Comparaison entre LineageOS et Android : Quels éléments les distinguent l'un de l'autre ?

L'émission spéciale du podcast MKBHD's WVFRM, au cours de laquelle David Imel a discuté avec l'équipe LineageOS, a fourni des informations sur la popularité actuelle de LineageOS, révélant qu'il est installé sur environ 1,5 million d'appareils. Les détails sur l'activité de ces appareils, leur composition, et le nombre d'utilisateurs restent inconnus, mais cela offre un premier aperçu de la pertinence de LineageOS dans un contexte où les ROM personnalisées ne sont plus aussi prédominantes ni essentielles qu'auparavant.Notons que LineageOS est le successeur de CyanogenMod et un système d'exploitation open source pour smartphones et tablettes. Il est basé sur une version épurée d'Android et ajoute des fonctionnalités supplémentaires, notamment l'accès root, des raccourcis dans la barre de notification, un écran de verrouillage étendu et différents thèmes pour l'interface. En outre, il y a souvent des améliorations de performance par rapport au logiciel qu'un fabricant fournit lui-même.CyanogenMod, souvent abrégé en "CM", constituait un système d'exploitation open source très prisé pour smartphones et tablettes, se basant sur la plateforme Android. Les utilisateurs de CyanogenMod avaient la possibilité de signaler leur utilisation de ce micrologiciel. En mars 2015, Forbes rapportait que plus de 50 millions de personnes utilisaient CyanogenMod sur leurs téléphones.En 2013, la fondatrice Stefanie Jane (anciennement connue sous les noms de Steve Kondik et Stefanie Kondik) a obtenu un financement à risque pour le projet sous le nom de Cyanogen Inc., en vue de sa commercialisation. Cependant, selon ses déclarations, l'entreprise n'a pas pleinement profité du succès du projet. En 2016, Stefanie Jane a quitté ou été évincée de l'entreprise dans le cadre d'une restructuration impliquant un changement de PDG, la fermeture de bureaux et de projets, ainsi que l'arrêt de certains services. Le code lui-même, étant à la fois open source et populaire, a été forké sous le nouveau nom de LineageOS, avec des efforts déployés pour poursuivre le développement en tant que projet communautaire.CyanogenMod proposait diverses fonctionnalités et options indisponibles dans le micrologiciel officiel des fournisseurs d'appareils mobiles. Ces fonctionnalités comprenaient la prise en charge des thèmes natifs, du codec audio FLAC, une liste étendue de noms de points d'accès, Privacy Guard pour la gestion des autorisations par application, le tethering sur des interfaces communes, le surcadençage du processeur, l'accès à la racine, des boutons programmables, des "réglages de la tablette", des bascules dans le menu déroulant des notifications (Wi-Fi, Bluetooth, navigation par satellite), ainsi que d'autres améliorations de l'interface et des performances. De nombreuses fonctionnalités de CyanogenMod ont ultérieurement été intégrées dans la base de code officielle d'Android, et les développeurs ont assuré qu'il ne contenait ni logiciel espion ni bloatware.En 2022, l'équipe de développement de LineageOS a annoncé la disponibilité de la version 19 de son système d'exploitation. Ils ont souligné leur engagement continu depuis la sortie d'Android 12 en octobre précédent, travaillant dur pour intégrer leurs fonctionnalités à cette nouvelle version d'Android. L'équipe a mentionné avoir réussi à adapter efficacement leurs modifications à Android 12L, tirant parti de leur expérience dans l'adaptation aux changements significatifs de Google dans Android 11.Dans une démarche antérieure en 2021, le groupe de développeurs open source SwitchRoot a annoncé avoir réalisé un portage du système d'exploitation mobile Android 10 sur la Nintendo Switch. Grâce à ce travail, il est désormais possible d'utiliser un port LineageOS 17.1 basé sur Android 10 sur la console de jeu Nintendo Switch. Le port LineageOS 17.1 développé pour la Nintendo Switch offre diverses fonctionnalités, dont un redémarrage de la charge utile, la prise en charge de la rotation, un pilote d'écran tactile optimisé, une construction basée sur Android TV, des profils de puissance retravaillés, une meilleure prise en charge des accessoires Bluetooth, un support complet des Joy-Con avec des sticks analogiques, une mise en veille prolongée, un pilote WiFi amélioré et une prise en charge de l'application de télévision à distance Shield.LineageOS se distingue en étant dépourvu des services Google, mais l'ajout du paquet GApps permet l'accès au Play Store et à d'autres services. Compatible avec plus de 200 appareils, LineageOS assure régulièrement les dernières mises à jour pour le matériel obsolète, ce qui en fait une base solide et inspirante pour de nombreuses ROM personnalisées, grâce à son engagement envers l'ouverture, le développement communautaire et l'amélioration constante de l'expérience Android.En tant qu'héritière de la célèbre CyanogenMod ROM, LineageOS repose sur le code AOSP de Google, y ajoutant son propre code personnalisé. Cette ROM est une source majeure pour d'autres ROM personnalisées, se distinguant par son engagement envers l'ouverture et l'amélioration constante de l'expérience Android.Anciennement CyanogenMod, LineageOS est la ROM customisée la plus renommée née après la fin du développement de Cyanogen Inc. en 2016. Elle demeure influente dans la communauté des développeurs en fournissant une base solide pour d'autres ROM personnalisées. Avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, l'absence de Google et de ses services soulève des interrogations sur le prochain système d'exploitation alternatif à Android pour les smartphones. Cette situation souligne la difficulté de faire fonctionner correctement la plateforme Android sans ces services.Bien qu'Android soit toujours considéré comme un projet open source, les logiciels propriétaires accompagnant Android sur les appareils grand public suscitent des débats sur la véritable nature open source de ce système d'exploitation. En tant que projet héritier de CyanogenMod, LineageOS est perçu comme la principale distribution de remplacement au sein de la communauté Android, apportant une compatibilité avec diverses marques, y compris celles qui ont disparu.L'interview de l'équipe LineageOS dans l'émission spéciale du podcast MKBHD's WVFRM fournit des informations sur la popularité de LineageOS, révélant son installation sur environ 1,5 million d'appareils. Cependant, l'absence de détails sur l'activité de ces appareils, leur composition et le nombre d'utilisateurs limite la compréhension complète de cette information sur sa popularité.Source : VidéoQuel est votre avis sur le sujet ?Quel impact la popularité croissante de LineageOS, avec ses 1,5 million d'installations, pourrait-elle avoir sur la perception de l'open source dans le monde Android ?En quoi LineageOS se distingue-t-il en tant qu'alternative sans services Google ?La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine souligne-t-elle la nécessité de solutions alternatives à Android, et dans quelle mesure LineageOS répond-il à cette demande ?