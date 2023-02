En tant que système d'exploitation mobile, Android s'efforce d'être un système d'exploitation léger pour pouvoir fonctionner sur une grande variété de smartphones. La première version du système d'exploitation a dû se glisser dans le T-Mobile G1, avec seulement 256 Mo de stockage interne pour Android et toutes vos applications, et depuis lors, l'idée est d'utiliser le moins de ressources possible. À moins que vous n'ayez le dernier smartphone Samsung (le Galaxy S23, Galaxy S23+ ou Galaxy S23 Ultra qui ont été lancés récemment), où Android occupe un espace démesuré sur le stockage interne, soit une incroyable capacité de stockage de 60 Go.L'une des caractéristiques phares de la série Galaxy S23 est qu'à l'exception du modèle de base, vous disposez d'un minimum de 256 Go de stockages. Cela s'explique par le fait que Samsung utilise le stockage UFS 4.0 sur la gamme Galaxy S23 et que les puces UFS 4.0 commencent à 256 Go de stockage. C'est pourquoi le Galaxy S23 de 128 Go utilise l'ancienne norme UFS 3.1 au lieu de l'UFS 4.0. Mais, quelle que soit la quantité de stockage interne dont dispose votre nouveau Galaxy S23, elle est dévorée le système d'exploitation. Plusieurs utilisateurs signalent que le téléphone utilise environ 60 Go pour la partition système dès sa sortie de la boîte.Par conséquent, si vous avez un téléphone de 128 Go, cela représente près de la moitié de votre espace de stockage interne pour le système d'exploitation Android et les applications intégrées. À titre de comparaison, c'est quatre fois la taille de la partition système normale du Pixel 7 Pro, qui est de 15 Go. En outre, c'est la taille de deux installations de Windows 11, côte à côte. Que peut bien mettre Samsung là-dedans ? Selon certains analystes, il est possible de faire quelques suppositions sur la raison pour laquelle les choses sont si grandes. Tout d'abord, certains rappellent que Samsung est connu pour avoir une division logicielle de mauvaise qualité.Samsung a tendance à tout changer dans Android juste pour le plaisir du changement, et il est difficile d'imaginer que ces changements sont très bons. Deuxièmement, Samsung peut vouloir donner l'impression d'avoir son propre écosystème différent de celui de son rival Google, et pour ce faire, elle clone chaque application Google fournie avec ses appareils. Samsung est contractuellement obligé d'inclure les applications Google, donc vous obtenez à la fois les versions Google et Samsung. Cela signifie deux boutiques d'applications, deux navigateurs, deux assistants vocaux, deux applications de messagerie texte, deux applications de clavier, etc.Toutes ces applications sont ajoutées à la partition du système et sont souvent impossibles à retirer. En outre, les analystes révèlent également que contrairement aux systèmes d'exploitation propres que vous obtiendriez de Google ou d'Apple, le géant sud-coréen vend de l'espace dans ses appareils au plus offrant via des logiciels de pacotille préinstallés. Une entreprise comme Facebook achètera un emplacement sur la partition système de Samsung, où elle pourra obtenir des autorisations système plus intrusives qui ne sont pas accordées aux applications de la boutique d'applications, ce qui lui permettra d'espionner plus efficacement les utilisateurs.Cette découverte déclenche également un débat autour de la fonction A/B Seamless Updates d'Android. Les appareils prenant en charge les mises à jour transparentes ont deux partitions système et les nouvelles mises à jour logicielles sont installées sur la partition qui n'est pas utilisée, après quoi, ces appareils redémarrent dans la partition nouvellement mise à jour, ce qui réduit le temps nécessaire à l'installation des mises à jour. Mais Samsung semble être le seul grand fabricant de téléphones Android qui n'utilise pas cette fonction. C'est donc étrange que Samsung ait besoin d'autant de mémoire rien que pour les logiciels préchargés sur le téléphone.La capture d'écran ci-dessus montre la répartition de l'espace de stockage interne d'un Galaxy S23 Ultra en Inde (à gauche) et d'un autre aux Pays-Bas (remarquez que la variante indienne utilise beaucoup moins d'espace pour le système). Pour ceux qui se posent la question, il ne s'agit pas exactement d'une nouveauté exclusive à la série Galaxy S23. Votre appareil Galaxy S22 peut également utiliser plus de 30 Go d'espace de stockage pour les données système. Le moyen le plus simple de vérifier l'espace occupé par le système d'exploitation est de passer par le menude votre téléphone.Par défaut, l'espace déclaré comme étant utilisé par les fichiers système inclut toutes vos applications tierces, mais vous pouvez vérifier l'espace réel utilisé par les fichiers système en appuyant sur l'icône "i" à côté de, en appuyant sur, et en activant le commutateur à côté desur l'écran suivant. La partition du système peut s'agrandir au fil du temps, donc les 60 Go ne feront que s'agrandir au fur et à mesure des mises à jour.Comme toujours, Samsung est heureux d'ajouter du matériel au problème, et alors que le modèle de base de 128 Go pourrait commencer à se sentir à l'étroit, le Galaxy S23 Ultra a beaucoup de place pour d'autres applications préchargées, avec des tailles allant jusqu'à 1 To.Quel est votre avis sur le sujet ?