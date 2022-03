Ces derniers jours, un certain nombre d'entreprises technologiques ont limité les outils de distribution et de publicité des organes d'information russes, alors que la Commission européenne se prépare à les interdire, craignant qu'ils ne diffusent des informations erronées sur la guerre en Ukraine.Anna Belkina, rédactrice en chef adjointe de RT, a déclaré mardi dans un communiqué que les entreprises technologiques qui ont réduit la distribution de son média n'ont pas apporté la preuve qu'il avait diffusé des informations erronées.Sputnik n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.De son côté, Apple a déclaré mardi que RT News et Sputnik News ne pouvaient plus être téléchargés depuis son App Store en dehors de la Russie.Google a indiqué qu'il allait également désactiver temporairement certaines fonctionnalités de Google Maps en direct en Ukraine.Le président des affaires internationales de Google, Kent Walker, a déclaré que l'entreprise prenait diverses mesures pour aider les personnes fuyant le conflit en Ukraine.Le géant de la technologie a indiqué que Google.org et les employés de Google versent 15 millions de dollars en dons pour aider les efforts de secours en Ukraine, dont 5 millions proviennent de la campagne de jumelage des employés de la société et 5 millions de subventions. La société offre également des crédits publicitaires aux organisations humanitaires et intergouvernementales qui participent aux efforts d'aide et de réinstallation.Source : GoogleQue pensez-vous de ces mesures visant à aider le peuple ukrainien ?Quel est votre avis sur le blocage des chaines russes en Europe ?