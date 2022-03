Epic n'est pas satisfait par l'annonce de Google concernant son test d'une facturation alternative sur Play Store

« Apple et Google continuent d'abuser de leur pouvoir de marché avec des politiques qui étouffent l'innovation, gonflent les prix et réduisent le choix des consommateurs », a déclaré Corie Wright, vice-présidente des politiques publiques d'Epic, dans un communiqué. « Un accord ne change pas le statu quo anticoncurrentiel. Nous continuerons à nous battre pour des plateformes équitables et ouvertes pour tous les développeurs et consommateurs et travaillerons avec les décideurs politiques et les régulateurs pour tenir ces gardiens responsables de leur comportement anticoncurrentiel ».Dans le cadre du nouveau pilote de Google, les développeurs pourront proposer une option de facturation en plus du système Google Play standard :« Lorsque les utilisateurs choisissent Google Play, c'est parce qu'ils comptent sur nous pour leur offrir une expérience sécurisée, et cela inclut des systèmes de paiement intégrés à l'application qui protègent les données et les informations financières des utilisateurs. C'est pourquoi nous avons conçu le système de facturation de Google Play selon les normes les plus élevées en matière de confidentialité et de sécurité afin que les utilisateurs puissent être sûrs que leurs données de paiement sensibles ne seront pas en danger lorsqu'ils effectueront des achats intégrés.« Nous pensons que les utilisateurs devraient continuer à avoir le choix d'utiliser le système de facturation de Play lorsqu'ils installent une application à partir de Google Play. Nous pensons également qu'il est essentiel que les systèmes de facturation alternatifs répondent à des normes de sécurité tout aussi élevées en matière de protection des données personnelles des utilisateurs et des informations financières sensibles.« Sur la base de notre lancement récent permettant un système de facturation supplémentaire en plus de la facturation de Play pour les utilisateurs en Corée du Sud et conformément à nos principes, nous annonçons que nous allons explorer la facturation au choix de l'utilisateur dans d'autres pays sélectionnés.« Ce pilote permettra à un petit nombre de développeurs participants d'offrir une option de facturation supplémentaire à côté du système de facturation de Google Play et est conçu pour nous aider à explorer les moyens d'offrir ce choix aux utilisateurs, tout en maintenant notre capacité à investir dans l'écosystème. Il s'agit d'une étape importante et la première sur n'importe quel grand magasin d'applications, que ce soit sur mobile, ordinateur de bureau ou consoles de jeux ».Cependant, Spotify est actuellement le seul développeur connu du programme, et on ne sait pas qui d'autre pourra participer ou quand il sera disponible plus largement :« Nous travaillerons en partenariat avec des développeurs pour explorer différentes implémentations de la facturation au choix de l'utilisateur, à commencer par Spotify. En tant que l'un des plus grands développeurs d'abonnements au monde avec une empreinte mondiale et des intégrations sur un large éventail de facteurs de forme d'appareils, ils sont un premier partenaire naturel. Ensemble, nous travaillerons pour innover dans la façon dont les consommateurs effectuent des achats via l'application, offrir des expériences attrayantes sur plusieurs appareils et attirer davantage de consommateurs sur la plate-forme Android.« Spotify présentera le système de facturation de Google Play parallèlement à son système de facturation actuel, et leur point de vue en tant que premier partenaire sera inestimable. Ce projet pilote nous aidera à mieux comprendre si et comment la facturation au choix de l'utilisateur fonctionne pour les utilisateurs de différents pays et pour les développeurs de différentes tailles et catégories.« Nous comprenons que ce processus prendra du temps et nécessitera une collaboration étroite avec notre communauté de développeurs, mais nous sommes ravis de cette première étape et prévoyons d'en partager davantage dans les mois à venir ».Epic ne fait pas partie du pilote, a déclaré la porte-parole d'Epic, Elka Looks. Elle n'a pas précisé si Epic avait rejeté une offre ou n'avait tout simplement pas été invitée à participer. Rick VanMeter, porte-parole de la Coalition for App Fairness, dont Epic et Spotify sont membres, n'a pas confirmé si, en dehors de Spotify, ses membres ont été approchés par Google.Des entreprises comme Epic et Spotify ont critiqué les politiques des magasins d'applications d'Apple et de Google, y compris ce qu'ils prétendent être des frais élevés, pendant des années. Cependant, même si Google assouplit sa position sur les systèmes de facturation alternatifs, il semble toujours que Google recevra une sorte de commission de Spotify dans le cadre du projet pilote.Néanmoins, Alex Norström, Chief Freemium Business Officer, a commenté cette annonce de Google en ces termes : « Spotify est engagé sur plusieurs années pour garantir aux développeurs d'applications la liberté d'innover et de rivaliser sur un pied d'égalité. Nous sommes ravis de nous associer à Google pour explorer cette approche du choix de paiement et des opportunités pour les développeurs, les utilisateurs et l'ensemble de l'écosystème Internet. Nous espérons que le travail que nous ferons ensemble ouvrira une voie qui profitera au reste de l'industrie ».Source : communiqué Epic GamesUtilisez-vous Spotify ?Si oui, qu'en pensez-vous ? Si non, utilisez-vous une application concurrente ? Laquelle ?Que pensez-vous de la proposition de Google visant à tester une facturation alternative au sein des applications distribuées sur Play Store ?Que pensez-vous du fait que, pour le moment, le test ne soit ouvert que pour Spotify ?Que pensez-vous de la réaction d'Epic Games ?