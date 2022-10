Envoyé par BakaOnigiri Envoyé par Le passage aux SMS/MMS ne se fait pas QUE pour un destinataire Android, mais pour tout destinataire non joignable par iMessage, et donc c'est le cas aussi des iPhone qui n'ont pas de forfait data, ou hors réception 3G/4G/LTE avec data. Mais aussi pour les vieux téléphones, non smartphone. On voit d'ailleurs que l'application message "cherche" à joindre le correspondant sur imessage, et passe en mode SMS si ce n'est pas possible.

RCS est un protocole de messagerie mobile défini par le consortium international GSMA. Il vise à remplacer le SMS et le MMS, dont l'usage sur smartphone est en baisse régulière depuis plusieurs années. Mais la transition du SMS au RCS n'est pas simple. Le successeur du traditionnel SMS est déjà largement disponible depuis plus de cinq ans.Cependant, Apple ne semble pas particulièrement disposé à se servir de ce protocole, même si l'entreprise n’a jamais officiellement indiqué qu'elle ne le ferait pas. Très attaché à iMessage, sa propre messagerie instantanée lancée en 2011, Apple se voit reprocher de faire barrage au standard. Aussi, quand un iPhone interagit avec un smartphone Android, le SMS est toujours utilisé ; et avec l’envoi revendiqué de quelque 200 000 iMessages chaque seconde, le mastodonte de Cupertino n’a pas vraiment besoin de changer une équipe qui gagne.En fait, alors que l'application iPhone utilise le propre service iMessage d'Apple pour envoyer des textes entre les iPhones (avec des fonctionnalités modernes telles que le chiffrement, la prise en charge des discussions de groupe et les transferts d'images et de vidéos de haute qualité), ils reviennent aux SMS et MMS à l'ancienne lors de l'envoi de message à un utilisateur sur Android. Non seulement ces messages sont affichés dans une bulle verte aux couleurs contrastées, mais ils brisent également de nombreuses fonctionnalités de messagerie modernes sur lesquelles les gens comptent.Précisons aussi, comme l'a noté BakaOnigiri , queEn août, Google a lancé une nouvelle campagne et une nouvelle page sur son site dédié aux évolutions d'Android pour faire pression sur Apple afin que l'éditeur d'iOS change d'avis sur le protocole RCS (Rich Communication Services). La grande enseigne de la technologie appelle de plus en plus Apple à adopter le RCS, estimant que le protocole de communication améliorerait l'expérience de messagerie entre les utilisateurs d'Android et d'iOS. « Il est temps pour Apple de corriger les SMS », lit-on sur le site Web. « Il ne s'agit pas que de la couleur des bulles. Ce sont les vidéos floues, les discussions de groupe interrompues, les accusés de lecture et les indicateurs de frappe manquants, l'absence de SMS sur le Wi-Fi et plus encore. Ces problèmes existent parce qu'Apple refuse d'adopter les normes d'envoi de SMS modernes lorsque les utilisateurs d'iPhone et de téléphones Android s'envoient des SMS ».Google affirme que la campagne vise à résoudre non seulement le problème des « bulles vertes/bleues », mais également d'autres défis courants dans la messagerie multiplateforme, notamment le chiffrement de bout en bout, etc. Tous les problèmes sont dus à l'utilisation continue par iPhone des SMS et MMS pour les conversations non-iMessage, que Google qualifie de « technologies obsolètes des années 90 et 00 ».La grande enseigne de la technologie pousse Apple à résoudre ces problèmes en prenant en charge RCS, qui offre de nombreuses fonctionnalités d'iMessage dans un protocole pouvant être utilisé à la fois sur iOS et Android.Google a ouvert une page sur son site dédié aux évolutions d'Android pour mettre la pression à Apple avec le slogan HELP @APPLE #GETTHEMESSAGE. Google espère que la pression publique