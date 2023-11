La situation ravive le débat sur les soucis de compatibilité des messages texte entre Android et iOS ainsi que le refus d’Apple d’adopter RCS ou de d’ouvrir iMessage à l’écosystème Android

« Si les services de messagerie divisent les utilisateurs de téléphones, nous voulons faire tomber ces barrières. Si vous êtes aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ou dans l'Union européenne et que vous possédez un téléphone Nothing Phone 2, vous pouvez télécharger l'application Nothing Chats sur le Play Store à partir de vendredi. L'application est actuellement en version bêta, et nous travaillons d'arrache-pied pour que Nothing Chats soit disponible dans un plus grand nombre d'endroits », écrit l’entreprise qui est lancée sur l’initiative avec une autre dénomme Sunbird.Des revues en ligne font état de ce que le service s’appuie sur la connexion à un Mac Mini au sein d’une ferme de serveurs. C’est le Mac Mini en question qui est en charge de gérer tout le routage pour que les utilisateurs sur Android puisse faire usage d’iMessage. Sunbird stocke les informations d'identification iCloud de l'utilisateur sous forme de jeton dans une base de données chiffrée et les associe à l'un de ses Mac Mini aux États-Unis ou en Europe, en fonction de la localisation de l'utilisateur. C’est ce Mac Mini qui sert ensuite de relais pour les iMessages envoyés via l'application. Le stratagème implique que l'utilisateur donne l'accès à son compte iCloud pour que cela fonctionne, ce qui soulève des craintes en matière de confidentialité que n'ont pas manqué de rapporter certains médiasTim Cook est en effet d’avis que la seule solution à ce problème est que chacun se munisse d’un iPhone. C’est ce que suggère sa réponse à un journaliste qui s’est plaint de ce que les vidéos qu’il envoie à des membres de sa famille depuis son iPhone leur parviennent floues sur leurs appareils Android : « Achète un iPhone à ta mère. » La couleur de la bulle dans iMessage qui distingue les utilisateurs d'Android (vert) de leurs collègues utilisateurs d'iPhone (bleu) est un autre point de discorde. Il alimente en sus les débats autour des problèmes de compatibilité entre le protocole RCS dont Google fait la promotion et iMessage d’Apple.RCS est un protocole de messagerie mobile défini par le consortium international GSMA. Il vise à remplacer le SMS et le MMS, dont l'usage sur smartphone est en baisse régulière depuis plusieurs années. Apple ne semble pas particulièrement disposé à se servir de ce protocole, même si l'entreprise n’a jamais officiellement indiqué qu'elle ne le ferait pas. Très attaché à iMessage, sa propre messagerie instantanée lancée en 2011, Apple se voit reprocher de faire barrage au standard. Aussi, quand un iPhone interagit avec un smartphone Android, le SMS est toujours utilisé.En fait, l'application iPhone utilise le propre service iMessage d'Apple pour envoyer des textes entre les iPhone (avec des fonctionnalités modernes telles que le chiffrement, la prise en charge des discussions de groupe et les transferts d'images et de vidéos de haute qualité). Mais elle revient aux SMS et MMS à l'ancienne lors de l'envoi de message à un utilisateur sur Android. Non seulement ces messages sont affichés dans une bulle verte aux couleurs contrastées, mais ils brisent également de nombreuses fonctionnalités de messagerie modernes sur lesquelles les utilisateurs comptent. Désormais, le reproche qui revient parmi les utilisateurs, qu’ils soient des possesseurs de smartphones Android ou Apple, est que la firme de Cupertino s’arrime à RCS en tant que standard universel en remplacement du SMS.L’adoption de RCS est de nature à faire perdre aux utilisateurs de l’intérêt pour iMessage qui mobilise quelque 200 000 messages chaque seconde. Des détails plus techniques sont néanmoins susceptibles d’expliquer le positionnement d’Apple.Avec RCS, les messages sont transmis à un seul numéro de téléphone de l'opérateur, plutôt qu'à plusieurs appareils via Internet, comme on s'attendrait à ce qu'un service moderne fonctionne. De plus, RCS ne propose pas de chiffrement dans sa version standard. Google a donc développé un fork propriétaire de RCS avec des fonctionnalités exclusives à Google telles que le chiffrement facultatif. Les API de la version propriétaire à la sauce Google ne sont accessibles que via un partenariat avec le géant technologique. Seul Samsung dispose d’une telle entente qui lui permet d’en faire usage.Donc les appels à l’endroit d’Apple en vue de son adoption du protocole RCS ne visent pas uniquement l'amélioration de la compatibilité des messages texte entre Android et iOS. La manœuvre cache difficilement celle de voir les messages d'Apple transiter via les serveurs de Google. Google profiterait alors à la fois des frais de serveur et de l'acquisition de données.Que pensez-vous de Nothing chats ? De telles initiatives sont-elles à encourager ?Quelle lecture faites-vous de la situation ? Pour ou contre l'utilisation du protocole RCS par Apple ? Dans quelle mesure ?Les arguments de Google vous semblent-ils fondés ? En quoi ?