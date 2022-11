Google condamné par la FTC à payer 9,4 Ms $ parce qu'il a payé des influenceurs pour dire qu'ils aimaient le Pixel 4 alors qu'ils ne l'ont jamais utilisé

Communiqué de la FTC

interdisent à Google de faire de fausses déclarations sur le fait qu'une personne donnant un avis [endorser] a possédé ou utilisé, ou [de faire de fausses déclarations] sur son expérience avec, certains produits ;

interdisent à iHeartMedia de déformer qu'une personne donnant un avis [endorser] a possédé ou utilisé, ou [de faire de fausses déclarations] sur son expérience avec, tout produit ou service de consommation ;

exigent que Google et iHeartMedia distribuent l'ordonnance à certaines personnes, déposent des rapports de conformité auprès de la Commission et conservent des enregistrements pour permettre à la FTC de s'assurer de la conformité.

Google va payer 392 Mns $ pour régler des accusations de 40 États concernant l'historique de localisation

Dans les publicités de Google, des personnalités à l'antenne ont raconté à quel point elles aimaient le Pixel 4, mais, pour citer le communiqué de presse de la FTC, « les personnalités à l'antenne n'ont pas reçu de Pixel 4 avant d'enregistrer et de diffuser la majorité des publicités et ne possédait donc pas ou n'utilisait pas régulièrement les téléphones ». Par conséquent, les affirmations à la première personne faites dans les publicités, telles que « c'est mon appareil photo de téléphone préféré, en particulier dans des conditions de faible luminosité, grâce au mode Night Sight », « j'ai pris des photos de tout en studio » et « c'est aussi formidable pour m'aider à faire des choses, grâce au nouvel assistant Google à commande vocale qui peut gérer plusieurs tâches à la fois », ne peuvent pas être vraies.Il semble que tout se serait bien passé si ces publicités n'étaient pas à la première personne. La procureure générale du Massachusetts, Maura Healey, explique : « Il est de bon sens que les gens accordent plus d'importance aux expériences de première main. Les consommateurs s'attendent à ce que les publicités à la radio soient véridiques et transparentes sur les produits, et non trompeuses avec de fausses mentions. Le règlement d'aujourd'hui tient Google et iHeart responsables de cette campagne publicitaire trompeuse et garantit le respect des lois nationales et fédérales à l'avenir ».Google et iHeartMedia ont convenu de régler le procès à hauteur de 9,4 millions de dollars. La nouvelle arrive alors que les régulateurs fédéraux examinent de plus près la réglementation concernant les grandes technologies, y compris un règlement de 400 millions de dollars de Google pour le suivi des données et un examen accru des pratiques monopolistiques potentielles.« Nous sommes ravis de résoudre ce problème », a déclaré le porte-parole de Google, José Castañeda, dans un communiqué. « Nous prenons au sérieux la conformité aux lois sur la publicité et avons mis en place des processus conçus pour nous assurer que nous respectons les réglementations et les normes de l'industrie en vigueur ».Les ordonnances proposées réglant les frais de la FTC sont conçues pour remédier au comportement prétendument illégal de Google et d'iHeartMedia. Entre autres, ils :Cette action s'appuie sur le travail de la FTC pour lutter contre les faux témoignages, les fausses critiques et autres recommandations trompeuses, notamment en défiant le détaillant de mode en ligne Fashion Nova pour sa pratique passée de suppression des critiques négatives, mettant plus de 700 spécialistes du marketing en garde contre les fausses critiques et autres avis trompeurs, sollicitant des commentaires du public sur les mises à jour proposées des guides d'approbation et publiant des conseils commerciaux sur la gestion des avis en ligne pour les spécialistes du marketing et les plateformes.Plus tôt ce mois-ci, Google a été condamné dans une autre affaire. L'entreprise a accepté de payer 391,5 millions de dollars pour régler les accusations portées par 40 procureurs généraux. Ils ont accusé l'entreprise d'avoir induit les utilisateurs en erreur en leur faisant croire qu'ils avaient désactivé le suivi de la localisation dans leurs paramètres, mais Google a continué à collecter des informations sur leurs mouvements. Dans le cadre du règlement, Google a accepté « d'améliorer considérablement » ses informations sur le suivi de la localisation et les contrôles des utilisateurs à partir de l'année prochaine.Les paramètres de l'historique des positions de Google lui ont causé des problèmes avec plusieurs organismes de réglementation. L'action a commencé après qu'un article de 2018 a souligné que la case à cocher « Historique des positions » ne contrôlait pas tout l'historique de localisation de Google sur l'ensemble de votre compte et que de nombreuses fonctionnalités de suivi de la localisation étaient gardées activées sous une deuxième case à cocher appelée « Activité sur le Web et les applications ». Les consommateurs peuvent désactiver la case à cocher « Historique des positions » en pensant qu'elle a arrêté tout suivi de localisation Google, mais ce n'était en fait que pour une seule fonctionnalité Google Maps. Google a perdu une affaire en Australie à propos de ce paramètre en 2021 et a récemment réglé un procès distinct avec l'Arizona pour 85 millions de dollars. Quelques autres États ont encore des poursuites en cours.Une coalition de procureurs généraux de l'Oregon, de New York, de la Floride, du Nebraska et d'autres États allèguent que de 2014 à 2019, Google a induit les utilisateurs en erreur en leur faisant croire que leur emplacement avait été désactivé, mais l'entreprise a ensuite utilisé ces informations pour vendre des publicités personnalisées.« Pendant des années, Google a donné la priorité au profit plutôt qu'à la vie privée de ses utilisateurs », a déclaré la procureure générale Rosenblum. « Ils ont été rusés et trompeurs. Les consommateurs pensaient qu'ils avaient désactivé leurs fonctionnalités de localisation sur Google, mais l'entreprise a continué à enregistrer secrètement leurs déplacements et à utiliser ces informations pour les annonceurs ».Les données de localisation sont un élément clef de l'activité de publicité numérique de Google. Google utilise les données personnelles et comportementales qu'il collecte pour créer des profils d'utilisateurs détaillés et cibler les annonces. En fait, les données de localisation comptent parmi les informations personnelles les plus sensibles et les plus précieuses que Google collecte. Même une quantité limitée de données de localisation peut révéler l'identité et les routines d'une personne et peut être utilisée pour déduire des détails personnels.« La protection de la vie privée des consommateurs est l'une des principales priorités de mon bureau. C'est pourquoi il est si important pour moi que l'Oregon ait joué un rôle clef dans ce règlement. Tant que nous n'aurons pas de lois complètes sur la protection de la vie privée, les entreprises continueront de compiler de grandes quantités de nos données personnelles à des fins de marketing avec peu de contrôles », a poursuivi Rosenblum.Les procureurs généraux ont constaté que Google avait enfreint les lois nationales sur la protection des consommateurs en trompant les consommateurs sur ses pratiques de suivi de la localisation depuis au moins 2014. Plus précisément, Google a confondu ses utilisateurs quant à la mesure dans laquelle ils pouvaient limiter le suivi de la localisation de Google en ajustant les paramètres de leur compte et de leur appareil.Source : FTC Êtes-vous surpris d'apprendre que Google ait eu recours à ces pratiques ?Que pensez-vous de l'amende infligée à Google ainsi que des décisions qui l'accompagnent ?