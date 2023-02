Aujourd'hui, nous publions la première Developper Preview d'Android 14 et vos commentaires sur ces Preview sont essentiels pour améliorer Android pour tous. Android 14 poursuit notre travail pour améliorer votre productivité en tant que développeurs, ainsi que des améliorations des performances, de la confidentialité, de la sécurité et de la personnalisation des utilisateurs. Cette préversion n'est que le début, et nous aurons beaucoup plus à partager au fur et à mesure que nous avancerons dans le cycle de publication. Aujourd'hui, nous publions la première Developper Preview d'Android 14 et vos commentaires sur ces Preview sont essentiels pour améliorer Android pour tous. Android 14 poursuit notre travail pour améliorer votre productivité en tant que développeurs, ainsi que des améliorations des performances, de la confidentialité, de la sécurité et de la personnalisation des utilisateurs. Cette préversion n'est que le début, et nous aurons beaucoup plus à partager au fur et à mesure que nous avancerons dans le cycle de publication.

Applications installées en arrières plan

L'installation des applications trop anciennes sera bloquée

Target SDK

Minimum SDK

Envoyé par Dave Burke Envoyé par Les logiciels malveillants ciblent souvent les anciens niveaux d'API pour contourner les protections de sécurité et de confidentialité qui ont été introduites dans les nouvelles versions d'Android. Pour se protéger contre cela, à partir d'Android 14, les applications avec une targetSdkVersion inférieure à 23 ne peuvent pas être installées. Cette version spécifique a été choisie car certaines applications malveillantes utilisent une targetSdkVersion niveau 22 pour éviter d'être soumises au modèle d'autorisation d'exécution introduit en 2015 par Android 6.0 (API niveau 23).



Sur les appareils mis à niveau vers Android 14, toutes les applications avec une targetSdkVersion inférieure à 23 resteront installées.

