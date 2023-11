Google a payé 26 milliards de dollars en 2021 pour devenir le moteur de recherche par défaut sur les navigateurs et les téléphones

Pourquoi Google paie-t-il autant pour être le moteur de recherche par défaut ?

Quels sont les avantages et les inconvénients de ces accords pour les utilisateurs ?

Samsung envisage de faire de Bing, dopé à l'IA, le moteur de recherche par défaut sur Galaxy, provoquant la panique chez Google

Epic, la société qui développe le jeu vidéo populaire « Fortnite », a poursuivi Google en justice en 2020, alléguant que le marché des applications de la société viole les lois antitrust. Epic tente de montrer que les dirigeants de Google ont découragé les magasins d'applications tiers sur les appareils Samsung afin de ne pas réduire les bénéfices de Google Play, a rapporté Bloomberg.Selon le témoignage de Kolotouros, la moitié ou plus des revenus de Google Play proviennent des appareils Samsung. Le procès cible la boutique d’applications qui distribue des applications pour le logiciel Android de la société, qui alimente pratiquement tous les smartphones du monde qui ne sont pas fabriqués par Apple.Epic allègue que Google a créé un monopole illégal sur les applications Android afin de pouvoir augmenter ses bénéfices grâce à des commissions allant de 15 à 30 % sur les achats effectués dans une application. Google affirme qu'il le faisait pour concurrencer Apple et son App Store, un argument attaqué par l'avocate d'Epic, Lauren Moskowitz. Plus tôt dans le procès, l’avocat de Google avait déclaré que l’entreprise ne pouvait pas constituer un monopole car elle était confrontée à la concurrence d’entreprises telles qu’Apple.Cependant, en septembre, Google et Apple se sont retrouvés mêlés à un procès antitrust. L'affaire porte sur les paiements que Google effectue à Apple pour garantir que le moteur de recherche Google réponde automatiquement aux requêtes effectuées sur les iPhones.L'avocat d'Epic, Gary Bornstein, avait précédemment accusé Google d'intimidation et de corruption pour bloquer la concurrence.Google a proposé de payer à Samsung 200 millions de dollars sur quatre ans, afin que la boutique d'applications Galaxy de Samsung devienne disponible sur le Google Play Store plutôt que préinstallée sur l'appareil. L'idée a ensuite été abandonnée et Google a signé l'accord actuel avec Samsung qui totalise 8 milliards de dollars sur quatre ans.Google est le champion de la recherche sur Internet, mais il n’est pas le seul acteur sur le marché. Il existe d’autres moteurs de recherche, comme Bing, Yahoo, DuckDuckGo, qui se disputent une part du gâteau. Pour maintenir sa position dominante, Google a recours à des accords de partage de revenus avec d’autres entreprises, notamment Apple et Samsung, pour faire de son moteur de recherche le moteur par défaut sur leurs appareils.En fait, Google a payé 26,3 milliards de dollars pour devenir le moteur de recherche par défaut sur les téléphones mobiles et les navigateurs Web en 2021, selon une diapositive rendue publique en octobre 2023 lors d'un procès antitrust fédéral contre l'entreprise.Ce chiffre donne un aperçu plus précis du montant que Google paie à ses partenaires, y compris Apple, pour qu'ils soient le moteur de recherche par défaut de leurs produits. Le ministère américain de la Justice et une coalition de procureurs généraux des États ont soutenu dans cette affaire que Google avait illégalement maintenu son pouvoir de monopole dans la recherche générale en tirant parti de sa position dominante pour exclure ses concurrents des principaux canaux de distribution, tels que le navigateur Web Safari d'Apple.Le chiffre de 26,3 milliards de dollars ne représente pas les paiements versés à une seule entreprise, mais Apple en représente probablement le plus gros bénéficiaire. Bernstein avait précédemment estimé que Google pourrait payer à Apple jusqu'à 19 milliards de dollars cette année pour le placement par défaut prêt à l'emploi sur les appareils Apple.« Google verse des milliards de dollars chaque année aux distributeurs, notamment aux fabricants d'appareils populaires tels qu'Apple, LG, Motorola et Samsung ; les principaux opérateurs de téléphonie mobile américains tels qu'AT&T, T-Mobile et Verizon ; et des développeurs de navigateurs tels que Mozilla, Opera et UCWeb – pour garantir le statut par défaut de son moteur de recherche général et, dans de nombreux cas, pour interdire spécifiquement aux contreparties de Google de traiter avec les concurrents de Google », indique la plainte du DoJ (ministère américain de la Justice).Google a fait valoir que les utilisateurs peuvent toujours choisir de modifier leur moteur de recherche par défaut en quelques clics.Selon la diapositive présentée au tribunal – intitulée « Google Search+ Margins », qui fait principalement référence à l’activité de recherche de Google – le chiffre d’affaires de cette division en 2021 s’élevait à plus de 146 milliards de dollars, tandis que la part des coûts d’acquisition du trafic dépassait 26 milliards de dollars.La diapositive comprenait des chiffres remontant à 2014, lorsque Google avait enregistré un chiffre