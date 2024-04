5 façons d'utiliser la nouvelle fonctionnalité Find My Device sur Android selon Google

Localiser des appareils hors ligne



Localisez vos téléphones et tablettes Android compatibles en les faisant sonner ou en affichant leur position sur une carte dans l'application, même lorsqu'ils sont hors ligne. Et grâce au matériel Pixel spécialisé, les propriétaires de Pixel 8 et 8 Pro pourront également retrouver leurs appareils s'ils sont éteints ou si la batterie est déchargée.



Gardez une trace des objets du quotidien avec des étiquettes Bluetooth compatibles.



À partir du mois de mai, vous pourrez localiser des objets du quotidien comme vos clés, votre portefeuille ou vos bagages avec des étiquettes de suivi Bluetooth de Chipolo et Pebblebee dans l'application Find My Device. Ces étiquettes, conçues spécialement pour le réseau Find My Device, seront compatibles avec les alertes de traqueurs inconnus sur Android et iOS afin de vous protéger contre les traçages indésirables. Dans le courant de l'année, d'autres balises Bluetooth seront proposées par eufy, Jio, Motorola et bien d'autres encore.



Trouver des objets à proximité



Parfois, ce que nous cherchons se trouve juste sous notre nez. Si vous êtes proche de votre appareil perdu mais que vous avez besoin d'un peu plus d'aide pour le retrouver, un bouton "Trouver à proximité" apparaîtra pour vous aider à déterminer exactement où il se cache. Vous pourrez également utiliser cette fonction pour retrouver des objets de tous les jours, comme votre portefeuille ou vos clés, lorsque les étiquettes Bluetooth seront lancées en mai.



Repérer les appareils à la maison avec Nest



Le plus souvent, nous perdons des objets du quotidien, comme nos clés ou notre téléphone, à la maison. C'est pourquoi l'application Find My Device indique désormais la proximité de l'appareil perdu avec les appareils Nest de votre domicile, ce qui vous donne un point de référence facile à utiliser.



Partagez des accessoires avec vos amis et votre famille



Partagez un accessoire pour que tout le monde puisse le surveiller dans l'application. Par exemple, partagez votre clé de maison avec votre colocataire, la télécommande de votre téléviseur avec votre ami ou vos bagages avec un compagnon de voyage afin de pouvoir facilement diviser et conquérir si quelque chose disparaît.

Google a lancé son très attendu réseau Find My Device, près d'un an après avoir annoncé le projet lors de sa conférence I/O en mai dernier. Le réseau utilise le crowdsourcing de plus d'un milliard d'appareils Android, explique l'entreprise, et peut aider à retrouver non seulement les téléphones, mais aussi tous les appareils Android, même s'ils sont hors ligne.L'entreprise prévoit également de lancer en mai des étiquettes de suivi Bluetooth, qui peuvent être attachées à des objets tels que des porte-clés ou glissées dans des portefeuilles ou des bagages, ce qui les rendra également localisables. Comme pour les téléphones Android, les étiquettes seront disponibles auprès d'un grand nombre d'entreprises, dont Pebblebee et Motorola.Google joue un peu de rattrapage avec ce déploiement. Apple propose la fonction Find My iPhone depuis 2009, et des sociétés comme Tile proposent des traceurs depuis 2013. La fonction Find My Device de Google est toutefois un peu différente. Les personnes qui choisissent d'installer l'application pourront retrouver leurs objets même s'ils ne sont pas connectés à internet, indique l'entreprise. Et les smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro s'afficheront même s'ils sont éteints (ou si leurs batteries sont vides).Le système fonctionne également avec la famille d'outils de maison intelligente Nest, offrant un point de référence aux personnes qui tentent de localiser un produit dans leur maison. Vous pouvez également partager l'emplacement de votre téléphone (ou d'un autre objet) avec des amis ou des membres de votre famille pour qu'ils vous aident à le localiser.Tout appareil fonctionnant sous Android 9 ou supérieur peut utiliser le réseau, c'est-à-dire à peu près tout ce qui date des six dernières années. Les utilisateurs ont également la possibilité de se désengager complètement du service s'ils ont des préoccupations en matière de confidentialité.Le tout nouveau Find My Device est déployé sur les appareils Android du monde entier, en commençant par les États-Unis et le Canada. Grâce à un nouveau réseau de plus d'un milliard d'appareils Android, Find My Device peut vous aider à retrouver rapidement et en toute sécurité vos appareils Android égarés et vos objets de tous les jours. Voici cinq façons de l'essayer.Find My Device est sécurisé par défaut et privé par conception. Les protections multicouches intégrées au réseau Find My Device vous aident à assurer votre sécurité et la confidentialité de vos informations personnelles, tout en vous permettant de garder le contrôle des appareils connectés au réseau Find My Device. Cela inclut le chiffrement de bout en bout des données de localisation ainsi que le rapport de localisation agrégé des appareils, une fonction de sécurité inédite qui offre une protection supplémentaire contre le suivi non désiré jusqu'à un domicile ou un lieu privé.Le nouveau système Find My Device fonctionne avec les appareils fonctionnant sous Android 9+. Pour en savoir plus sur les appareils compatibles avec Find My Device et sur toutes les façons dont le réseau Find My Device peut vous aider à retrouver un appareil ou un objet perdu, cliquez ici Pensez-vous que cette fonctionnalité est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?