Autorisations

Clonage d'applications

Appareils à deux puces

Nouvelles options de personnalisation et d’accessibilité

localeConfig

LocaleManager.setOverrideLocaleConfig

LocaleManager.getApplicationLocales

SelectFormat

ICU

Conclusion

La prochaine version tant attendue du système d'exploitation Android va monter la barre avec un large éventail de fonctionnalités.Dave Burke, VP of Engineering, s'est chargé d'annoncer la disponibilité de la préversion :Android 14 apportera une multitude de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux utilisateurs de gérer la quantité de bloatware qui se trouve dans leurs appareils. Un problème qui a rendu difficile la résolution des bloatwares est l'absence de définition précise de ce qu'est réellement un bloatware.Android 14 semble définir toute application qui fonctionne en secret en arrière-plan comme une forme de bloatware. Il sera livré avec un contrôle d'installation en arrière-plan qui permettra aux utilisateurs de voir beaucoup plus facilement quelles formes de bloatware sont actives sur leurs appareils, ce qui n'aurait pas été le cas autrement.À mesure qu'Android évolue au fil des ans, de nouvelles API et des restrictions accrues en matière de sécurité, de confidentialité ou de traitement en arrière-plan pourraient casser les anciennes applications, mais le système de rétrocompatibilité d'Android permet à ces anciennes applications de s'exécuter. Les applications peuvent déclarer la dernière version d'Android qu'elles prennent en charge via un indicateurPour éviter que les anciennes applications ne se cassent, les nouvelles fonctionnalités et restrictions d'applications dans, par exemple, Android 12 ne s'appliquent qu'aux applications qui ciblent Android 12 au minimum (les versions supérieures étant donc comprises). Les applications plus anciennes continueront de fonctionner avec l'ancien ensemble de restrictions auxquelles elles sont habituées. Toutefois, un paramètre différent, appelé, détermine si une nouvelle application peut s'exécuter sur un ancien système d'exploitation Android.Le système fonctionne très bien pour les développeurs honnêtes, mais si vous créez un logiciel malveillant, il est facile de cibler une très ancienne version d'Android. Bien que vous ayez accès à moins de fonctionnalités, vous serez également soumis à moins de restrictions de sécurité et de confidentialité.Pour la première fois, Android 14 comblera cette lacune des logiciels malveillants en refusant simplement d'installer des applications trop anciennes. Le point de coupure est suffisamment généreux pour ne causer de problèmes à personne ; toute application ciblant Android 6.0 (qui a plus de 8 ans) ou toute version antérieure sera bloquée. Google explique avoir choisi Android 6 parce que c'est la version qui a introduit les autorisations d'exécution, les cases d'autorisation/refus qui s'affichent pour demander des choses comme l'accès à la caméra. De plus, « certaines applications malveillantes utilisent une targetSdkVersion de [Android 5.1] pour éviter d'être soumises au modèle d'autorisation d'exécution introduit en 2015 par Android 6.0 », a expliqué Google.Les utilisateurs qui ne téléchargent pas d'applications en dehors de Play Store n'ont probablement pas vu d'application Android 6.0 depuis des années (les applications ne sont certainement pas disponibles sur le Play Store). Le Play Store a mis en place des niveaux de SDK cibles minimaux mobiles en 2018, nécessitant des applications nouvelles et mises à jour pour cibler une version Android d'un an ou plus récente. Ainsi, en 2018, la version minimale du SDK que le Play Store accepterait était Android 8.0, et comme elle augmente chaque année, le niveau minimum est aujourd'hui Android 12.Le système d'exploitation portera également la sécurité et la confidentialité à un tout autre niveau, en particulier en sévissant contre l'abus des autorisations sur les appareils Android.Avec la dernière version d'Android, toute application qui souhaite accéder à d'autres parties du téléphone devra expliquer pourquoi elle a besoin de cet accès en premier lieu. De plus, les applications autorisées n'auront qu'une capacité très limitée à échanger des données entre les fonctionnalités du téléphone, et toutes les données qu'elles téléchargeront seront en mode lecture seule.Cette mise à niveau de sécurité est utile car c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement empêcher les applications d'utiliser à mauvais escient les autorisations qui leur ont été accordées. Google est clairement conscient des nombreuses façons dont de telles choses peuvent mal tourner, et c'est un signe encourageant que le mastodonte de la technologie est prêt à faire de tels bonds en avant afin de rendre les choses au moins un peu meilleures qu'elles ne le sont actuellement.La facilité d'utilisation est une autre priorité pour Google en ce qui concerne Android 14. L'une des fonctionnalités qui pourrait s'avérer exceptionnellement populaire pour les utilisateurs d'Android sera celle qui leur permettra de cloner des applications.Cela leur permettra d'avoir deux versions d'une application sur leur téléphone et ils pourront donc utiliser deux comptes distincts sur la même plateforme. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les utilisateurs de WhatsApp, mais plusieurs autres applications seraient également améliorées grâce à la fonctionnalité de clonage d'applications.Google a donc prévu d’intégrer cette option nativement dans Android 14, comme le suggère la présence de certains menus dans les paramètres des applications. Cependant, comme c’est déjà le cas pour les constructeurs qui proposent une telle option, Google empêchera certaines applications d’être dupliquées. Google a donc prévu de bloquer le clonage d’un certain nombre de ses applications. Parmi celles-ci, on retrouve Android Auto, Chrome, Gmail, Contacts, Calendrier, YouTube, YouTube Music, ou encore Google Maps.Il existe déjà d'innombrables téléphones double SIM, mais la sélection d'un réseau peut avoir tendance à être un véritable cauchemar. Tout cela pourrait changer. En effet, avec Android 14, les utilisateurs ont désormais la possibilité de basculer automatiquement vers le réseau le plus optimal : dans les paramètres de carte SIM de l’appareil, une nouvelle option pourra être activée pour indiquer à votre smartphone d’utiliser automatiquement le réseau de la seconde carte SIM si celle-ci offre de meilleures performances de connexion. Cela vaudrait autant pour l’accès à Internet que pour les appels.À partir d'Android 14, les utilisateurs pourront augmenter leur police à 200%. Auparavant, l'échelle de taille de police maximale sur les appareils Pixel était de 130%.Pour atténuer les problèmes où le texte devient trop volumineux, à partir d'Android 14, une courbe de mise à l'échelle des polices non linéaire est automatiquement appliquée. Cela garantit que le texte qui est déjà suffisamment grand n'augmente pas au même rythme que le texte plus petit.Dans Android 14, vous devez tester l'interface utilisateur de votre application avec la taille de police maximale à l'aide de l'option Taille de police dans les paramètres Accessibilité > Taille d'affichage et texte. Assurez-vous que le paramètre de grande taille de texte ajusté est reflété dans l'interface utilisateur et qu'il n'entraîne pas la coupure du texte.Vous pouvez mettre à jour dynamiquement lade votre application avecpour personnaliser l'ensemble des langues affichées dans la liste des langues par application dans les paramètres Android. Cela vous permet de personnaliser la liste des langues par région, d'exécuter des expériences A/B et de fournir des paramètres régionaux mis à jour si votre application utilise des poussées de localisation côté serveur.Les IME peuvent désormais utiliserpour connaître la langue de l'interface utilisateur de l'application actuelle afin de mettre à jour la langue du clavier.L'API d'infection grammaticale vous permet d'ajouter plus facilement la prise en charge des utilisateurs qui parlent des langues qui ont un genre grammatical. Par exemple,Masculin*: « Vous êtes abonné à... »Féminin : « Vous êtes abonnée à… »Neutre : «*Abonnement à… activé*»Le genre grammatical est inhérent à la langue et ne peut pas être facilement contourné dans certaines langues non anglaises. Cette nouvelle API réduit l'effort pour prendre en charge le sexe du spectateur (qui regarde l'interface utilisateur, pas de qui on parle) par rapport à l'utilisation dudansqui doit être appliqué par chaîne.Pour afficher des traductions personnalisées, il vous suffit d'ajouter des traductions fléchies pour chaque genre grammatical pour les langues impactées et d'intégrer l'API.Dans l'ensemble, toutes ces mises à jour semblent intéressantes. Google essaie clairement de faire avancer Android avec la 14version du système d'exploitation, et il sera intéressant de voir à quoi ressembleront les taux d'adoption.Il est difficile d'en dire trop sur les fonctionnalités restantes. La documentation n'est pas en ligne et nous n'avons qu'un vague article de blog comme point de départ. Il y a de nombreux changements impliquant « la rationalisation du travail d'arrière-plan », Google disant qu'il veut être « plus avisé sur la façon dont les services de premier plan doivent être utilisés, en les réservant uniquement aux tâches les plus prioritaires pour l'utilisateur afin qu'Android puisse améliorer la consommation de ressources et la durée de vie de la batterie ».Android est en cours de mise à jour vers OpenJDK 17, et bien que ce soit toujours un travail en cours, Google dit qu'il « travaille dur pour activer pleinement les fonctionnalités du langage Java 17 dans les prochaines préversions pour les développeurs ». Fait intéressant, la société prévoit de rétroporter ce travail sur les anciennes versions d'Android via le module Android RunTime de Project Mainline. Google indique que « plus de 600 millions d'appareils sont activés pour recevoir les dernières mises à jour d'Android Runtime (ART) ». ART est devenu un module Mainline pouvant être mis à jour dans Android 12.Source : Android Quelles sont les fonctionnalités qui vous intéressent le plus ?