d'affaires d'environ 47 milliards de dollars pour la division et payé environ 7,1 milliards de dollars pour le statut par défaut. Cela signifie que les revenus de « Google Search+ Margins » ont à peu près triplé entre 2014 et 2021, tandis que cette partie des coûts du TAC a presque quadruplé.Google paie pour être le moteur de recherche par défaut parce qu’il sait que la plupart des utilisateurs ne changent pas les paramètres par défaut de leurs appareils. En étant le moteur de recherche par défaut, Google peut attirer plus de trafic vers ses sites web et ses services, ce qui lui permet de collecter plus de données sur les utilisateurs et de leur montrer des publicités plus ciblées. Google tire la majeure partie de ses revenus de la publicité, il a donc tout intérêt à maximiser le nombre de personnes qui utilisent ses produits.Google paie également pour être le moteur de recherche par défaut afin d’empêcher ses concurrents de gagner du terrain. En signant des accords d’exclusivité avec des partenaires comme Apple et Samsung, Google empêche d’autres moteurs de recherche, comme Bing ou DuckDuckGo, d’être facilement accessibles aux utilisateurs. Le département de la Justice américain et un groupe de procureurs généraux des États ont affirmé dans leur plainte que Google a illégalement maintenu son pouvoir de monopole dans la recherche générale en utilisant sa domination pour exclure ses rivaux des principaux canaux de distribution, tels que le navigateur web Safari d’Apple.Google se défend en affirmant que les accords de partage de revenus sont légaux et qu’il a investi pour maintenir ses activités de recherche et de publicité compétitives. Il affirme également que si les utilisateurs ne sont pas satisfaits des paramètres par défaut, ils peuvent, et le font, changer de moteur de recherche en quelques clics.Les accords de partage de revenus entre Google et ses partenaires ont des avantages et des inconvénients pour les utilisateurs. D’un côté, ils peuvent bénéficier d’une expérience de recherche rapide et de qualité, ainsi que d’un accès facile à d’autres services de Google, comme Google Maps, Google Photos, Google Play Store, qui sont souvent intégrés aux appareils. Ils peuvent également profiter de prix plus bas ou de meilleures caractéristiques sur les appareils, car les fabricants reçoivent une partie des revenus de Google.D’un autre côté, ils peuvent être privés de choix et de diversité dans le marché des moteurs de recherche. Ils peuvent également être exposés à des risques de confidentialité et de sécurité, car Google collecte et stocke une grande quantité de données sur leurs comportements en ligne et hors ligne. Ils peuvent également être soumis à des publicités plus intrusives et moins pertinentes, car Google a moins d’incitation à innover et à améliorer ses produits.Les employés de Google ont été choqués lorsqu'ils ont appris en mars que la grande enseigne sud-coréenne de l'électronique grand public Samsung envisageait de remplacer Google par Bing de Microsoft comme moteur de recherche par défaut sur ses appareils. Il faut dire que, pendant des années, Bing a été un moteur de recherche qui n'était plus dans la course. Cependant, il est devenu beaucoup plus intéressant pour les initiés de l'industrie lorsqu'il a récemment ajouté une nouvelle technologie d'intelligence artificielle.La réaction de Google à la menace de Samsung a été la « panique », selon des messages internes examinés par le Times. Un chiffre d'affaires annuel estimé à 3 milliards de dollars était en jeu avec le contrat Samsung. Un montant supplémentaire de 20 milliards de dollars est lié à un contrat Apple similaire qui sera [peut-être] renouvelé cette année.Des concurrents s'appuyant sur l'IA comme le nouveau Bing, s'appuyant sur l'IA, deviennent rapidement la menace la plus sérieuse pour l'activité de recherche de Google depuis 25 ans. En réponse, Google s'est précipité pour développer un tout nouveau moteur de recherche alimenté par la technologie. Il met également à niveau l'existant avec des caractéristiques IA, selon des documents internes examinés par le Times.Source : procès Epic contre GoogleQue pensez-vous des accords de partage de revenus entre Google et ses partenaires ? Trouvez-vous qu’ils sont justes et bénéfiques pour les utilisateurs, ou qu’ils sont abusifs et nuisibles pour la concurrence ?Quel moteur de recherche utilisez-vous le plus souvent sur votre téléphone ou votre ordinateur ? Pourquoi avez-vous choisi ce moteur de recherche ? Avez-vous déjà changé les paramètres par défaut de votre appareil pour utiliser un autre moteur de recherche ?Quels sont les critères les plus importants pour vous lorsque vous effectuez une recherche sur Internet ? La rapidité, la pertinence, la diversité, la confidentialité, la sécurité, l’éthique, ou autre chose ?Quelles sont les alternatives à Google que vous connaissez ou que vous utilisez ? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients par rapport à Google ?Comment voyez-vous l’avenir du marché des moteurs de recherche ? Pensez-vous que Google restera le leader incontesté, ou qu’il sera défié par de nouveaux acteurs ? Quels sont les enjeux et les opportunités pour les utilisateurs, les entreprises et la société ?