partout et d'améliorer la compatibilité lors de la définition de la langue d'exécution de l'application. Pour une compatibilité plus large, Google va ajouter une API similaire dans une prochaine bibliothèque Jetpack.La césure rend le texte enveloppé plus facile à lire et aide à rendre votre interface utilisateur plus adaptative. Dans Android 13, Google a optimisé les performances de césure jusqu'à 200 % afin que vous puissiez désormais l'activer dans vos TextViews sans presque aucun impact sur les performances de rendu. Pour activer une césure plus rapide, utilisez les nouvelles fréquencesoudansAndroid 13 ajoute la prise en charge des objets RuntimeShader programmables, avec un comportement défini à l'aide du langage AGSL (Android Graphics Shading Language). AGSL partage une grande partie de sa syntaxe avec GLSL, mais fonctionne dans le moteur de rendu Android pour personnaliser la peinture dans le canevas d'Android ainsi que le filtrage du contenu de la vue. Android utilise en interne ces shaders pour implémenter des effets d'entraînement, de flou et d'étirement, et Android 13 vous permet de créer des effets avancés similaires pour votre application.Dans Android 13, Google a commencé à rafraîchir les bibliothèques principales d'Android pour les aligner sur la version OpenJDK 11 LTS, avec à la fois des mises à jour de bibliothèque et la prise en charge du langage de programmation Java 11 pour les développeurs d'applications et de plateformes. Google prévoit également d'apporter ces modifications de la bibliothèque principale à davantage d'appareils via les mises à jour du système Google Play, dans le cadre d'une mise à jour du module ART pour les appareils exécutant Android 12 et versions ultérieures.Avec chaque version de plateforme, Google assure qu'il s'efforce d'accélérer et de fluidifier les mises à jour en donnant la priorité à la compatibilité des applications lorsque sont déployées de nouvelles versions de plateforme. Dans Android 13, Google a opté pour la plupart des modifications concernant les applications pour vous donner plus de temps, et a mis à jour ses outils et processus pour vous aider à vous préparer plus tôt.Dans Android 13, Google continue à étendre nos investissements dans les mises à jour du système Google Play (Project Mainline) pour offrir aux applications un environnement plus cohérent et sécurisé sur tous les appareils, et pour offrir de nouvelles fonctionnalités et capacités aux utilisateurs. L'éditeur indique qu'il peut désormais proposer de nouvelles fonctionnalités telles que le sélecteur de photos et OpenJDK 11 directement aux utilisateurs des anciennes versions d'Android via des mises à jour des modules existants. Google a également ajouté de nouveaux modules, tels que les modules Bluetooth et Ultra large bande, pour étendre davantage la portée de la fonctionnalité de base actualisable d'Android.« Avec tout l'élan des appareils à grand écran comme les tablettes, les appareils pliables et les Chromebooks, il est maintenant temps de préparer vos applications pour ces appareils et de concevoir des applications entièrement adaptatives qui s'adaptent à n'importe quel écran. Vous pouvez commencer à utiliser nos conseils sur l'optimisation pour les tablettes, puis apprendre à créer pour les grands écrans et à développer pour les pliables ».Pour vous permettre de tester plus facilement les modifications disponibles en opt-in susceptibles d'affecter votre application, Google rend à nouveau la plupart basculable (toggleable) cette année. Avec les bascules, vous pouvez forcer l'activation ou la désactivation des modifications individuellement à partir des options du développeur ou d'adb.Source : Android