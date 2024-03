Les ventes unitaires de smartphones en Chine ont diminué de 7 % en glissement annuel au cours des six premières semaines de 2024.

Apple a chuté de 24 % sur la période en raison d'une forte concurrence et d'un mois de janvier 2023 anormalement élevé.

La sous-performance des principaux fournisseurs OPPO et vivo a également maintenu la croissance globale dans le rouge.

La demande continue pour Huawei : La demande continue pour la série Mate 60 de Huawei a contribué à soutenir un début d'année difficile.

La faible confiance des consommateurs et le peu de nouveaux lancements sont susceptibles de tempérer la croissance à court terme.

Cette baisse de vente d'Apple en Chine intervient alors que le géant américain de la technologie est confronté à une concurrence féroce dans le pays de la part de ses rivaux locaux. Outre la résurgence des ventes de Huawei sur le segment le plus cher du marché chinois des téléphones, Apple a également été "". La Chine, qui est l'un des plus grands marchés d'Apple, a également vu les ventes globales de smartphones diminuer de 7 % au cours de la même période, selon le rapport.Huawei a connu des difficultés pendant des années en raison des sanctions américaines, mais ses ventes ont bondi après la sortie de sa série Mate 60 de smartphones 5G en août. C'est une surprise de taille, car l'entreprise chinoise a été privée de puces et de technologies clés nécessaires à l'internet mobile 5G. Honor, qui est la marque de smartphones détachée de Huawei en 2020, est la seule autre marque du top 5 à avoir vu ses ventes augmenter en Chine au cours de la période, selon le rapport. Les ventes de Vivo, Xiaomi et Oppo ont également chuté au cours des six premières semaines de l'année, selon Counterpoint.Le rapport indique également que la part d'Apple sur le marché chinois des smartphones est tombée à 15,7 %, contre 19 % l'année dernière, ce qui place l'entreprise en quatrième position, alors qu'elle avait perdu sa place de numéro deux. Huawei est quant à lui passé à la deuxième place, sa part de marché ayant augmenté de 9,4 % l'année précédente à 16,5 %. Bien que ses ventes aient chuté de 15 % au cours de l'année écoulée, Vivo est resté le fabricant de smartphones le plus vendu en Chine, selon Counterpoint.Apple a commencé à offrir des réductions sur ses sites officiels en Chine le mois dernier avant de subventionner certains modèles d'iPhone par l'intermédiaire de ses magasins phares sur la plateforme de marché Tmall d'Alibaba la semaine dernière. Un ralentissement de la demande en Chine pourrait affecter le chiffre d'affaires d'Apple, qui a déjà déçu les investisseurs lors de la publication de ses résultats le mois dernier. L'entreprise a déclaré que les ventes en Chine s'élevaient à 19,05 milliards d'euros au cours des trois derniers mois de 2023, en baisse par rapport aux 21,87 milliards d'euros de l'année précédente.Voici les points principaux du rapport de Counterpoint Research :Les ventes globales de smartphones en Chine ont diminué de 7 % en glissement annuel au cours des six premières semaines de 2024, avec des fournisseurs clés comme Apple, OPPO et vivo qui ont connu des baisses à deux chiffres.L'iPhone d'Apple a connu des difficultés au cours des premières semaines de l'année pour plusieurs raisons. "", a déclaré l'analyste principal Mengmeng Zhang, ajoutant que "".Par ailleurs, il convient de noter que les six premières semaines de 2023 ont été marquées par des chiffres anormalement élevés, d'importantes ventes d'unités ayant été reportées de décembre 2022 en raison de problèmes de production, ce qui a eu pour effet d'amplifier la comparaison négative en glissement annuel.Huawei a continué d'attirer et de satisfaire une forte demande pour sa série Mate 60, l'un des seuls points positifs du début de l'année.", a déclaré l'analyste principal Ivan Lam, qui a ajouté : "" La croissance globale devrait rester dans le rouge au cours du premier trimestre 2024 en raison de dépenses modérées et de quelques lancements de nouveaux produits.: Counterpoint ResearchPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?