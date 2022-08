Le Mix Fold 2 arrive plus d'un an après que le téléphone pliable original de Xiaomi a fait sa marque. Il semble que Xiaomi ait fait bon usage de ce temps. La deuxième édition est dotée d'une configuration de pliage vers l'intérieur plus raffinée que son prédécesseur. Le corps plus fin du Mix Fold 2 est le changement le plus apparent, avec un capteur d'empreintes digitales monté sur le côté droit. Xiaomi note que l'appareil ne mesure que 5,4 mm d'épaisseur lorsqu'il est déplié, et 11,2 mm lorsqu'il est replié. C'est assez compact, du moins par rapport à son contemporain Samsung, et cela devrait faciliter l'utilisation d'une seule main.Cela pourrait être un argument de vente pour l'entreprise chinoise. En comparaison, le Galaxy Z Fold de 16 mm d'épaisseur remplit vraiment votre poche par rapport à un smartphone normal, donc Xiaomi fait des progrès sur ce point. Le nouvel appareil arbore un écran de couverture légèrement plus grand de 6,56 pouces qui offre une résolution plus élevé de 2520 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un écran pliable plus grand de 8,02 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un support de taux de rafraîchissement adaptatif de 1-120 Hz, et des capacités de charge filaire beaucoup plus rapides.Sous le capot, le Mix Fold 2 est équipé d'un Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, de 12 Go de RAM et d'une batterie de 4 500 mAh qui prend en charge des recharges de 67W. Xiaomi annonce une charge à 100 % en 40 minutes. Il offre plusieurs options de stockage, dont 256 Go, 512 Go et 1 To. En ce qui concerne l'appareil photo, le Mix Fold 2 affiche sa configuration à trois capteurs arrière réglés par Leica et montés dans une bosse horizontale proéminent. Xiaomi a abandonné la caméra principale de 108MP du modèle précédent en faveur du capteur IMX766 de Sony de 50MP qui, selon l'entreprise, offre néanmoins de meilleures images.Toutefois, vous ne devriez pas vous attendre à ce que les caméras ultra-large et téléobjectif de l'appareil soient beaucoup plus performantes que le modèle précédent, car Xiaomi utilise les mêmes capteurs cette fois-ci. La caméra selfie de 20MP reste également inchangée et le téléphone n'a toujours pas de caméra selfie sur l'écran principal. En ce qui concerne le logiciel, le Mix Fold 2 exécute le MIUI Fold 13 de Xiaomi basé sur Android 12 . Les changements incluent une barre de tâches semblable à celle du Galaxy Z Fold 4 au bas de l'écran et plus d'options de gestion des fenêtres avec des améliorations supplémentaires du clavier et des gestes.Parmi les autres caractéristiques notables, citons un port USB Type-C, un IR blaster et une configuration de double haut-parleur réglée par Harman Kardon. Le nouveau Xiaomi Mix Fold 2 est disponible en deux variantes de couleur - Star Gold et Moon Shadow Black. Il devrait être mis en vente en Chine cette semaine au prix de départ de 8999 CNY (environ 1 336 dollars) pour la variante de base 12GB+256GB. Les variantes haut de gamme 12GB+512GB et 12GB+1TB devraient coûter respectivement 9 999 CNY (environ 1 484 dollars) et 11 999 CNY (environ 1 780 $). Le Mix Fold 2 sera uniquement disponible en Chine.Comme pour le Mix Fold original, rien n'indique que Xiaomi lance son appareil pliable sur des marchés autres que la Chine. Cependant, l'annonce de Xiaomi intervient après que Samsung a sorti mercredi deux nouveaux appareils pliables - le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4 - qui créeront une concurrence bien nécessaire sur le marché des appareils pliables si le Mix Fold 2 est un jour commercialisé en dehors de la Chine. L'une des façons pour Xiaomi d'essayer de prendre l'avantage sur ses rivaux coréens est d'affirmer que son nouveau Mix Fold 2 est le "smartphone pliable le plus fin du monde".Avec seulement 5,4 mm, il réduit de près de 15 % l'épaisseur du Samsung Galaxy Z Fold 4 de 6,3 mm. Mais Samsung a l'avantage dans d'autres domaines. L'offre phare de la société sud-coréenne comprend un mode Flex utile (la terminologie de Samsung pour les applications qui se réorientent automatiquement pour s'adapter à un écran plié) et une résistance à l'eau IPX8, deux caractéristiques que le Xiaomi Mix Fold 2 n'a pas. Néanmoins, la batterie de Xiaomi, d'une capacité de 4 500 mAh, est toujours un peu plus grande que la batterie de 4 400 mAh que l'on trouve dans le Z Fold 4 de Samsung.Le prix de la variante de base du Xiaomi Mix Fold 2 est inférieur à celui du Galaxy Z Fold 4 par une marge significative, ce qui devrait aider à attirer plus d'acheteurs. Mais Xiaomi n'a pas partagé un calendrier pour lancer le téléphone en dehors du marché chinois pour le moment. Si ces prix se maintiennent pour un lancement international, alors Samsung pourrait enfin faire face à une concurrence sérieuse sur le marché des smartphones pliables, en particulier sur les marchés sensibles aux prix comme l'Inde, où les données de l'IDC révèlent que Xiaomi est déjà numéro 1 en part de marché et que Samsung vient de tomber à la quatrième place.Source : Xiaomi Mix Fold 2 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du Xiaomi Mix Fold 2 ?Que pensez-vous des smartphones pliables en général ?