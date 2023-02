Caractéristiques et prix

La nouvelle législation européenne sur le "droit de réparation" exige que la technologie dure une décennie

le Parlement a souligné à plusieurs reprises l’importance d’accorder aux consommateurs un droit à la réparation en tant que pilier essentiel du programme en faveur de l’économie circulaire dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, dans la mesure où cela favoriserait une utilisation plus efficace et plus durable des ressources, éviterait ou réduirait la production de déchets et favoriserait une utilisation et une réutilisation à plus long terme des produits ainsi que l’économie du partage, tout en renforçant les droits et le bien-être des consommateurs ;

la lettre d’intention de la Commission sur l’état de l’Union en 2021 a annoncé une proposition législative relative au droit à la réparation comme l’une des initiatives clés pour 2022 et que cette proposition devrait être adoptée en étroite coordination avec les initiatives législatives connexes, telles que l’initiative sur les produits durables et l’initiative visant à donner aux consommateurs les moyens de participer à la transition verte, initiatives qui partagent toutes l’objectif de parvenir à des produits et à des modes de consommation plus durables ;

la Commission a lancé une consultation publique sur la consommation durable de biens et la promotion de la réparation et de la réutilisation ; qu’elle entend proposer une directive modifiant la directive relative aux ventes de biens et envisage de présenter un acte législatif distinct sur le droit à la réparation ;

la directive relative au contenu numérique et la directive relative aux ventes de biens prévoient des dispositifs complets recouvrant des éléments essentiels du droit des contrats à la consommation, tels que les exigences de conformité au contrat et les modes de dédommagement dont disposent les consommateurs en cas de défaut de conformité, notamment des dispositions relatives à la réparation, au remplacement, à la mise en conformité du contenu ou des services numériques, à la réduction de prix et à la résiliation du contrat, ainsi que des règles sur les principales modalités d’exercice de ces recours et sur les garanties commerciales ;

un certain nombre d’obstacles empêchent les consommateurs de recourir à la réparation, notamment l’absence d’informations, le manque d’accès aux pièces de rechange, le défaut de standardisation et d’interopérabilité, ou d’autres obstacles techniques, ainsi que les coûts de la réparation ;

les déchets électroniques sont le flux de déchets qui connaît la croissance la plus rapide au monde, avec plus de 53 millions de tonnes de déchets électroniques rejetés en 2019

