Google Pixel est une marque d'appareils électroniques portables grand public développés par Google et fonctionnant soit avec ChromeOS, soit avec le système d'exploitation Android. La principale gamme de produits Pixel se compose de smartphones fonctionnant sous Android, qui sont produits depuis octobre 2016 en remplacement des anciens Nexus, et dont le Pixel 7 est le modèle actuel. La marque Pixel comprend également des ordinateurs portables et des tablettes, ainsi que plusieurs accessoires, et a été initialement introduite en février 2013 avec le Chromebook Pixel.Google a annoncé la première génération de smartphones Pixel, le Pixel et le Pixel XL, le 4 octobre 2016 lors de l'événement #MadeByGoogle. Google a mis l'accent sur l'appareil photo des deux téléphones, qui s'est classé comme le meilleur appareil photo de smartphone sur DxOMarkMobile avec 90 points jusqu'à ce que HTC sorte le U11, qui a également obtenu 90 points. Cela est dû en grande partie à des optimisations logicielles telles que HDR+.Les utilisateurs peuvent lancer la fonctionnalité Dashcam à partir d’un nouveau raccourci dans la sectionde la page d’accueil. Ils peuvent commencer à enregistrer manuellement ou consulter vos vidéos récentes. Pendant que Dashcam enregistre, votre téléphone reste entièrement utilisable, y compris pour naviguer avec Google Maps. Il est aussi possible d’économiser de la batterie en verrouillant votre écran, et l’enregistrement se poursuivra.Lors de la configuration, il est possible de choisir de faire démarrer les enregistrements automatiquement lorsque l’utilisateur se connecte à un appareil Bluetooth particulier et de les arrêter lorsqu’il se déconnecte. Pour économiser de l’espace de stockage, les enregistrements sont automatiquement supprimés au bout de trois jours, sauf s’ils sont sauvegardés. De plus, l’application indique que les vidéos sont compressées, avec une moyenne de « 30 Mo par minute », et une durée maximale d’enregistrement de 24 heures.Cette fonctionnalité semble être impressionnante et bien pensée et semble prête à être lancée. Utiliser un smartphone comme caméra de bord a également beaucoup de sens, car votre téléphone dispose probablement d’un meilleur appareil photo que certaines caméras embarquées bon marché.Les téléphones Pixel incluent un stockage cloud illimité pour les photos sur Google Photos et, pour les appareils achetés directement auprès de Google, un bootloader déverrouillable. En 2019, un recours collectif concernant les microphones défectueux de certains appareils a permis aux propriétaires de Pixel de réclamer jusqu'à 500 dollars de dédommagement.Le design peu attrayant des Pixel est bien souvent critiqué car il ne rivalise pas avec les iPhones ou les Samsung Galaxy S. Certains critiques affirment aussi que les Pixel ne bénéficient pas d’autant de mises à jour qu’un iPhone, qui peut durer six ans ou plus avec le dernier iOS. On peut regretter également que Google ne propose plus de stockage illimité sur Google Photos avec les Pixel, ce qui limite l’espace disponible pour les photos. Rappelons que les anciens modèles de Pixel ont connu des problèmes techniques, comme des écrans défectueux, des ports de charge endommagés ou des plantages du système. Les Pixel n’offrent pas de stockage extensible, ce qui peut être un frein pour certains utilisateurs.À votre avis, quels sont les risques liés à l’utilisation d’un smartphone comme caméra embarquée, notamment en termes de sécurité, de confidentialité et de responsabilité ?Quels sont selon vous les avantages et les inconvénients des optimisations logicielles telles que HDR+ par rapport aux améliorations matérielles de l’appareil photo ?Quelles pourraient être les alternatives possibles au stockage cloud illimité pour les photos sur Google Photos ?