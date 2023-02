Les étiquettes de sécurité des données de Google Play Store vous laisseraient croire que ni TikTok ni Twitter ne partagent vos données personnelles avec des tiers. Or, les politiques de confidentialité de ces applications indiquent explicitement qu'elles partagent les informations des utilisateurs avec des annonceurs, des fournisseurs de services Internet, des plateformes et de nombreux autres types d'entreprises. Il s'agit de deux des exemples les plus flagrants découverts par les chercheurs de *Privacy Not Included de Mozilla dans le cadre d'une étude visant à déterminer si les nouvelles étiquettes de sécurité des données du Google Play Store fournissent aux consommateurs des informations précises sur les applications qui collectent, utilisent et partagent des données personnelles.Dans près de 80 % des applications examinées, Mozilla a constaté que les étiquettes étaient fausses ou trompeuses en raison de divergences entre les règles de confidentialité des applications et les informations fournies par les applications sur le formulaire de sécurité des données de Google. Les chercheurs ont conclu que le système n'aide pas les consommateurs à faire des choix plus éclairés sur leur vie privée avant d'acheter ou de télécharger l'une des 2,7 millions d'applications de la boutique.L'étude, intitulée "See No Evil : How Loopholes in the Google Play Store's Data Safety Labels Leave Companies in the Clear and Consumers in the Dark", révèle de graves lacunes dans le formulaire de sécurité des données, qui permettent aux applications de fournir facilement des informations fausses ou trompeuses. Par exemple, Google exempte les applications qui partagent des données avec des « fournisseurs de services » de ses exigences en matière de divulgation, ce qui pose problème en raison de la définition étroite utilisée pour les fournisseurs de services et de la grande quantité de données de consommateurs concernées. Google se décharge de la responsabilité de vérifier la véracité des informations en déclarant que les applications « sont responsables de faire des déclarations complètes et exactes » dans leurs étiquettes de sécurité des données.Dans un communiqué, Google a déclaré : « Ce rapport fait l'amalgame entre les règles de confidentialité de l'ensemble de l'entreprise, qui sont censées couvrir une variété de produits et de services, et les labels individuels de sécurité des données, qui informent les utilisateurs sur les données collectées par une application spécifique. Les notes arbitraires que la Fondation Mozilla a attribuées aux applications ne constituent pas une mesure utile de la sécurité ou de l'exactitude des labels, étant donné la méthodologie défectueuse et le manque d'informations justificatives ».Source : Mozilla Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les résultats de cette étude pertinents ?