De la Fire Tablet à la Fire TV et plus encore, Amazon a construit une grande partie de son matériel sur le dos d'Android, et plus particulièrement en utilisant AOSP pour "forker" le système d'exploitation afin de ne pas utiliser les services de Google et de personnaliser fortement la plateforme. Si les applications peuvent être partagées entre une tablette Amazon et une tablette Samsung ou autre, le logiciel est visuellement très différent. En outre, Amazon est généralement à la traîne en ce qui concerne les versions d'Android, puisque même les tablettes Amazon les plus récentes fonctionnent encore sous Android 11.Apparemment, cette situation, ainsi que la surcharge liée à l'utilisation d'un système d'exploitation de smartphone complet sur un produit aussi simple qu'un écran intelligent, a incité Amazon à passer à un système d'exploitation interne appelé "Vega".Un rapport de Janko Roettgers sur Lowpass révèle les plans d'Amazon pour passer à "" sur "" à terme, en commençant par les futurs lancements de Fire TV. Le système d'exploitation basé sur Linux et orienté vers le web remplacerait Android sur les téléviseurs d'Amazon et s'appuierait sur React Native pour développer des apps en Javascript. Ces applications fonctionneraient sur le nouveau système d'exploitation "Vega", ainsi que sur d'autres appareils.Roettgers affirme qu'Amazon travaille sur cet effort depuis 2017 environ, avec des "" travaillant sur le développement et "" du travail déjà effectué. Apparemment, "Vega" est déjà testé sur les appareils Fire TV, avec des plans apparemment en magasin. Amazon prévoit de commencer à livrer de nouveaux appareils utilisant le nouvel OS dès le début de l'année prochaine.Il n'est pas certain que ce changement s'applique aux tablettes Fire d'Amazon, qui s'appuient davantage sur des applications Android natives, mais il serait certainement logique qu'il s'applique aux écrans intelligents Echo d'Amazon. Il semblerait qu'il pourrait également être utilisé pour les systèmes de divertissement embarqués dans les voitures.Source : Janko Roettgers sur LowpassQuel est votre avis sur le sujet ?