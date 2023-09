Pourquoi utiliser un smartphone comme une webcam ?

Comment utiliser un smartphone comme une webcam avec Android 14 ?

Configuration du noyau

CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UVC

adb shell “cat /proc/version”

CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UVC

adb shell "zcat /proc/config.gz | grep 'CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UVC'"

Quels sont les smartphones compatibles avec le support de la webcam dans Android 14 ?

Application Service de webcam

libjni_deviceAsWebcam.so

device_as_webcam

Conclusion

Les plateformes de visioconférence comme Zoom et Google Meet ont explosé en popularité à l’ère du COVID, mais le marché des webcams a eu du mal à suivre le rythme. Les meilleures webcams étaient difficiles à obtenir ou étaient tout simplement trop chères, ce qui a poussé la plupart des gens à se tourner vers des webcams moins chères et plus facilement disponibles ou vers la webcam intégrée de leur ordinateur portable. La caméra de la plupart des smartphones offre une qualité d'image bien meilleure que celle de la grande majorité des webcams. Cependant, de nombreuses personnes ont installé des logiciels tiers sur leurs téléphones pour les transformer en webcams. À partir d’Android 14, il n’est peut-être pas nécessaire d’utiliser une application tierce pour transformer votre smartphone en webcam pour votre PC, car cette fonctionnalité est intégrée au système d’exploitation Android lui-même – bien qu’il y ait un problème.L’utilisation d’un smartphone comme une webcam présente plusieurs avantages par rapport aux webcams intégrées ou externes. Tout d’abord, la qualité vidéo et audio d’un smartphone est souvent supérieure à celle d’une webcam, grâce à des capteurs plus performants, une meilleure stabilisation et un traitement d’image plus avancé. Ensuite, un smartphone offre plus de flexibilité et de créativité, car il peut être placé à différents endroits et angles, et il peut basculer entre les caméras avant et arrière. Enfin, un smartphone permet d’économiser de l’argent et de l’espace, car il évite d’acheter et d’installer une webcam supplémentaire.Le support de la webcam dans Android 14 n’est pas activé par défaut. Pour l’activer, quatre choses sont nécessaires : une configuration du noyau Linux doit être activée, le périphérique UVC doit être configuré, le HAL USB doit être mis à jour, et une nouvelle application système doit être préchargée. Ces étapes sont réservées aux fabricants de smartphones et aux développeurs, et ne sont pas accessibles aux utilisateurs finaux.Une fois que le smartphone est prêt à être utilisé comme une webcam, il suffit de le brancher à un ordinateur via un câble USB. Vous aurez alors la possibilité de changer le mode USB entre transfert de fichiers/Android Auto (MTP), partage de connexion USB (NCM), MIDI ou PTP. Sous Android 14, cependant, une nouvelle option peut apparaître dans les Préférences USB : la webcam USB. La sélection de cette option fait passer le mode USB en UVC (USB Video Class), à condition que l'appareil le prenne en charge, transformant votre appareil Android en une webcam USB standard que d'autres appareils reconnaîtront, notamment les PC Windows, macOS et Linux, et peut-être même d'autres appareils Android.Le smartphone affichera alors une notification indiquant de configurer la webcam, et en appuyant dessus, il ouvrira une nouvelle application qui permet de prévisualiser et d’ajuster le flux vidéo envoyé à l’ordinateur. Par exemple, il est possible de changer le niveau de zoom, de passer de la caméra avant à la caméra arrière, ou de verrouiller l’écran du smartphone pour économiser la batterie. Le flux vidéo continuera d’être partagé via USB.Sur l’ordinateur, dans des applications comme Discord, Zoom, ou Google Meet, il suffit de choisir l’option “Android Camera” comme source de webcam. Et c’est tout, il n’y a pas de configuration compliquée, c’est du plug and play !La configuration du noyau Linux () est nécessaire pour que l'appareil Android puisse être monté en tant que gadget UVC. Heureusement, de nombreux appareils mis à niveau vers et presque tous les appareils lancés avec Android 14 auront un noyau avec cette configuration activée. En effet, il est activé par défaut sur les versions Generic Kernel Image (GKI) à partir d'Android 12-5.10 et versions ultérieures, et les appareils lancés avec Android 12 ou version ultérieure sur la version 5.10 ou ultérieure du noyau Linux sont requis pour livrer le noyau GKI.