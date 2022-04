Domination du marché des systèmes d'exploitation pour smartphones (dominance en pourcentage)

Android de Google et iOS d'Apple dominent l'espace du système d'exploitation des smartphones. Aujourd'hui, 7 téléphones sur 10 tournent sur le système d'exploitation Android, tandis que deux des trois autres sont plus susceptibles d'être alimentés par iOS. Parfois, l'un de ces trois utilisera l'un des autres systèmes d'exploitation moins connus. Cependant, la domination d'Android subit une pression croissante de la part des autres acteurs selon les données d'un baromètre du marché.StockApps.com a fourni des données montrant que la domination mondiale d'Android sur l'espace des systèmes d'exploitation diminue progressivement. Sa part de marché mondiale en janvier 2022 était de 69,74 %. En revanche, l'OS détenait une part de marché de 77,32 %, sa plus élevée jamais enregistrée, en juillet 2018. Ainsi, il a cédé 7,58 % de sa part de marché au cours des cinq dernières années.Alors, qu'y a-t-il derrière cette même érosion de la maîtrise d'Android sur le marché des systèmes d'exploitation ? L'experte en finance de StockApps.com, Edith Reads, a suivi les tendances du secteur. Elle attribue la perte de terrain d'Android à une concurrence accrue dans l'espace.Voici son analyse : « La perte de part de marché d'Android se résume à une concurrence accrue au sein de l'espace des systèmes d'exploitation. Un regard sur les données montre qu'iOS a gagné 6% entre juillet 2018 et janvier 2022. De 19,4% alors, Apple a augmenté sa part de marché OS à 25,49%. Les autres développeurs de systèmes d'exploitation à petite échelle représentent les 1,58 % restants que Google a perdus. »Cela dit, Edith ne pense pas que la domination d'Android soit menacée. Elle estime que la nature open source et l'abordabilité d'Android l'ont fait être aimé des masses à travers le monde. Elle ajoute que Google a construit un fossé inattaquable et qu'il faudra quelque chose d'extraordinaire à Apple et aux autres pour le renverser.Les données disponibles montrent que la domination de l'OS est géographique. Par exemple, 84% de tous les smartphones en Afrique sont basés sur Android. iOS représente environ 14% des appareils du continent, laissant environ deux pourcent à des systèmes d'exploitation mobile tiers.Une situation similaire se produit en Europe, où Android OS détient une part de marché de 69,32 %. iOS enregistre de meilleures perspectives en Europe qu'en Afrique, car il tourne sur près de 30% de tous les téléphones. Encore une fois, les systèmes d'exploitation mobile tiers doivent se partager une très faible part du marché (environ 1%).L'Asie et l'Amérique du Sud sont également des terrains marqué par la domination d'Android avec 81 et 90% des parts de marché, respectivement. La part d'iOS ici est de 18% en Asie et de 10% en Amérique du Sud. Les autres développeurs de systèmes d'exploitation se partagent moins d'un pour cent du marché de la téléphonie sur les deux continents.C'est une bataille serrée entre iOS et Android en Amérique du Nord et en Océanie, bien que cela soit à l'avantage du premier; iOS contrôle 54 % du marché dans les deux régions, tandis qu'Android en occupe près de 45 %. Encore une fois, les développeurs de système d'exploitation tiers se partagent le 1% restant.Source : StockAppsÊtes-vous surpris ?Sur quel système d'exploitation tourne votre smartphone ?Seriez-vous tenté d'utiliser un autre système d'exploitation ? À quels conditions ? Lequel ?Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer la perte des parts de marché d'Android au fil des ans ?