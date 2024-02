Ingénieur en développement logiciel, expérience Fire TV - Berlin

Expérience dans le développement de logiciels professionnels, sans stage.

Plus de 2 ans d'expérience dans la conception ou l'architecture (modèles de conception, fiabilité et mise à l'échelle) de systèmes nouveaux et existants.

Expérience de la programmation dans au moins un langage de programmation de logiciels

Licence en informatique ou équivalent

Expérience du cycle de vie complet du développement logiciel, y compris les normes de codage, les révisions de code, la gestion du contrôle de la source, les processus de construction, les tests et l'expérience des opérations.

Fire TV est la façon dont des millions de personnes regardent, partagent et apprécient la télévision chaque jour. Nous recherchons des ingénieurs talentueux pour aider Fire TV à devenir le leader mondial du divertissement avec la meilleure expérience pour les clients et les partenaires et la plus grande sélection de contenus et de services.Rejoignez notre équipe à Berlin ! Nous construisons un écosystème de composants d'appareils FireTV qui aident les utilisateurs à configurer, interagir et contrôler les appareils FireTV.Ce rôle se concentre sur le travail côté appareil couvrant les environnements Android, React Native et Rust. Vous aurez également un rôle important à jouer dans la manière dont les composants clients s'intègrent à nos services cloud.Vous mettrez en œuvre des éléments essentiels d'un produit utilisé tous les jours, par des personnes que vous connaissez probablement.Le rôle est intrinsèquement transversal. Vous travaillerez en étroite collaboration avec différentes équipes fonctionnelles et partenaires d'Amazon pour mener à bien des initiatives clés qui ont un impact sur des millions de clients.Il s'agit d'une équipe à forte visibilité qui possède un élément clé de la technologie Fire TV, et nous avons presque entièrement la propriété interfonctionnelle de nos composants et de notre feuille de route basée à Berlin (nous comptons toujours sur Seattle pour le support UX, et nous continuons à avoir des interactions étroites avec les équipes partenaires).Contribuer à la conception et à la mise en œuvre de fonctionnalités sur les appareils Fire TV de tous types (TV, Sticks, Cubes, autres), en se concentrant sur les domaines de la configuration, de l'onboarding et du contrôle des appareils. Ces fonctionnalités sont au cœur de l'interaction des clients avec nos appareils, et soutiennent avec succès des millions d'expériences clients sur une base quotidienne.Mettre en œuvre et fournir des fonctionnalités sur la base de code du client Fire TV lors de la transition de FOS/Android vers native/Rust et React Native.Collaborer avec les équipes partenaires à Berlin, Chennai et, dans une moindre mesure, à Seattle/Sunnyvale.Participer au développement Agile avec une appropriation complète par l'équipe de la portée et du domaine, en travaillant avec le PM et le TPM sur place à Berlin (Nous possédons nos fonctionnalités, et toute l'équipe se trouve à Berlin).Nous sommes la branche de Berlin de l'organisation Fire TV. Notre équipe de plus de 40 membres possède les implémentations des clients et des services pour un certain nombre de domaines, y compris le contrôle des appareils. Nous sommes gérés et soutenus par une équipe de direction basée à Berlin, et nous sommes responsables de la feuille de route que nous fournissons à Fire TV pour des fonctionnalités d'envergure mondiale.Nous sommes ouverts à l'embauche de candidats pour travailler dans l'un des lieux suivants :Berlin, BE, DEU