Étant donné que les mises à niveau majeures des versions du noyau sont rares dans l’espace Android et que le programme Google Requirements Freeze (GRF) permet aux implémentations des fournisseurs plus anciens d’être toujours certifiables, certains appareils mis à niveau vers Android 14 n’auront pas de noyau prenant en charge la fonction webcam USB. Il est difficile de dresser une liste de ces appareils, donc la meilleure façon de savoir si votre appareil en est capable est de vérifier la version de son noyau et si la configuration est activée.Pour vérifier la version du noyau de votre appareil, exécutez :Cependant, pour vérifier réellement que la configuration du noyau est activée, il est nécessaire d'exécuter une autre commande pour voir si «» apparaît dans config.gz, une copie compressée du fichier de configuration utilisé pour construire le noyau sur l'appareil :Pour l’instant, seuls les smartphones Pixel, à l’exception du Pixel Fold, peuvent bénéficier du support de la webcam dans Android 14, et uniquement s’ils sont sous la version QPR1 Beta 1. Google a publié cette mise à jour pour les Pixel avec de nombreuses corrections et de nouvelles fonctionnalités. Il est possible que Google étende cette fonctionnalité à d’autres smartphones Android dans les prochaines versions d’Android 14, mais cela dépendra aussi de la volonté des fabricants de smartphones de l’implémenter.En attendant, il existe d’autres services disponibles qui permettent d’accomplir le même objectif. Par exemple, Camo Studio est une application gratuite (mais qui appose un filigrane sur la vidéo) qui ne nécessite pas la dernière version d’Android ni de conditions spécifiques au niveau du smartphone. Camo Studio inclut même le son du microphone du smartphone, une fonctionnalité qui n’est pas actuellement offerte par Android 14 QPR13. Il faut cependant un peu plus de configuration (sur le smartphone et sur le PC) pour que tout fonctionne correctement.Malgré cela, la fonctionnalité de webcam d’Android 14 est plutôt simple et efficace. En utilisant le smartphone que vous possédez déjà, vous pouvez améliorer considérablement la qualité de vos futurs appels vidéo, sans coût supplémentaire.Dans la version bêta d'Android 14 QPR1 pour certains appareils Pixel se trouve une nouvelle application système appelée « Webcam Service ». Cette application s'appuie sur une bibliothèque partagée nommée. Cette application et cette bibliothèque devraient être incluses dans la prochaine version du code source d’Android 14.L'application Webcam Service implémente le service « DeviceAsWebcam ». Le service transmet les images de la caméra à un nœud /dev/video à partir duquel les appareils hôtes peuvent lire. La politique SELinux stipule que seuls les processus dans le domaine, c'est-à-dire seule l'application système Webcam Service peut accéder aux nœuds /dev/video. Ainsi, seul le fabricant de l’appareil et aucun tiers peut réellement profiter de la prise en charge native de la webcam USB d’Android 14.Il est bon de voir Google implémenter la fonctionnalité native de webcam USB dans Android. En supposant que l'application Webcam Service soit disponible dans AOSP, cela signifie que cette fonctionnalité peut être récupérée par tout fabricant d'appareils souhaitant implémenter la fonctionnalité webcam. Beaucoup appelleront cette fonctionnalité un clone de la « Continuity Camera » d'Apple, mais il convient de noter que la version d'Android fonctionne avec plusieurs plateformes. Tout téléphone fonctionnant sous Android 14 et répondant aux exigences mentionnées plus haut peut être transformé en une webcam USB standard qui fonctionne avec n’importe quel PC.Pour mémoire, la « Continuity Camera » d’Apple permet d’utiliser un iPhone comme webcam pour un Mac. Elle offre des possibilités inédites avec une webcam, comme le cadrage centré, l’éclairage de studio, le mode portrait et la vue du bureau. Elle fonctionne avec ou sans fil dans des applications comme FaceTime, Zoom et d’autres. Pour utiliser la caméra de continuité, il faut avoir un iPhone compatible et un Mac doté de macOS Ventura et iOS 16. Il faut aussi monter l’iPhone sur un support adapté et le choisir comme appareil photo ou microphone dans les réglages de l’application.Source : GoogleQue pensez-vous de la fonctionnalité de webcam d’Android 14 ? Est-ce que vous l’utiliseriez ou préféreriez-vous une webcam dédiée ?Quels sont les avantages et les inconvénients de partager le flux vidéo via USB plutôt que via Wi-Fi ou Bluetooth ?Quelles sont les applications ou les situations où vous auriez besoin d’utiliser votre smartphone comme une webcam ?Comment Google pourrait-il améliorer cette fonctionnalité dans les prochaines versions d’Android 14 ?Quels sont les autres services ou applications que vous utilisez ou que vous recommandez pour utiliser votre smartphone comme une webcam ?