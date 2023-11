Mon père, qui a raccroché son chapeau de codeur dans les années 80, est récemment entré dans l'âge d'or de la retraite. Un jour, il a songé à la simplicité et à la valeur éducative de BASIC et s'est demandé s'il existait un moyen de partager son charme en utilisant la technologie d'aujourd'hui. Plus précisément, il cherchait une application Android capable d'exécuter BASIC afin de pouvoir "enseigner la programmation tout en buvant un café avec [ses] amis".C'est ainsi qu'est né BabaBASIC, un clin d'œil à "Babá", le terme grec pour "papa", et un rappel de la personne qui est à l'origine de ce voyage.La première itération a été réalisée au cours d'une nuit blanche de 10 heures en utilisant des bibliothèques open-source existantes. J'ai fini par forker l'implémentation de type BASIC pour la rendre plus compatible, octet par octet, avec QBasic 4.5, que mon père utilisait dans les années 90 pour m'enseigner la programmation.C'est la première chose que j'ai faite et qu'il approuve.