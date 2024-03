WSA, un flop qui oblige Microsoft à revoir sa stratégie

Amazon et Microsoft indiquent la marche à suivre pour les développeurs et les utilisateurs

Microsoft met fin à la prise en charge du sous-système Windows pour Android™️ (WSA). Par conséquent, l'Amazon Appstore sur Windows et toutes les applications et jeux dépendant de WSA ne seront plus pris en charge à partir du 5 mars 2025. D'ici là, le support technique restera disponible pour les clients.



Étant donné que Microsoft met fin au support du sous-système Windows pour Android (WSA), Amazon Appstore sur Windows 11 ne sera plus pris en charge après le 5 mars 2025. Amazon et Microsoft s'associent pour créer une expérience de fin de support fluide pour les développeurs et les clients d'Amazon. Appstore sur Windows 11. Les développeurs ne pourront plus soumettre de nouvelles applications nettes ciblant Windows 11 après le 5 mars 2024, mais les développeurs disposant d'une application existante peuvent continuer à soumettre des mises à jour d'applications jusqu'à ce qu'Amazon Appstore sur Windows 11 soit complètement interrompu.



Conclusion

Après avoir abandonné son propre système d'exploitation mobile, Microsoft s'est progressivement rapproché d'Android et d'iOS en ajoutant la prise en charge des logiciels de Google et d'Apple dans des applications telles que Your Phone.Microsoft avait présenté WSA comme l’une des principales nouveautés de Windows 11, lors de son lancement en octobre 2021. La société avait alors vanté les avantages de pouvoir utiliser des applications Android sur un grand écran, avec un clavier et une souris, ou encore de pouvoir synchroniser ses données entre son smartphone et son PC. Le fabriquant de Windows avait toutefois précisé qu'il n'était pas possible de récupérer ses favoris via Google Play , car il n'est pas pris en charge. Au lieu de cela, Microsoft a opté pour l'Appstore d'Amazon.« Nous sommes également ravis d'annoncer que nous apportons pour la première fois des applications Android à Windows. Plus tard cette année, les gens pourront découvrir des applications Android dans le Microsoft Store et les télécharger via l'Amazon Appstore – imaginez enregistrer et publier une vidéo de TikTok ou utiliser Khan Academy Kids pour un apprentissage virtuel directement depuis votre PC. Nous aurons plus à partager sur cette expérience dans les mois à venir. Nous attendons avec impatience ce partenariat avec Amazon et Intel utilisant leur technologie Intel Bridge ».Microsoft a présenté des applications comme TikTok fonctionnant sous Windows 11. Le Windows Store que Microsoft a montré répertorie Ring, Yahoo, Uber et d'autres :Il a fallu attendre le 20 octobre 2021 pour l'introduction des applications Android dans la boutique Microsoft Store. « Aujourd'hui, nous annonçons la version Preview de notre expérience d'applications Android dans le programme Windows Insider. Nous sommes fiers de proposer cette expérience avec nos partenaires Amazon et Intel aux utilisateurs du canal bêta aux États-Unis sur les appareils éligibles fonctionnant sur des plateformes Intel, AMD et Qualcomm », ont déclaré Aidan Marcuss, Vice-président d'entreprise en charge de Windows et Giorgio Sardo Directeur général en charge de Microsoft Store.WSA était donc basé sur une collaboration entre Microsoft et Amazon, qui fournissait son Appstore comme source d’applications Android pour Windows 11. Les utilisateurs pouvaient ainsi accéder à des milliers d’applications et de jeux Android depuis leur PC Windows, en utilisant un émulateur intégré au système. Toutefois, cette expérience était limitée par le fait que les applications Google, telles que Gmail, Maps ou YouTube, n’étaient pas disponibles, car elles nécessitaient les services Google Play, qui n’étaient pas pris en charge par WSA.Mais après trois ans d’essai, la fonctionnalité n’a pas réussi à séduire les utilisateurs ni les développeurs, qui ont préféré se tourner vers d’autres solutions pour accéder aux applications Android sur Windows.Parmi ces solutions, on peut citer Google Play Games, une application qui permet de jouer à des jeux Android sur PC, en utilisant le cloud gaming. Il existe également des logiciels tiers, comme BlueStacks, qui utilisent la virtualisation pour faire tourner Android sur Windows, et qui offrent un accès complet au Google Play Store et à ses applications.Microsoft assure que les utilisateurs de WSA pourront continuer à utiliser les applications Android de l’Appstore d’Amazon jusqu’à la date de fin de support, et qu’ils bénéficieront d’un support technique jusqu’à cette échéance. Après le 5 mars 2025, en revanche, les applications et les jeux Android ne seront plus accessibles sur Windows 11, et ne seront plus recherchables sur le Microsoft StoreSi vous utilisez actuellement des applications Android sur l'Amazon Appstore, vous continuerez à y avoir accès après la date limite de support, mais vous ne pourrez plus en télécharger de nouvelles une fois que Microsoft aura mis fin à la vie de son sous-système Android l'année prochaine. À partir du 6 mars (aujourd'hui), les utilisateurs de Windows 11 ne pourront plus rechercher Amazon Appstore ou les applications Android associées depuis le Microsoft Store.C’est une décision surprenante après que Microsoft ait continuellement mis à jour son sous-système Windows pour Android au cours des dernières années. Amazon affirme qu'il offrira « une expérience de fin de support fluide aux développeurs et aux clients d'Amazon Appstore sur Windows 11 » aux côtés de Microsoft :Les applications Android sur Windows 11 semblaient à l’origine être la réponse de Microsoft aux progrès d’Apple avec ses puces M1 et l’exécution d’applications iOS sur macOS. Bien qu'il existait déjà de nombreux équivalents Web aux applications mobiles, ils étaient souvent ternes, et certaines applications comme Snapchat, Ring, Venmo, Roomba et la majorité des applications domotiques n'étaient pas disponibles sur le Web.Microsoft s'est associé à Amazon, mais sans accès officiel au Play Store de Google, l'expérience était toujours médiocre si vous souhaitiez simplement télécharger facilement des applications Android populaires sur Windows. C’est probablement en grande partie la raison pour laquelle Microsoft a choisi de simplement supprimer ses applications Android sur Windows 11.Cette décision de Microsoft marque la fin d’une tentative de rapprochement entre Windows et Android, deux systèmes d’exploitation qui dominent respectivement le marché des PC et des smartphones. Elle montre également les difficultés de Microsoft à s’imposer dans le domaine des applications mobiles, après l’échec de son propre système d’exploitation Windows Phone, abandonné en 2017.Sources : Microsoft Que pensez-vous de la décision de Microsoft de mettre fin au support du système d’exploitation Android sur Windows 11 ?Quelles sont les conséquences de cette décision pour les utilisateurs, les développeurs et les concurrents de Microsoft ?Quelles sont les alternatives pour accéder aux applications Android sur Windows 11 ? Les avez-vous essayées ? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients ?Pensez-vous que Microsoft a raison de se concentrer sur son propre écosystème d’applications, ou qu’il devrait s’ouvrir davantage à d’autres systèmes d’exploitation ?Quel est l’avenir de la collaboration entre Microsoft et Amazon dans le domaine des applications mobiles ?