Le prochain smartphone à venir de l'icône mobile Nokia est un smartphone que les utilisateurs peuvent réparer eux-mêmes.Le Nokia G22, développé par le fabricant finlandais HMD Global, est un smartphone standard avec un écran de 6,5 pouces et un appareil photo principal de 50 mégapixels.Mais c'est la coque extérieure et l'intérieur du téléphone qui le rendent spécial. Le smartphone comprend un dos en plastique recyclable qui peut être facilement retiré pour remplacer les composants cassés. Armé d'outils et de guides de réparation de la société de défense des réparations matérielles iFixit, un utilisateur peut retirer et remplacer la coque arrière, la batterie, l'écran et le port de charge du téléphone.Le G22, promet le constructeur, doit pouvoir être réparé en quelques minutes, le nombre d'étapes pour les principaux éléments étant censé être divisé par deux. On retient donc qu'il faut 5 min pour remplacer la batterie du G22 à l'aide d'un extracteur de carte SIM, d'un médiator et d'un tournevis 00 (cruciforme), et moins de 20 min pour en remplacer l'écran avec le même outillage standard.Adam Ferguson, responsable du marketing produit chez HMD Global, a déclaré que ce processus coûterait en moyenne 30 % de moins que le remplacement d'un ancien téléphone par un nouveau :« Les gens apprécient les appareils durables et de qualité et ils ne devraient pas avoir à faire de compromis sur le prix pour les obtenir. Le nouveau Nokia G22 est délibérément construit avec une conception réparable afin que vous puissiez le garder encore plus longtemps », a-t-il déclaré.Le Nokia G22, compatible 4G, dispose d'un écran HD (LCD) de 6,52 pouces au taux de rafraîchissement de 90 Hz, sous lequel il faut se contenter de la puce Unisoc T606 (déjà embarqué dans le Nokia G21 lancé l'an dernier). Il embarque 4 Go de mémoire vive et dispose d'un stockage de 64 Go. On retrouve par ailleurs une batterie de 5050 mAh compatible avec une charge à 20 W, un triple module photo (le premier de 50 Mpx avec un grand-angle, et deux capteurs de 2 Mpx chacun dédiés à la macro et à la mesure de la profondeur). L'écran de l'appareil est protégé par du Gorilla Glass 3 et le smartphone répond à la norme IP52, certifiant sa résistance à des éclaboussures seulement.Ben Wood, analyste principal chez CCS Insight, a expliqué que le fait que le smartphone ne réponde qu'à la norme IP52, que certains peuvent voir comme un inconvénient étant donné que cela signifie qu'il n'est pas à l'abri des dégâts provoqués par une immersion dans l'eau, est la norme maximale qui peut être atteinte vu le prix du téléphone.Nokia indique un lancement le 8 mars de son G22 au prix de 180 € en version 4/64 Go, et de 190 € pour son modèle 4/128 Go. Pour rappel, le G21 de 2022 était vendu 169 €. Les pièces de rechange peuvent être achetées individuellement auprès d'iFixit. Pour la batterie, cela coûtera 26 €; pour l'écran, 50 €, et pour le port de charge, 21 €.Aux côtés de plusieurs autres smartphones d'entrée de gamme, HMD a également annoncé qu'il commencerait les premières étapes de la fabrication d'appareils 5G en Europe en 2023. Bien que léger sur les détails, il vise à réduire l'empreinte carbone des appareils vendus localement et à renforcer la sécurité, en commençant par un appareil pour l'industrie soucieuse de la sécurité avant de passer aux appareils grand public.« La marque Nokia a une fière histoire sur le marché européen, et avec cette décision, nous continuons à renforcer notre position en tant que seul grand fournisseur européen de smartphones », a déclaré Jean-François Baril, co-fondateur et directeur général de HMD Global.La démarche de Nokia n'est réservée qu'à un seul modèle et la durabilité logicielle n'est pas au rendez-vous. Il n'est en effet question que de deux mises à jour d'OS majeures et de trois années de correctifs de sécurité mensuels. De plus, l'appareil sort sous Android 12, et non Android 13Les fabricants de smartphones s'efforcent de plus en plus de faire durer les téléphones plus longtemps sous la pression des régulateurs pour rendre les appareils électroniques plus durables.Les législateurs du Parlement européen, par exemple, demandent une législation qui obligerait les fabricants à donner aux utilisateurs le « droit à la réparation ». Le droit à la réparation fait référence à un mouvement parmi les militants des droits des consommateurs pour faciliter la réparation de leurs gadgets par les consommateurs.Le Green New Deal de la Commission européenne vise à faire du bloc une soi-disant économie circulaire d'ici 2050, faisant en sorte que presque tous les biens physiques puissent être réutilisés, réparés, réutilisés ou recyclés pour minimiser les déchets.La réparation des téléphones, en particulier, est devenue plus complexe en raison de la façon dont la batterie et les autres composants sont scellés par de la colle.Apple, qui avait longtemps hésité à modifier ses politiques de réparation, a décidé en novembre 2021 de lancer un programme de réparation en libre-service qui permet aux clients d'acheter des pièces pour réparer leurs propres appareils.Pour mémoire, c'est en novembre 2021 qu'Apple a ouvert les iPhone et Mac aux réparations en libre-servic e. La société prévoyait alors de commencer à vendre des pièces et des outils et à proposer des instructions sur la façon de réparer les produits Apple à la maison, sans avoir à les apporter dans un magasin ou un atelier de réparation tiers.