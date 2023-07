Fairphone est un fabricant de smartphones Android unique en son genre : il propose un téléphone conçu pour être réparé, une assistance logicielle de longue durée et une sélection de pièces détachées disponibles en ligne. Jusque-là, le fabricant néerlandais de produits électroniques s'était principalement concentré sur le marché européen. Cependant, l'entreprise a récemment annoncé la commercialisation de son smartphone Fairphone 4 aux États-Unis, avec quelques réserves. Fairphone lance un programme "pilote américain" pour vendre le Fairphone 4 aux États-Unis en partenariat avec Murena, le principal développeur derrière le fork /e/ d'Android Le Fairphone 4 est un smartphone modulaire, réparable par l'utilisateur et fabriqué à partir de matériaux éthiques. Le Fairphone 4 est un grand pas en avant. Il est tout aussi durable que les trois versions précédentes du téléphone, avec un design modulaire réparable pour lequel Fairphone offre désormais une garantie de cinq ans. Mais le plus important est qu'il ressemble beaucoup plus à un smartphone moderne. Les énormes cadres supérieurs et inférieurs du Fairphone 3 ont été supprimés, et il y a également des commodités modernes comme un indice IP54 pour la résistance à la poussière et à l'eau. Il a lancé pour la première fois en septembre 2021.« Nous savons, d'après les réactions que nous avons reçues, que de nombreuses personnes sont intéressées par le Fairphone aux États-Unis. Cependant, nous nous concentrons actuellement sur le marché européen. Cette collaboration avec /e/ est une excellente occasion pour nous de tester la vente d'appareils sur le marché américain avec un partenaire de longue date et d'en apprendre davantage sur le marché américain », a déclaré Eva Gouwens, PDG de Fairphone, dans un communiqué de presse. Selon le communiqué de presse de Fairphone, le Fairphone 4 devrait déjà être mis en vente aux États-Unis en exclusivité sur le site Web de Murena.Deux configurations sont disponibles : une avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 599 $ ; et l'autre avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 679 $. Le stockage des deux modèles peut être étendu via microSD. Le téléphone présente un design modulaire qui peut être facilement démonté à l'aide d'un tournevis Phillips #00 standard pour remplacer les composants cassés. Le Murena Fairphone 4 sera livré aux clients américains avec un support 5G et double SIM, une batterie amovible de 3905 mAh, un appareil photo principal de 48 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 48 mégapixels et un appareil photo avant de 25 mégapixels.Le Murena Fairphone 4 est également livré avec le système d'exploitation /e/ préinstallé, qui est décrit comme un écosystème mobile axé sur la confidentialité et sans Google pour les personnes qui veulent éviter de transmettre des données au géant de la recherche. L'OS dispose de sa propre boutique d'applications et d'applications Murena Cloud pour la messagerie électronique, le calendrier et le stockage cloud. La boutique met en évidence les notes de confidentialité de chaque application, mais il semble que les applications proviennent toujours du Play Store. Cela dit, Murena affirme qu'elle ne transmet aucune de vos informations à Google.Par ailleurs, Fairphone affirme que T-Mobile et d'autres opérateurs basés sur le réseau de T-Mobile sont les seuls opérateurs américains recommandés pour l'utilisation de l'appareil. Fairphone fournit également une garantie étendue de cinq ans pour le matériel, et /e/OS s'engage de la même manière à corriger les bogues et à prendre en charge les mises à jour de sécurité et de fonctionnalités pendant cinq ans. La version Murena est le seul modèle de Fairphone 4 introduit aux États-Unis, et il n'est pas fait mention de l'arrivée prochaine du modèle basé sur le système d'exploitation Android standard distribué par Google.Pour rappel, le Fairphone 4 est sorti en 2021 avec un SoC Qualcomm Snapdragon 750G, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Comme avant l'époque des téléphones scellés, le dos se détache et la batterie de 3905 mAh est amovible. L'ensemble du téléphone est conçu pour être modulaire avec des pièces réparables, car le réseau de caméras, le haut-parleur, le port USB-C, l'écran et le corps du téléphone sont tous des composants individuels. Normalement, Fairphone vend les pièces sur son site Web pour faciliter les réparations, mais pour les États-Unis, l'entreprise indique que les pièces seront disponibles par l'intermédiaire de Murena.Source : communiqué de presse de Fairphone (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du partenariat entre Fairphone et Murena ?