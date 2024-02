Nouveau réglage par défaut : votre numéro de téléphone ne sera plus visible par tout le monde dans Signal. Si vous utilisez Signal, votre numéro de téléphone ne sera plus visible par les personnes avec lesquelles vous discutez. Les personnes dont le numéro est enregistré dans les contacts de leur téléphone verront toujours votre numéro de téléphone puisqu'elles le connaissent déjà.

Contrôle des personnes qui peuvent vous trouver sur Signal en fonction de votre numéro de téléphone. Si vous ne souhaitez pas que les gens puissent vous trouver en recherchant votre numéro de téléphone sur Signal, vous pouvez désormais activer un nouveau paramètre de confidentialité facultatif. Cela signifie qu'à moins que les gens n'aient votre nom d'utilisateur unique et exact, ils ne pourront pas entamer une conversation, ni même savoir que vous avez un compte Signal - même s'ils ont votre numéro de téléphone.

Préservez la confidentialité de votre numéro de téléphone sur Signal

Les noms d'utilisateur : une autre façon d'engager la conversation

Définissez-le, partagez-le, modifiez-le

Pour récapituler

Signal est une application gratuite pour Android et iOS, permettant de communiquer (appels vocaux et vidéo, messages texte ou médias) de façon chiffrée et sécurisée et dont l'objectif est d'assurer un maximum de confidentialité à ses utilisateurs. Elle est développée par l’entreprise américaine Signal Messenger LLC (en) et financée par la Signal Foundation, une organisation à but non lucratif. Distribuée comme logiciel libre et open source sous la licence GPLv3, l'application est également disponible sur Windows, macOS et Linux, en tant que complément de l'application mobile.Signal a annoncé ce 20 février le lancement des noms d'utilisateur. Jusqu'à présent, vous deviez donner votre numéro de téléphone à quelqu'un pour discuter avec lui sur Signal. Désormais, vous pouvez créer un nom d'utilisateur unique que vous pouvez utiliser à la place. Les noms d'utilisateur sont actuellement lancés en version bêta et seront étendus à tous les utilisateurs dans les semaines à venir, toutefois, Signal requiert toujours un numéro de téléphone lors de l'inscription à l'application.La mission et l'unique objectif de Signal est la communication privée. Depuis des années, Signal assure la confidentialité de vos messages, des informations de votre profil (comme votre nom et votre photo de profil), de vos contacts et de vos groupes, entre autres choses. Aujourd'hui, Signal va encore plus loin en rendant votre numéro de téléphone plus confidentiel.Voici comment procéder :Pour l'instant, ces options sont en version bêta et seront proposées à tout le monde dans les semaines à venir.Notez que même lorsque ces fonctionnalités seront accessibles à tous, vous et les personnes avec lesquelles vous discutez sur Signal devrez utiliser la version la plus récente de l'application pour en profiter.Il est important de noter que toutes ces fonctionnalités sont facultatives. Bien que Signal ait modifié la valeur par défaut pour masquer votre numéro de téléphone aux personnes qui ne l'ont pas enregistré dans leurs contacts, vous pouvez modifier ce paramètre. Vous n'êtes pas obligé de créer un nom d'utilisateur et vous pouvez décider librement si vous voulez que les gens puissent vous trouver par votre numéro de téléphone ou non. Quels que soient les choix qui vous conviennent, à vous et à vos amis, vous pourrez toujours communiquer avec vos contacts passés et présents dans Signal.Une fois ces fonctionnalités déployées, votre numéro de téléphone ne sera plus visible dans Signal pour toute personne utilisant la dernière version de Signal et qui ne l'a pas déjà enregistré dans les contacts de son téléphone. Cela signifie que lorsque vous participez à des discussions de groupe, que vous envoyez des messages 1-1 et que vous passez des appels sur Signal, votre numéro de téléphone n'apparaîtra pas, sauf si la personne l'a enregistré (vous pouvez également limiter davantage cette possibilité, comme indiqué ci-dessous). Le nom et la photo de votre profil Signal resteront visibles.Si vous souhaitez que tout le monde voie votre numéro de téléphone lorsque vous envoyez des messages, vous pouvez modifier la valeur par défaut en accédant à. Vous pouvez choisir que votre numéro de téléphone soit visible par "Toutes les personnes" à qui vous envoyez des messages sur Signal ou par "Personne". Si vous sélectionnez "Personne", les seules personnes qui verront votre numéro de téléphone dans Signal sont celles qui l'ont déjà enregistré dans les contacts de leur téléphone.Signal introduit également un paramètre qui vous permet de contrôler qui peut vous trouver par votre numéro de téléphone sur Signal. Jusqu'à aujourd'hui, toute personne possédant votre numéro de téléphone (sur un prospectus, une carte de visite ou autre) pouvait vous trouver sur Signal par le biais de votre numéro de téléphone et vous envoyer un message. Vous pouvez désormais restreindre cette possibilité en accédant àet en réglant cette option sur "Personne".En sélectionnant "Tout le monde", toute personne possédant votre numéro de téléphone peut le saisir dans Signal et vous envoyer une demande de message (que vous pouvez accepter, rejeter ou bloquer). Il s'agit toujours du paramètre par défaut, et c'est ainsi que Signal fonctionne depuis des années.Si vous sélectionnez "Personne", cela signifie que si quelqu'un saisit votre numéro de téléphone sur Signal, il ne pourra pas vous envoyer de message ou vous appeler, ni même voir que vous êtes sur Signal. De même, les personnes avec lesquelles vous discutez sur Signal ne verront pas votre numéro de téléphone sur la page des détails de votre profil, même si votre numéro est enregistré dans les contacts de leur téléphone. Gardez à l'esprit que le fait de sélectionner "Personne" peut compliquer la tâche des personnes qui vous trouvent sur Signal. Si votre ami télécharge Signal et ouvre l'application pour voir à qui il peut envoyer des messages, il ne saura pas qu'il peut vous envoyer des messages. Pour vous connecter sur Signal, vous devrez lui communiquer votre nom d'utilisateur complet et unique.Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment pour les adapter à la façon dont vous souhaitez entrer en contact avec d'autres personnes sur Signal.Jusqu'à présent, une personne devait connaître votre numéro de téléphone pour vous contacter sur Signal. Désormais, vous pouvez vous connecter sur Signal sans avoir à communiquer votre numéro de téléphone (vous aurez toujours besoin d'un numéro de téléphone pour vous inscrire à Signal). C'est là que les noms d'utilisateur entrent en jeu.Au lieu de donner votre numéro de téléphone, vous pouvez maintenant partager un nom d'utilisateur. Vous pouvez également générer un code QR ou un lien qui dirige les gens vers votre nom d'utilisateur, ce qui leur permet de se connecter rapidement avec vous sur Signal.Les noms d'utilisateur dans Signal ne fonctionnent pas comme les noms d'utilisateur sur les plateformes de médias sociaux.. Votre nom de profil reste celui que vous avez choisi. Votre nom d'utilisateur n'est pas affiché sur la page des détails de votre profil, et les personnes à qui vous envoyez un message ne peuvent pas voir ou trouver votre nom d'utilisateur sans que vous le partagiez. En d'autres termes, quelqu'un devra connaître votre nom d'utilisateur unique et exact pour commencer à discuter avec vous sur Signal. Signal ne fournit pas d'annuaire consultable des noms d'utilisateur.L'application a également veillé à ce que la confidentialité de votre numéro de téléphone vis-à-vis de vos interlocuteurs n'oblige pas à fournir davantage d'informations personnelles à Signal. Votre nom d'utilisateur n'est pas stocké en clair, ce qui signifie que Signal ne peut pas facilement voir ou produire les noms d'utilisateur de comptes donnés.Les noms d'utilisateur vous permettent simplement d'établir une connexion sur Signal sans communiquer votre numéro de téléphone, et les solides mesures de protection de la vie privée de Signal restent inchangées. Signal est conçu de manière à ce que l'application ne sache pas à qui vous envoyez des messages, ce que vous dites, les groupes de discussion auxquels vous participez, les personnes qui figurent dans votre liste de contacts, etc.Si vous souhaitez créer un nom d'utilisateur, vous pouvez le faire dans Paramètres > Profil. Un nom d'utilisateur sur Signal (contrairement à un nom de profil) doit être unique et doit comporter deux chiffres ou plus à la fin, un choix destiné à préserver l'égalité des noms d'utilisateur et à minimiser l'usurpation. Les noms d'utilisateur peuvent être changés aussi souvent que vous le souhaitez, et vous pouvez supprimer complètement votre nom d'utilisateur si vous préférez ne plus en avoir.Une fois que vous avez créé un nom d'utilisateur, vous pouvez le partager avec d'autres personnes qui pourront l'utiliser pour se connecter avec vous. Pour entrer en contact avec quelqu'un via son nom d'utilisateur, il vous suffit d'ouvrir l'écran Nouvelle discussion sur Signal et de saisir son nom d'utilisateur.Comme Signal ne fournit pas de répertoire de noms d'utilisateur consultable, seules les personnes qui possèdent votre nom d'utilisateur unique et exact pourront entamer une conversation avec vous. Vous pouvez partager votre nom d'utilisateur avec autant de personnes que vous le souhaitez.Vous pouvez également partager un code QR ou une URL unique qui renvoie à votre nom d'utilisateur dans Signal. Vous pouvez les réinitialiser à tout moment sans avoir à changer votre nom d'utilisateur, comme pour un lien d'invitation à un groupe.Les noms d'utilisateur dans Signal sont conçus pour être facilement modifiables. Par exemple, vous pouvez créer un nom d'utilisateur pour vous connecter avec des personnes lors d'une conférence ou pour planifier un voyage en groupe. Une fois le voyage terminé, vous pouvez le changer si vous le souhaitez. Il vous suffit de cliquer sur votre nom d'utilisateur à partir de la page Détails du profil pour effectuer les modifications souhaitées. Lorsque vous changez de nom d'utilisateur, vos contacts Signal n'en sont pas informés, car votre nom d'utilisateur n'est pas visible par les personnes avec lesquelles vous discutez en tête-à-tête ou en groupe.À partir de maintenant, votre numéro de téléphone ne sera plus visible par les personnes avec lesquelles vous discutez sur Signal, à moins qu'elles ne l'aient enregistré dans les contacts de leur téléphone. Vous pourrez également configurer un nouveau paramètre de confidentialité pour limiter les personnes qui peuvent vous trouver grâce à votre numéro de téléphone sur Signal. Enfin, vous pourrez désormais créer un nom d'utilisateur facultatif que vous pourrez partager avec les personnes avec lesquelles vous souhaitez vous connecter sur Signal.Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous les nouvelles fonctionnalités de Signal utiles et intéressantes ?