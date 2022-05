À la suite de l'invasion russe en Ukraine, des dizaines d'entreprises technologiques occidentales ont annoncé qu'elles restreignaient, voire stopper, leurs activités en Russie. Depuis, Moscou a voté une série de lois pour limiter l'impact des sanctions occidentales sur son industrie technologique et son économie. Dans ce cadre, une autre alternative au magasin d'applications mobiles Google Play vient d'être lancée en Russie : la place de marché RuStore peut être téléchargée et installée par tous sur "rustore.ru". RuStore a été lancé par VK, surnommé Facebook russe, avec le soutien du ministère russe du Développement numérique, des communications et des médias de masse.La société technologique russe Yandex, la banque russe Sberbank et la société de cybersécurité Kaspersky Lab auraient également apporté leur soutien au développement de RuStore. À l'heure actuelle, 167 applications Android seraient disponibles sur RuStore. Elles seraient classées en 13 catégories : "État", "Nourriture et boissons", "Santé et sports", "Outils", "Médecine", "Actualités", "Éducation", "Annonces et services", "Achats", "Divertissement", "Social", "Transports" et "Finances". Vous trouverez également des jeux dans une section séparée. RuStore héberge également des solutions logicielles de la Sberbank, Yandex, VK, Rostelecom et Tele2.« La création d'un magasin d'applications russe est une tâche essentielle, dictée par les conditions du marché. Nous avons effectué un travail préparatoire important, tant en matière de réglementation législative qu'en matière de création de conditions favorables pour que les leaders de l'industrie informatique russe puissent travailler ensemble sur ce projet. L'initiative de créer RuStore vient du monde des affaires, et c'est la bonne façon de lancer un service de haute qualité, sécurisé et qui est pratique tant pour les utilisateurs que pour les développeurs d'applications », a déclaré Maksut Shadaev, ministre russe du Développement numérique.La feuille de route du projet indique que les applications à télécharger sur RuStore seront modérées et vérifiées pour garantir l'absence de code malveillant à l'aide des solutions de Kaspersky Lab. Dans les prochaines semaines, ou mois, RuStore devrait également intégrer une plateforme de notifications instantanées, un système de paiement et des évaluations d'applications. D'ici la fin de l'année, des outils de marketing et d'analyse devraient être aussi disponibles. Les médias russes ont rapporté que certains développeurs ont déjà ouvert un compte personnel, qui leur permet de téléverser leurs propres applications sur RuStore.« Je suis sûr que RuStore sera très demandé par les utilisateurs et les développeurs. Il a tout ce qu'il faut pour devenir le plus grand magasin d'applications russe », a déclaré le PDG de VK, Vladimir Kiriyenko. Un cabinet personnel aurait été mis à la disposition de certains développeurs pour leur permettre de téléverser de manière indépendante des applications dans le RuStore. En outre, une assistance 24/7 pour les utilisateurs et les développeurs est assurée par un service spécial de VK.Confronté à un exode de spécialistes des technologies de l'information dès les premières semaines de ce que la Russie appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine, le gouvernement russe a promis des allégements fiscaux et des prêts préférentiels aux entreprises technologiques, ainsi qu'un report du service militaire pour les employés, dans le but de les retenir en Russie. Les politiciens encouragent les utilisateurs à se tourner vers les fournisseurs nationaux. Enfin, les autorités russes auraient également exigé que RuStore soit préinstallé sur tous les smartphones vendus en Russie.Source : RuStore Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du RuStore ?