incitera Apple à adopter RCS, une mise à niveau mineure de la norme SMS qu'Apple utilise pour les utilisateurs non-iMessage. Google pousse cette stratégie depuis le début de l'année, mais venant de l'entreprise avec la stratégie de messagerie la plus dysfonctionnelle au monde, elle apparaît simplement comme une entreprise fatiguée de récolter ce qu'elle a semé.Dans le monde entier, iMessage n'est pas si populaire (les gens ont tendance à préférer Whatsapp), mais aux États-Unis, iMessage est un phénomène culturel suffisant pour que l'une des chansons apparaissant au Billboard Top 100 indique à quel point il est nul d'avoir une bulle iMessage verte (SMS) - il s'agit de la chanson Texts Go Green de Drake.L'un des plus grands concurrents d'Apple, en particulier pour les services en ligne, est Google, et l'incapacité de Google à rivaliser avec iMessage a beaucoup contribué à la situation actuelle. Google estime apparemment que la domination d'iMessage est préjudiciable à sa marque, alors l'entreprise est passée à l'offensive.Le site de Google indique : « Il ne s'agit pas de la couleur des bulles. Ce sont les vidéos floues, les discussions de groupe interrompues, les confirmations de lecture et les indicateurs de frappe manquants, l'absence de SMS via Wi-Fi, etc. Ces problèmes existent parce qu'Apple refuse d'adopter les normes modernes de SMS lorsque les gens avec des iPhones et des téléphones Android s'envoient des textos ».Certaines des affirmations de Google sur ce site Web n'ont pas beaucoup de sens. Google déclare : « Apple transforme les SMS entre les iPhones et les téléphones Android en SMS et MMS, des technologies obsolètes des années 90 et 2000. Mais Apple peut adopter le RCS, la norme moderne de l'industrie, pour ces fils de discussion à la place ». RCS n'est pas non plus une norme moderne - elle date de 2008 - et, malgré quelques mises à jour médiocres depuis lors, n'a pas suivi le rythme.RCS traîne depuis si longtemps et est encore si mal implémenté, car il a été créé par les opérateurs (via la GSMA) en tant que norme de messagerie centrée sur les opérateurs. Les opérateurs l'ont fait à l'apogée des SMS payants, lorsque la messagerie de l'opérateur était une véritable source de revenus. Maintenant que la messagerie des opérateurs est banalisée, les opérateurs qui contrôlent le RCS n'ont plus intérêt à se soucier du RCS. RCS serait-il une spécification zombie ? À chacun de le déterminer.À la décharge de Google, le protocole SMS date de 1986, donc RCS est plus moderne que lui. C'est probablement plus un signe que vous ne devriez jamais travailler avec la GSMA si vous n'y êtes pas obligé. Si Google et Apple s'associaient pour créer un duopole de messagerie, ils n'auraient pas besoin des opérateurs ni de leur ancienne norme de messagerie.Quelques mois plus tard, la campagne n'a pas porté ses fruits et Google tente d'influencer Apple en utilisant les propres stratégies de la marque à la pomme dans sa mise à jour de Google Messages, le concurrent d'iMessage.Désormais, lorsque les utilisateurs de Messages réagissent à un SMS avec un emoji, les utilisateurs d'iPhone recevront un texte indiquant que l'autre personne a réagi à leur texte avec une description de l'emoji utilisé par la personne. Cela rappelle la situation dans laquelle les utilisateurs d'iMessage réagissent à un SMS et que le destinataire reçoit un message au lieu de voir la réaction en emoji.RCS fonctionne sur Internet, et non sur la bande passante d'un opérateur. Les messages texte envoyés avec RCS fonctionneraient comme des iMessages entre utilisateurs d'iPhone. Par exemple, comme dans iMessage, les utilisateurs de Google Messages pourront regarder des vidéos YouTube dans l'application et créer un événement de calendrier si une date ou une heure est envoyée dans un message.Google veut pousser plus d'opérateurs et de développeurs vers le RCS et s'éloigner du SMS. Des opérateurs comme AT&T et Verizon, et des fabricants comme Samsung et LG, ont tous promis RCS.