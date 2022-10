La CCI a également interdit à Google de conclure certains accords de partage des revenus avec les fabricants de smartphones, notant que ces pratiques l'aidaient à s'assurer l'exclusivité de ses services de recherche "à l'exclusion totale de ses concurrents."Google a refusé de commenter l'ordonnance.", a déclaré la CCI dans un communiqué.La société américaine est confrontée à une série d'affaires antitrust et au renforcement des réglementations existantes dans le secteur des technologies en Inde.L'organisme de surveillance de la concurrence examine séparément la conduite commerciale de Google sur le marché des téléviseurs intelligents et son système de paiement in-app.L'enquête relative à Android, qui a débuté en 2019, a été déclenchée par une plainte déposée par deux jeunes associés de recherche antitrust indiens et un étudiant en droit. L'affaire indienne est similaire à celle à laquelle Google a été confronté en Europe, où les régulateurs ont imposé une amende de 5 milliards de dollars à l'entreprise pour avoir forcé les fabricants à préinstaller ses applications sur les appareils Android.L'Inde a ordonné jeudi à Google de ne pas empêcher les utilisateurs de smartphones de désinstaller ses applications préinstallées telles que Google Maps et Gmail.La CCI a également demandé à Google de permettre aux utilisateurs de choisir le moteur de recherche de leur choix pour tous les services pertinents lorsqu'ils configurent un téléphone pour la première fois.Le système d'exploitation Android de Google équipe 97 % des 600 millions de smartphones en Inde, selon Counterpoint Research.Source : La Commission de la concurrence de l'Inde (CCI)Quelle est votre opinion sur cette nouvelle condamnation de Google ?