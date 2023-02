Google annonce l'arrivée de Privacy Sandbox sur certains téléphones Android 13





Comment fonctionne le paramètre Privacy Sandbox de Google sur Android ?

Apple App Tracking Transparency vs. Android Privacy Sandbox

Apple a fait exploser le marché de la publicité en 2020 lorsqu'elle a rendu le suivi "opt-in" sur iOS, ce qui a eu un véritable impact sur les entreprises telles Facebook et leurs modèles économiques. Depuis lors, Google - le plus grand annonceur au monde - a mis du temps à déployer sa solution pour Android et Chrome. L'idée proposée par Google s'appelle "Privacy Sandbox", ce qui semble être une bonne chose, mais il s'agit en réalité d'un nouveau système de suivi pour Android et Chrome. Ce n'est qu'une fois que ce système sera opérationnel que Google déclarera qu'il commencera à bloquer les méthodes de suivi existantes, comme les cookies tiers.Sur Android, Privacy Sandbox est un ensemble d'outils visant à créer une nouvelle norme sur la façon dont les annonceurs et les sites Web accèdent aux informations sur les consommateurs sans compromettre la vie privée des utilisateurs. Les appareils Android se voient actuellement attribuer un identifiant (Android Advertising ID) unique et réinitialisable par l'utilisateur, qui est utilisé pour suivre le comportement des utilisateurs et établir un profil publicitaire personnel pouvant être utilisé par les développeurs d'applications. Privacy Sandbox vise à remplacer cet identifiant publicitaire par des API qui, selon la firme de Mountain View, préservent la vie privée.Google affirme que ces API limiteront le partage des données de l'utilisateur avec des tiers et supprimeront les identifiants interapplications, tout en permettant la diffusion d'annonces personnalisée. Privacy Sandbox suit les utilisateurs par groupes d'intérêt plutôt qu'individuellement, ce qui, selon Google, constitue une amélioration de la confidentialité. Ainsi, Android établira bientôt votre profil publicitaire, et l'interface utilisateur vous permettra de bloquer les "centres d'intérêt" pour lesquels vous ne voulez pas voir de publicité. Google note en outre qu'il existe un bouton d'arrêt et une liste d'applications qui se branchent sur le nouveau système de suivi.« La version bêta de Privacy Sandbox fournit de nouvelles API qui sont conçues avec la confidentialité au cœur, et n'utilisent pas d'identifiants qui peuvent suivre votre activité à travers les applications et les sites Web. Les applications qui choisissent de participer à la bêta peuvent utiliser ces API pour vous montrer des annonces pertinentes et mesurer leur efficacité », a déclaré Anthony Chavez, vice-président de Google pour Privacy Sandbox. La version bêta sera d'abord déployée sur un petit nombre d'appareils Android 13 et sera étendue au fil du temps. Vous recevrez une notification si vous êtes sélectionné, avec la possibilité d'accepter ou de refuser.À l'heure actuelle, tous ceux qui veulent avoir vos données peuvent se les approprier, mais Privacy Sandbox pour Android change cela. En quelque sorte. Avec Privacy Sandbox pour Android, le système d'exploitation de votre téléphone va continuer à vous suivre. Mais les données collectées resteront sur votre appareil. Personne n'en obtient jamais une copie, pas même Google. Au lieu de cela, votre téléphone analysera les données qu'il collecte et fera des choses comme vous classer dans diverses catégories d'intérêt - par exemple "fan de sport", "type qui aime les chemises bleues", "fan et dresseur de chiens" ou "lecteur assidu de developpez.com".Les entreprises peuvent exploiter ces données pour toutes les petites actions publicitaires qu'elles aiment faire, mais elles ne voient pas les données sous-jacentes. En d'autres termes, vous serez toujours exploité à des fins de publicité ciblée, mais moins d'informations vous concernant circuleront dans le processus. L'avantage pour les utilisateurs est que les entreprises auront plus de mal à savoir tout ce que vous faites sur les applications et les sites Web qui ne leur appartiennent pas. À première vue, l'on est tenté de dire qu'il s'agit d'une initiative importante et risquée pour Google, qui apporte ces changements sans se donner