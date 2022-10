Il s'avère que bien plus de la moitié des applications du Google Play Store, soit 55,2 % pour être précis, prennent part au partage des données. Les applications gratuites partagent 7 fois plus de données que les applications payantes, et que les plateformes de médias sociaux sont en tête de liste.Les plateformes de médias sociaux comme Facebook sont connues pour collecter des quantités massives de données, mais elles déclarent aussi en partager le moins. Cela n'est possible que parce qu'elles exploitent une faille dans la manière dont Google définit le partage des données. Le partage de données à des fins juridiques n'est pas pris en compte, pas plus que les données anonymes, même si elles peuvent être réidentifiées dans presque 100 % des cas, ou 99,98 % pour être exact, ce qui revient au même.Les chercheurs se sont également penchés sur la question du transit des données. Un pourcentage choquant de 4,9 % des applications n'ont pas crypté les données des utilisateurs avant de les partager, ce qui les rend moins sûres qu'elles ne l'auraient été autrement. Les données peuvent potentiellement être interceptées en transit par des acteurs malveillants.Tout cela signifie que les chiffres ne semblent pas refléter la réalité. La plupart des données partagées ne correspondent pas à la définition commode de Google, et l'absence de cryptage fait qu'il est probable que beaucoup plus de données sont volées que les utilisateurs ne le pensent. Il reste beaucoup à faire pour assurer la sécurité des données des utilisateurs, car il est évident qu'on ne peut pas faire confiance aux entreprises pour s'autoréguler, car cela irait à l'encontre de leur propre intérêt.Source : Incogni Qu'en pensez-vous ?