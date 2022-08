Qu'y a-t-il dans Android 13 pour les développeurs*?



Icônes d'application thématiques s'adaptant aux couleurs des fonds d'écran et au thème sombre (à gauche)



Langues par application dans les paramètres



Hauteur de ligne améliorée pour les scripts non latins dans les applications ciblant Android 13 (en bas).



Emoji vectoriel COLRv1 (à gauche) et emoji bitmap.

Google a annoncé la disponibilité d'Android 13 sur les téléphones Pixel :« Android 13 vous aide à vous assurer que vos appareils vous semblent uniques, selon vos conditions. Il est livré avec de nouvelles fonctionnalités pour votre téléphone et votre tablette, comme l'extension du thème de couleur de l'application à encore plus d'applications, les paramètres de langue qui peuvent être définis au niveau de l'application, des contrôles de confidentialité améliorés et même la possibilité de copier du texte et des médias à partir d'un Android. périphérique et collez-le sur un autre en un seul clic ».Selon Google, il existe de nombreuses raisons d'aimer Android 13, mais l'entreprise a décidé de proposer son top 13 :1. Android 13 est livré avec un look et un style évolués qui s'appuient sur Material You. Vous pouvez personnaliser des applications autres que Google pour qu'elles correspondent au thème et aux couleurs du fond d'écran de votre téléphone, ce qui rend votre écran d'accueil plus cohérent et unique à votre style.2. Pour les nombreux utilisateurs d'Android qui parlent plus d'une langue, nous avons ajouté une demande de fonctionnalité principale. Vous pouvez attribuer des langues spécifiques à des applications individuelles afin de pouvoir conserver le système de votre téléphone dans une langue et chacune de vos applications dans une langue différente.3. Android 13 dispose d'un lecteur multimédia mis à jour qui adapte son apparence en fonction de la musique ou du podcast que vous écoutez. Par exemple, lorsque vous écoutez de la musique, le lecteur multimédia met en lumière les pochettes d'album et dispose d'une barre de lecture qui danse au fur et à mesure que vous progressez dans une chanson. Cela fonctionne même pour les médias lus via Chrome.4. Votre bien-être est un thème important pour Android - et dormir suffisamment est la clé*! Android 13 vous permet de personnaliser davantage le mode Heure du coucher avec la gradation du fond d'écran et le thème sombre. Ces options d'écran aident vos yeux à s'adapter à l'obscurité lorsque vous êtes sur le point d'aller vous coucher et à vous rendormir si vous vous réveillez et vérifiez votre téléphone au milieu de la nuit.5. L'époque où vous deviez partager toute votre bibliothèque multimédia avec vos applications est révolue. Dans Android 13, vous pouvez sélectionner uniquement les photos et vidéos spécifiques auxquelles ils auront besoin d'accéder.6. Empêchez tout accès indésirable à votre presse-papiers. Si vous copiez des données sensibles telles que votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone ou vos identifiants de connexion sur votre appareil, Android effacera automatiquement l'historique de votre presse-papiers après un certain temps.7. Android 13 aide à garder vos notifications sous contrôle et s'assure que vous ne recevez que les alertes que vous demandez. Les applications que vous téléchargez auront désormais besoin de votre autorisation explicite pour envoyer des notifications, plutôt que d'être autorisées à envoyer des notifications par défaut.8. Sentez-vous comme si vous étiez au milieu de l'action avec Spatial Audio. Sur les casques pris en charge qui permettent le suivi de la tête, Spatial Audio décale la source du son pour s'adapter à la façon dont vous tournez la tête, vous offrant une expérience d'écoute plus immersive sur votre téléphone ou votre tablette Android.9. Lorsque vous êtes sur votre ordinateur portable, vous ne voulez pas interrompre votre flux de travail pour répondre à une conversation depuis votre téléphone. Bientôt, vous pourrez diffuser vos applications de messagerie directement sur votre Chromebook afin de pouvoir envoyer et recevoir des messages depuis votre ordinateur portable.10. Android 13 adopte l'audio Bluetooth Low Energy (LE), une nouvelle norme audio Bluetooth qui se traduit par une latence inférieure à l'audio classique. Cela vous permet d'entendre un son mieux synchronisé avec la source du son, ce qui réduit le retard. Avec Bluetooth Low Energy (LE) Audio, vous pouvez également profiter d'une qualité audio améliorée et diffuser de l'audio sur plusieurs appareils en même temps.11. Vous pourrez bientôt copier du contenu - comme une URL, une image, du texte ou une vidéo - depuis votre téléphone Android et le coller sur votre tablette. Ou vous pouvez commencer sur votre tablette et coller sur votre téléphone.12. Le multitâche sur votre tablette est encore plus facile avec Android 13. Avec la barre des tâches récemment mise à jour sur les tablettes, vous pouvez voir toutes vos applications en un coup d'œil et faire glisser et déposer facilement n'importe quelle application de votre bibliothèque en mode écran partagé.13. Les tablettes Android enregistreront votre paume et votre stylet comme des touches distinctes. Ainsi, que vous écriviez ou dessiniez sur votre tablette, vous rencontrerez moins de marques parasites accidentelles dues au simple fait de poser votre main sur l'écran.