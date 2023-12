Le procès historique intenté par Epic contre Google au sujet des règles appliquées par le Play Store s'est soldé par une défaite pour le géant de la recherche au début du mois. Un jury fédéral a déclaré que le géant de la technologie abuse de son pouvoir de monopole sur le Play Store et étouffe l'émergence des magasins d'applications alternatifs sur Android. Google a déjà annoncé son intention de faire appel du jugement, mais certains analystes affirment qu'il est peu probable que l'appel aboutisse. Ils estiment que les preuves présentées par Epic sont accablantes et révèlent l'ampleur des manigances de Google pour exercer un contrôle absolu sur le Play Store.De nouveaux documents entrant dans le cadre de ce procès ont été rendus publics jeudi. Ils révèlent que Google a envisagé de modifier le modèle de tarification de sa boutique d'applications afin de contourner les mesures réglementaires, mais l'entreprise a abandonné une proposition visant à facturer un montant fixe par application lorsqu'il s'est rendu compte que cela pourrait lui coûter des milliards de dollars. Selon les documents judiciaires, l'initiative entrait dans le cadre du projet "Everest" lancé en 2021 pour reconsidérer le modèle de facturation du Play Store. Mais Google a vite fait d'abandonner le projet après avoir évalué ses impacts potentiels.L'initiative a été suscitée par la pression croissante des régulateurs et des développeurs concernant la commission élevée de 30 % du Play Store. Les documents publiés comprennent une présentation qui a montré que le géant de la recherche était soucieux d'éviter ce qu'il considérait comme une potentielle ingérence réglementaire. « Nous pouvons défendre le statu quo pendant quelques mois. Les changements proposés plus tôt pourraient aider à soutenir une législation raisonnable, à positionner Google en tant que leader et à prévenir une législation plus draconienne », note Google dans sa présentation. Pourtant, la société a choisi de ne pas aller au bout.Le projet Everest envisageait de facturer aux développeurs des frais de service au coup par coup pour l'insertion de leurs applications ou jeux dans le Play Store, ainsi que des frais supplémentaires pour les téléchargements, les mises à jour et les références des utilisateurs. Mais l'entreprise a estimé que ce modèle créait un potentiel de pertes significatives de 1 à 2 milliards de dollars pour les applications et de 6 à 9 milliards de dollars pour les jeux. Au lieu de cela, les employés ont recommandé à Google de permettre aux développeurs de traiter eux-mêmes les paiements dans les applications en échange d'une redevance moins élevée versée à l'entreprise.Google a estimé que ce changement réduirait les recettes annuelles de la boutique entre 250 millions et 1,3 milliard de dollars, en fonction du nombre d'utilisateurs qui opteraient pour l'autre mode de paiement. Cela reflète un autre procès que Google a réglé récemment. En plus d'Epic, un groupe de procureurs généraux de plus d'une trentaine d'États et de consommateurs ont intenté un procès contre Google, alléguant que le Play Store viole les lois antitrust. Le procès a été réglé le 19 décembre 2023 après que Google a accepté de payer 700 millions de dollars et de permettre aux utilisateurs de choisir d'autres systèmes de paiement que celui du Play Store.Selon les analystes, la défaite de Google face à Epic menace plus que jamais d'ébranler le duopole constitué exercé par Apple et Google sur les magasins d'applications. Ce duopole génère près de 200 milliards de dollars par an et dicte la manière dont des milliards de consommateurs utilisent les appareils mobiles. Epic dénonce depuis des années les commissions élevées facturées par Apple et Google aux développeurs qui n'ont généralement pas beaucoup d'autres options. Ainsi, la défaite de Google devrait accélérer l'affaiblissement des règles relatives aux magasins d'applications. Elles ont été critiquées par les régulateurs et les législateurs du monde entier.Le 11 décembre 2023, après seulement quelques heures de délibération, le jury a répondu à l'unanimité par l'affirmative à toutes les questions qui lui ont été posées. Il a répondu comme suit : Google détient un pouvoir monopolistique sur les marchés de la distribution d'applications Android et des services de facturation intégrés ; Google a fait des choses anticoncurrentielles sur ces marchés ; Google a également établi un lien illégal entre sa boutique d'applications Play Store et ses services de paiement Google Play Billing ; et l'accord de distribution, Project Hug, établi entre Google et les développeurs de jeux et avec les OEM, était anticoncurrentiel.Les développeurs d'applications mobiles affirment que les commissions de Google sont trop élevées et les obligent à faire payer davantage les consommateurs, ce qui a conduit des pays comme la Corée à demander à l'entreprise d'ouvrir ses boutiques d'applications à d'autres systèmes de paiement. Les nouvelles règles qui devraient entrer en vigueur en mars dans l'Union européenne obligeront Google et Apple à ouvrir leurs boutiques d'applications. Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, a déclaré que la décision du jury est une victoire importante pour tous les développeurs et permettra de remédier à des décennies de comportement anticoncurrentiel de Google.Google a annoncé qu'il fera appel de la décision. Dan Jackson, porte-parole de Google, a déclaré que les frais facturés par Google permettent à la société de maintenir ses investissements dans Android et le Play Store. Toutefois, de nombreux critiques dénoncent cette affirmation et appellent les législateurs américains à élaborer des règles strictes pour les magasins d'applications en vue de protéger les développeurs d'applications et les consommateurs. Apple et Google ont combattu la législation européenne, mais n'ont pas réussi à empêcher son vote. Ils ont déclaré que la législation nuirait à la sécurité des utilisateurs, un argument rejeté par les experts.Un critique note : « la réglementation est le seul moyen d'obtenir un environnement sain et équitable pour les magasins d'applications. Mais cela n'arrivera pas. Nous en sommes à la quatrième génération de ce fantasme selon lequel le fait d'avoir moins de réglementations pour les entreprises est bon pour tout le monde. Alors que cela ne profite qu'aux entreprises et crée des monopoles. Il y a tellement de lobbyistes qui les défendent que le chemin vers la réglementation est incertain. Il est évident que laisser une entreprise décider de ce qui est éthique ne fonctionnera jamais. Depuis la nuit des temps, une entreprise n'a toujours eu qu'un seul objectif : le profit ».Pour rappel, Epic a poursuivi Google en 2020 après une bataille concernant les frais d'achat intégrés, affirmant que le Play Store d'Android constituait un monopole illégal. Epic souhaitait que Google facilite l’utilisation des magasins d’applications tiers, des applications téléchargées et des processeurs de paiement non Google. Cependant, Google a déclaré que ses exigences nuiraient à la capacité d’Android à offrir une expérience utilisateur sécurisée et à rivaliser avec l'iOS d’Apple.Source : présentation de Google (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la défaite de Google face à Epic Games ?Quels impacts cette défaite pourrait avoir sur l'avenir du Play Store et de Google ?Qu'est-ce que cela signifie pour les développeurs d'applications pour le système d'exploitation Android ?