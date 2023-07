Dans un billet de blogue publié mercredi, Google a déclaré qu'il autoriserait les développeurs à proposer des jeux où les joueurs peuvent acheter, vendre et gagner des actifs numériques tokénisés, dont les jetons non fongibles (NFT). La décision de Google d'autoriser les développeurs à élargir les possibilités d'utilisation des NFT dans leurs jeux sur le Play Store a été accueillie par un soupir de soulagement collectif dans la communauté des actifs numériques. Les investisseurs en NFT considèrent les changements dans la politique du Play Store comme un signe que le marché, qui a connu une chute vertigineuse l'année dernière, n'est pas encore mort.« Nous sommes de retour », a déclaré Kyle McCollom, cofondateur d'une startup de cryptomonnaies basée à Brooklyn, sur Twitter. « Vous pensiez que les NFT étaient morts ? », a écrit Daniel Borovik, créateur de plusieurs collections listées sur OpenSea, la plus grande place de marché en volume pour les NFT. Les NFT ont déjà figuré parmi les actifs numériques les plus prisés de l'industrie des cryptomonnaies, attirant l'attention de célébrités comme Madonna et Justin Bieber. Mais les investisseurs en NFT ont vu pendant des mois les prix de leurs collections chuter drastiquement et l'intérêt pour ce coin coloré du marché des actifs numériques diminuer.Plusieurs causes sont à l'origine de cet effondrement, notamment des escroqueries et le krach du marché des cryptomonnaies qui lui est associé. Ainsi, dans les mois qui ont suivi l'effondrement de la bourse de cryptomonnaies FTX, les actifs numériques les plus étroitement associés à des images caricaturales de singes, dont celles de la collection Bored Ape Yacht Club (BAYC), ont vu leur valeur et leur popularité chuter. Selon le fournisseur de données sur la blockchain CryptoSlam, le volume mensuel des ventes mondiales de NFT a chuté de 38 % le mois dernier par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 653 millions de dollars.Google semble conscient des risques d'escroquerie et affirme que les applications intégrant des actifs numériques tokénisés ne seront que si les développeurs acceptent de respecter des directives spécifiques. « Dans le cadre de la mise à jour des règles, nous exigeons que les applications soient transparentes avec les utilisateurs en ce qui concerne les actifs numériques tokénisés », a déclaré Google dans un billet de blogue annonçant la nouvelle. La nouvelle politique exigera que les développeurs de jeux intégrant des NFT divulguent le statut de ces jeux, en indiquant sur la page de contenu sur le Google Play Store que les jeux sont basés sur la blockchain.Les développeurs de jeux sont autorisés à mettre en œuvre des NFT et d'autres intégrations de cryptomonnaie - à condition que les développeurs n'enfreignent pas la politique de Google en matière de jeux d'argent réel, de jeux et de concours. Les développeurs ne seront pas non plus autorisés à "promouvoir ou glamouriser" toute activité d'échange de cryptomonnaie ou de NFT. Ils pourront offrir des NFT aux joueurs, mais ces actifs ne pourront pas être misés et les concours ne seront pas non plus autorisés. Tout mécanisme de mise ou de pari nécessitera que le développeur réponde aux critères d'éligibilité de Google en matière de jeux d'argent.« Les NFT achetés par les utilisateurs doivent être consommés ou utilisés dans le jeu afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur ou de l'aider à progresser dans le jeu. Les NFT ne doivent pas être utilisés pour parier ou miser en échange de la possibilité de gagner des prix d'une valeur monétaire réelle, y compris d'autres NFT », note Google. Selon les nouvelles règles du Play Store, les développeurs ne seront pas autorisés à vendre des offres groupées de NFT qui ne divulguent pas spécifiquement le contenu et la valeur de l'offre groupée. Google interdit également toutes les applications qui minent de la cryptomonnaie sur les appareils des utilisateurs.Il s'agit là d'une politique plus ancienne qu'il continuera à appliquer. Google continuera toutefois d'autoriser les applications qui permettent aux utilisateurs de gérer à distance les activités de minage de cryptomonnaie sur d'autres appareils, comme les cartes graphiques d'ordinateur. Les directives concernant les jeux basés sur la blockchain se manifesteront par un déploiement progressif. Selon le porte-parole de Google, les changements devraient prendre effet visiblement plus tard cet été. Pour l'instant, Google travaillera avec des développeurs de jeux sélectionnés pour tester et itérer la nouvelle expérience utilisateur pour ces jeux.Si des produits in-app dans les jeux Android ont des NFT correspondants, les développeurs doivent l'indiquer clairement aux utilisateurs. Un représentant de Google a déclaré à Decrypt par courriel que Google autorisera les NFT à déverrouiller le contenu in-app, quel que soit l'endroit où l'utilisateur a acheté le NFT. Il est à noter que le principal concurrent mobile de Google, Apple, n'autorise pas cette pratique. Apple a historiquement adopté une approche plus restrictive à l'égard des NFT et de la cryptomonnaie. Selon les règles de l'App Store d'Apple, les développeurs sont autorisés à intégrer et à vendre des NFT dans les jeux et applications iOS.Mais Apple prélève toujours une commission de 30 % sur chaque vente. Le développeur du jeu "move-to-earn" Stepn propose par exemple des NFT via son application iOS, mais à des prix plus élevés que sur la place de marché en ligne. Google ne mentionne pas ce détail, mais l'entreprise aussi prélevée des commissions sur les achats de NFT. Google et Apple ont tous deux été critiqués par les industries de la cryptomonnaie et du jeu pour les frais élevés qu'ils prélèvent sur les achats dans les applications. Par ailleurs, il est important de préciser que Google dispose d'une stratégie mitigée en matière de blockchain et de cryptomonnaie.Google Play interdit toujours les applications de minage de cryptomonnaie sur sa place de marché, tandis que Google Cloud a fait équipe avec Dapper Labs, le créateur des objets de collection numériques NBA Top Shot, en 2021. Selon le billet de blogue de Google, le développeur de NFL Rivals, Mythical Games, et le géant des forums de discussion Reddit sont deux entreprises qui travaillent avec Google pour affiner et itérer ses politiques sur les NFT. L'annonce est cependant critiquée par certaines personnes qui pensent que Google expose les utilisateurs d'Android à de nouveaux risques en matière d'escroquerie, car elles considèrent les NFT comme tels.Dans l'ensemble, Google a récemment fait preuve d'un changement d'attitude à l'égard du Web3, en autorisant ArDrive Mobile, une application de stockage de données décentralisé, à apparaître dans le magasin en 2022, ainsi qu'en autorisant Axie Infinity : Origins dans certains marchés de Google Play. En outre, Google Cloud a annoncé une initiative en avril 2023 pour aider les développeurs Web3 à accélérer leurs startups. Mais Forester Research affirme que "le Web3 contient les prémices d'un cauchemar dystopique". L'environnement est hautement spéculatif et non réglementé, avec des principes fondamentaux parfois utopiques ou contradictoires.Source : Google Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouvelles règles du Google Play Store en rapport avec les jeux basés sur la blockchain ?S'agit-il d'une bonne nouvelle pour les utilisateurs ? Cela ouvre-t-il la voie à de nouvelles formes d'escroquerie ?Que pensez-vous des critiques à l'égard des NFT, des cryptomonnaies et du Web3 en général ?