« Du point de vue de Google, nous pensons que chaque utilisateur d'Android devrait simplement avoir une messagerie via Wi-Fi », a déclaré Sanaz Ahari, qui gère Android et les communications d'entreprise chez Google. Elle a ajouté que les écosystèmes Android et Apple ont « beaucoup de conversations ».« Nous préférerions de loin que tout le monde adopte le RCS qui a la capacité de prendre en charge les réactions appropriées », a déclaré Jan Jedrzejowicz, chef de produit Google Messages, lors d'un briefing avant l'annonce des mises à jour de Messages. « Mais dans le cas où ce n'est pas possible ou ne s'est pas encore produit, cela semble être la meilleure chose à faire ».Récemment, le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré qu'il ne recevait pas beaucoup de commentaires des utilisateurs d'iPhone sur le fait qu'Apple avait besoin de « réparer la messagerie entre iPhone et Android ». Apple n'a pas non plus beaucoup d'incitation à le faire. Dans les documents juridiques d'un procès de 2021 entre Epic Games et Apple, un dirigeant d'Apple a déclaré que « le déplacement d'iMessage vers Android nous fera plus de mal qu'il ne nous aidera ».Datant de 2008, RCS pourrait manquer de beaucoup d'éléments auquel vous vous attendez d'une norme de messagerie moderne. Tout d'abord, en tant que norme, RCS est la messagerie de l'opérateur, de sorte que les messages sont transmis à un seul numéro de téléphone de l'opérateur, plutôt qu'à plusieurs appareils via Internet, comme on s'attendrait à ce qu'un service moderne fonctionne. En standard, il n'y a pas de chiffrement. Google a essayé de faire les louanges des fonctionnalités sur la spécification RCS vieillissante, mais si vous considérez ces éléments comme faisant partie de l'argumentaire de vente RCS, ce que Google fait, cela ressemble plus à vous vendre « le fork propriétaire de RCS de Google ». Google aimerait vraiment qu'Apple intègre son fork RCS propriétaire dans iMessage.Soit dit en passant, la version de RCS de Google, celle promue sur le site Web avec des fonctionnalités exclusives à Google telles que le chiffrement facultatif, est définitivement propriétaire. Si cela est censé être une norme, il n'y a aucun moyen pour un tiers d'utiliser les API RCS de Google pour le moment. Certaines applications de messagerie, comme Beeper, ont demandé à Google d'intégrer RCS et on leur a dit qu'il n'y avait pas d'API RCS publique et qu'il n'était pas prévu d'en créer une. Google a déjà une API RCS, mais seul Samsung est autorisé à l'utiliser, car Samsung a signé une sorte d'accord de partenariat.Si vous souhaitez implémenter RCS, vous devrez faire passer les messages via un type de service, et qui fournit ce serveur*? Ce sera probablement Google. Google a acheté Jibe, le principal fournisseur de serveurs RCS, en 2015. Aujourd'hui, il a tout un argumentaire de vente sur la façon dont Google Jibe peut « aider les opérateurs à faire évoluer rapidement les services RCS, à itérer en cycles courts et à bénéficier immédiatement des améliorations ». Ainsi, l'argument pour Apple d'adopter RCS n'est pas seulement cette absurdité de bien public sur l'amélioration des textes avec les utilisateurs d'Android ; il s'agit également de faire passer les messages d'Apple via les serveurs de Google. Google profite à la fois des frais de serveur et de l'acquisition de données.Sources : Google, Android Quelle lecture faites-vous de la situation ? Pour ou contre l'utilisation du protocole RCS par Apple ? Dans quelle mesure ?Les arguments de Google vous semblent-ils fondés ? En quoi ?Que pensez-vous de cette stratégie dans la mise à jour de Google Messages ?