un avantage concurrentiel.Cependant, Privacy Sandbox est juste plus de collecte de données. Il est également important de noter que la fonctionnalité ne va pas arrêter complètement le flux de données. D'autres entreprises travaillent sur de nombreux autres moyens de vous suivre à la trace qui permettront de contourner les mesures de protection de la vie privée prévues par Google. Ce qui serait mieux, c'est que les entreprises arrêtent tout simplement de vous suivre. Mais Google, qui a gagné 283 milliards de dollars en vous suivant l'année dernière, ne va pas faire ça. Il est très peu probable que Google s'avance sur ce terrain au détriment de ces centaines de milliards de dollars.Certains annonceurs soutiennent la nouvelle fonctionnalité de Google pour Android. « Privacy Sandbox est une victoire pour les utilisateurs d'Android à plusieurs égards importants. D'une certaine manière, Google, en tant qu'entreprise, perd l'accès aux informations personnelles des utilisateurs grâce à Privacy Sandbox, car beaucoup moins d'informations sont transmises au vaisseau mère », a déclaré Paul Bannister, directeur de la stratégie de la société de technologie publicitaire Cafe Media. Selon Bannister, il faut faire la distinction entre ce que sait Google, l'entreprise, et ce que sait Google, le système d'exploitation de votre téléphone.Apple - qui se présente comme un fervent défenseur de la vie privée, même s'il faut le prendre avec des pincettes, a été la première à déployer une fonctionnalité, App Tracking Transparency, pour limiter le suivi sur les appareils iOS. Si vous êtes un utilisateur d'iPhone, vous avez déjà vu vos applications vous supplier de leur donner la permission de vous suivre, par exemple les applications Facebook et Instagram. Le paramètre d'Apple est beaucoup plus puissant, dans un sens. Si vous dites non, vos applications ne sont tout simplement pas censées vous suivre, point final, et Apple n'a pas semblé se préoccuper le moins du monde de savoir qui pourrait en pâtir.Cependant, il faut garder à l'esprit que le lancement de ce paramètre a coïncidé avec les nouvelles ambitions de la marque à la pomme sur le marché de la publicité en ligne. Cela a permis à Apple de gratter quelques pourcentages de parts de marché au détriment de ses concurrents. Les recherches ont montré qu'Apple continue à effectuer son propre suivi, même lorsqu'elle promet de ne pas le faire, et la société a créé des paramètres de confidentialité entièrement distincts pour ses propres applications, avec un langage beaucoup plus doux. Apple a lancé sa fonctionnalité en 2020 et a bouleversé les activités de Meta (Facebook) et d'autres entreprises.Google a adopté une approche beaucoup plus douce. La même année, Google a annoncé qu'il allait supprimer le cookie tiers, principal moyen utilisé par les entreprises (y compris Google) pour espionner tout ce que vous faites sur Internet. Cependant, Google a promis de remplacer ces cookies par quelque chose qui permettrait aux entreprises d'exploiter les données pour gagner beaucoup plus d'argent. Google a d'abord lancé Privacy Sandbox pour son navigateur Chrome, qui est le navigateur le plus utilisé dans le monde avec une part de marché de 65,4 %. La version bêta de Privacy Sandbox vient d'être lancée pour les appareils Android.Enfin de compte, Apple semble avoir coupé l'herbe sous le pied des entreprises publicitaires et a créé une porte dérobée pour sa propre régie publicitaire. L'activité publicitaire d'Apple a connu une croissance considérable au cours des derniers mois. De son côté, Google semble avoir tout simplement trouvé le moyen de cacher les données personnelles des utilisateurs à la vue de tout le monde, y compris pour elle. En revanche, le nouveau système améliore le profilage et collectera beaucoup plus de données afin de permettre à Google de continuer à gagner des centaines de milliards de dollars chaque année grâce à la publicité ciblée.Source : Google Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la fonction Privacy Sandbox sur Android ?Selon vous, est-ce une avancée en matière de protection de la vie privée ?Selon vous, que représente Android Privacy Sandbox pour les annonceurs et Google ?Que pensez-vous des fonctions Apple App Tracking Transparency et Android Privacy Sandbox ?