« Android 13 est doté de ces fonctionnalités et de nombreuses autres, telles que la prise en charge de la vidéo HDR sur des applications de caméra tierces, un commutateur de sortie multimédia mis à jour, des affichages braille pour Talkback et plus encore. Et cela va au-delà du téléphone pour vous offrir un ensemble d'expériences connectées sur vos autres appareils comme vos tablettes et ordinateurs portables », a expliqué Sameer Samat,Icônes d'application thématiques : Android 13 étend la couleur dynamique Material You à toutes les icônes d'application, permettant aux utilisateurs d'opter pour les icônes qui héritent de la teinte de leur fond d'écran et d'autres préférences de thème. Tout ce que votre application doit fournir est une icône d'application monochromatique et une modification de l'icône XML adaptative.Préférences linguistiques par application : Android 13 facilite la prise en charge des utilisateurs multilingues qui souhaitent utiliser vos applications dans une langue différente de la langue du système. Android fournit désormais un panneau de paramètres standard "Langue de l'application" pour les applications qui ont opté, et vous pouvez appeler une nouvelle API de plate-forme pour obtenir ou définir les paramètres régionaux préférés de l'utilisateur au moment de l'exécution, ce qui permet de réduire le code passe-partout et d'améliorer la compatibilité.Prise en charge améliorée du texte : Android 13 inclut des améliorations du texte et de la langue qui vous aident à offrir une expérience plus soignée. Une césure plus rapide optimise les performances de césure jusqu'à 200*%, vous pouvez donc l'activer dans vos TextViews sans presque aucun impact sur les performances de rendu. Les API de conversion de texte accélèrent la recherche et la saisie semi-automatique lors de l'utilisation de lettres phonétiques pour des langues telles que le japonais, le chinois et d'autres. Android 13 améliore également les hauteurs de ligne pour les scripts non latins (tels que le tamoul, le birman, le télougou et le tibétain), en éliminant l'écrêtage et en les rendant plus faciles à lire.Polices vectorielles de couleur : Android 13 ajoute la prise en charge du rendu pour les polices COLR version 1 (spécification, vidéo d'introduction) et met à jour l'emoji système au format COLRv1. COLRv1 est un nouveau format de police très compact qui s'affiche rapidement et de manière nette, quelle que soit la taille. Pour la plupart des applications, cela fonctionnera simplement et le système gère tout.API de placement des paramètres rapides : Pour les applications qui fournissent des vignettes de paramètres rapides personnalisées, Android 13 permet aux utilisateurs de découvrir et d'ajouter plus facilement vos vignettes. À l'aide d'une nouvelle API de placement de vignettes, votre application peut désormais inviter l'utilisateur à ajouter directement votre vignette de paramètres rapides personnalisée en une seule étape, sans quitter votre application.Shaders programmables : Android 13 introduit des objets RuntimeShader programmables, avec un comportement défini à l'aide du langage AGSL (Android Graphics Shading Language). Vous pouvez utiliser ces shaders pour créer des ondulations, des flous, des étirements et des effets avancés similaires dans vos applications.Contrôles multimédias dérivés de PlaybackState : Pour les applications ciblant Android 13, le système dérive désormais les contrôles multimédias des actions PlaybackState, fournissant un ensemble plus riche de contrôles qui sont cohérents sur les téléphones et les tablettes et s'alignent sur d'autres plates-formes Android telles qu'Android Auto et Android TV.Bluetooth LE Audio : Low Energy (LE) Audio est l'audio sans fil de nouvelle génération conçu pour permettre de nouveaux cas d'utilisation tels que le partage et la diffusion audio à des amis et à la famille, ou l'abonnement à des émissions publiques pour des informations, des divertissements ou l'accessibilité. Il est conçu pour garantir que les utilisateurs peuvent recevoir un son haute fidélité sans sacrifier la durée de vie de la batterie, et leur permet de basculer de manière transparente entre différents cas d'utilisation. Android 13 ajoute la prise en charge intégrée de LE Audio, afin que les développeurs puissent utiliser les nouvelles fonctionnalités sur les appareils compatibles.MIDI 2.0 : Android 13 ajoute la prise en charge de la nouvelle norme MIDI 2.0, y compris la possibilité de connecter du matériel MIDI 2.0 via USB. Cette norme mise à jour offre des fonctionnalités telles qu'une résolution accrue pour les contrôleurs, une meilleure prise en charge de l'intonation non occidentale et des performances plus expressives à l'aide de contrôleurs par note.Mises à jour d'OpenJDK 11 : Les bibliothèques principales d'Android 13 s'alignent désormais sur la version OpenJDK 11 LTS, avec à la fois des mises à jour de bibliothèque et la prise en charge du langage de programmation Java 11 pour les développeurs d'applications et de plates-formes. Nous prévoyons d'apporter ces modifications de la bibliothèque principale à davantage d'appareils via les mises à jour du système Google Play, dans le cadre d'une mise à jour du module ART pour les appareils exécutant Android 12 et versions ultérieures.Geste de retour prédictif : Android 13 introduit de nouvelles API qui permettent à votre application d'indiquer au système qu'elle gérera les événements de retour à l'avance, une pratique que nous appelons le modèle "à l'avance". Cette nouvelle approche fait partie d'un effort pluriannuel visant à vous aider à préparer votre application pour prendre en charge le geste de retour prédictif, qui est disponible pour des tests dans cette version via une option de développeur.« Android 13 est déployé sur les appareils Pixel à partir d'aujourd'hui. Plus tard cette année, Android 13 sera également déployé sur vos appareils préférés de Samsung Galaxy, Asus, HMD (téléphones Nokia), iQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo, Xiaomi et plus encore », a indiqué Sameer Samat.Source : Google ( 1