« Créer un meilleur accès aux pièces d'origine Apple donne à nos clients encore plus de choix si une réparation est nécessaire », a déclaré Jeff Williams, directeur de l'exploitation d'Apple. « Au cours des trois dernières années, Apple a presque doublé le nombre de points de service avec accès aux pièces, outils et formations d'origine Apple, et nous proposons désormais une option à ceux qui souhaitent effectuer leurs propres réparations. »En décembre, le fabricant d'iPhone a étendu ce programme à huit pays européens, dont la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni.« Alors que les consommateurs exigent de plus en plus des appareils plus durables et plus durables, la possibilité de réparer les smartphones facilement et à moindre coût deviendra un différenciateur clé sur le marché », a déclaré Ben Wood, analyste principal chez CCS Insight.Environ la moitié des propriétaires de téléphones portables en Europe feraient réparer leur appareil s'il tombait en panne en dehors de la période de garantie, a déclaré Wood, citant les recherches de CSS Insight.Ferguson a déclaré qu'en moyenne, les consommateurs paieraient 30% de moins pour remplacer leurs pièces cassées que pour acheter un nouveau téléphone.Nokia n'est pas la seule marque mobile à développer des smartphones respectueux du climat. La société néerlandaise Fairphone, par exemple, vend une gamme de téléphones qui utilisent des pièces réparables et remplaçables.Autrefois un titan de l'industrie des smartphones, Nokia a depuis pris du recul alors que les géants de l'électronique Samsung et Apple se sont hissés au sommet du classement. L'entreprise est aujourd'hui surtout connue pour ses infrastructures télécoms vendues aux opérateurs.Nokia a vendu son activité mobile à Microsoft pour 5,4 milliards d'euros en 2014. L'unité a ensuite été rachetée par HMD, qui a été formée par des dirigeants de Nokia en Finlande, pour 350 millions de dollars. Nokia empoche une redevance sur chaque téléphone vendu par HMD.HMD a déclaré qu'il prévoyait également de s'approvisionner davantage en composants de ses téléphones en Europe. La société n'a pas précisé où, invoquant des raisons de sécurité. Dans un communiqué de presse, la société a déclaré qu'elle « développait des capacités et des processus pour amener la production d'appareils Nokia 5G en Europe en 2023 ».Cette décision met en évidence un mouvement continu des grandes entreprises technologiques de leurs chaînes d'approvisionnement loin de la Chine et d'autres pays d'Asie de l'Est. Depuis mars 2021 , toutes les entreprises qui vendent des appareils électroménagers tels que des réfrigérateurs, des machines à laver, des sèche-cheveux ou des téléviseurs dans l'Union européenne doivent garantir à leurs clients que ces appareils pourront être réparés pendant une période pouvant aller jusqu'à dix ans. Le droit à la réparation des appareils électroniques fait référence aux législations gouvernementales visant à permettre aux consommateurs de réparer et de modifier leurs propres appareils électroniques. Sans ce droit, le fabricant des appareils peut exiger que le consommateur n'utilise que les services proposés. Le droit à la réparation des appareils électroniques fait partie de l'effort plus large de l'UE visant à réduire l'empreinte écologique des produits manufacturés en les rendant plus durables et plus efficaces sur le plan énergétique. En vertu des nouvelles règles européennes, les fabricants devront garantir la disponibilité des pièces de rechange pendant une période pouvant aller jusqu'à dix ans. Les nouveaux appareils devront également être accompagnés de manuels de réparation et être fabriqués de manière à pouvoir être démontés à l'aide d'outils conventionnels.Le 7 avril 2022, les législateurs européens ont voté en plénière sur une résolution sur le droit à la réparation qui a été présenté et adopté par la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) en mars.Le projet de proposition de résolution citait une enquête d'Eurobaromètre selon laquelle 79 % des citoyens de l’Union estiment que les fabricants devraient être tenus de faciliter la réparation des biens numériques ou le remplacement de leurs pièces détachées ; que 77 % des citoyens de l’Union préfèreraient faire réparer leurs appareils plutôt que les remplacer et que les entreprises de réparation pourraient être une source d’emplois locaux et de savoir-faire spécifique en Europe.À cette fin, la motion met l'accent sur les étiquettes pour indiquer la réparabilité et la durée de vie prévue des produits, l'accès aux pièces et aux installations de réparation, une extension de la responsabilité pour les biens défectueux au-delà de deux ans, et demande à la Commission européenne de « toujours prendre en compte le plus haut niveau de protection et de bien-être des consommateurs ».Le parlement a rappelé que la fabrication de produits conformes, durables et sûrs est un atout essentiel du marché unique de l’Union, qui est bénéfique tant pour les consommateurs que pour les entreprises ; il a invité la Commission à exiger des fabricants qu’ils conçoivent leurs produits de manière à ce qu’ils durent plus longtemps, qu’ils puissent être réparés en toute sécurité et que leurs pièces puissent être facilement accessibles et retirées.Il a également souligné la nécessité de garantir aux utilisateurs finaux et aux prestataires de services de réparation indépendants un meilleur accès aux pièces de rechange et aux manuels d’instructions dans un délai raisonnable et à un coût raisonnable, pendant une période correspondant à la durée de vie prévue du produit.Voici d'autres éléments qui ont été pris en considération par le Parlement :Source : NokiaQue pensez-vous d'un téléphone plus facilement réparable à domicile ?Au nom du droit à la réparation, cette tendance devrait-elle être généralisée ? 